Con la edad se pueden llegar a presentar problemas al momento de tragar trozos grandes de comida o incluso los medicamentos. Para solucionar este problema necesitarás un buen triturador de pastillas como el TabTime XM-PRO7-WBV0 , que te permita convertir las pastillas en polvo y que así se puedan digerir fácilmente.

Estos pueden ser usados por tus padres o abuelos, o incluso por cualquier persona que tenga problemas a la hora de tragar sus medicamentos y quiera triturarlos.

¿Cuáles son los mejores trituradores de pastillas del mercado?

Encontrar un buen triturador de pastillas no siempre resultará fácil, en especial porque existen muchos modelos diferentes en el mercado. Es por este motivo que hoy traemos las 9 mejores opciones que hemos encontrado para que puedas elegir fácilmente:

1. Triturador de pastillas TabTime XM-PRO7-WBV0

Triturador de pastillas TabTime XM-PRO7-WBV0

Esta es una trituradora de píldoras que es perfecta si tienes dificultad para tragar, puesto que tritura los medicamentos hasta volverlos polvo y que sean fáciles de tomar. Es un modelo manual, con una rebaba de cerámica que permite triturar los comprimidos hasta convertirlos en un polvo fino que es fácil de tragar. Se ajustará por completo a todo tipo de pastillas y así se puede obtener un polvo fino o grueso dependiendo de tus necesidades.

Viene con un mango que es desmontable, y que hace que se pueda utilizar con un mínimo esfuerzo. Permite moler varias pastillas a la vez gracias a que tiene una gran capacidad, lo que te permitirá triturar todos los medicamentos que necesites fácilmente. Además, viene con un cepillo que permite facilitar su limpieza y evitar así la contaminación cruzada.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "tritura muy bien cualquier pastilla con muy poco esfuerzo, cumpliendo a la perfección con su cometido y es de gran calidad". También destacan que "es una muy buena opción para convertir las pastillas en polvo y que puedan tomarlas los adultos mayores sin mayor complicación". Es sin duda una muy buena opción a considerar, y que se adapta a la perfección a la gran mayoría de las pastillas.

Ver precio

2. Triturador de pastillas MEDca PILLMILL8778CH

Triturador de pastillas MEDca PILLMILL8778CH

Se trata de un modelo de triturador de pastillas que evita tener que tragar las pastillas enteras y evitar el mal sabor de algunas. Es un molinillo manual que cuenta con una rebaba de cerámica, que permite que se puedan triturar múltiples pastillas de diferentes tamaños hasta hacerlas polvo. Tiene un tamaño compacto por lo que se puede llevar a cualquier parte sin ningún tipo de esfuerzo, y tiene un mango plegable que es portátil, compacto y que cabe en cualquier lugar.

Con su mango alargado, se puede tener una gran comodidad al momento de triturar las pastillas, porque necesitarás un menor esfuerzo para conseguirlo. Está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, y tiene una tapa giratoria que permite ver el contenido fácilmente. Se adapta a todo tipo de pastillas sin importar en absoluto su tamaño dejándolas completamente hechas polvo lo que evitará que tengas cualquier tipo de trozos grandes en las mismas.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "cumple con las expectativas, el tamaño es compacto y deja todas las pastillas completamente trituradas y hechas polvo". También destacan que "es un modelo muy útil, tritura sin ningún tipo de dificultades, y es bastante eficiente". Este es un modelo bastante bueno a considerar, que te permitirá triturar tus pastillas fácilmente.

Ver precio

3. Triturador de pastillas Pill Mill 4336305723

Triturador de pastillas Pill Mill 4336305723

Este es un modelo de triturador de pastillas que es muy fácil de utilizar gracias a que tiene una manija elongada especialmente diseñada. Su manivela alargada y curva permite que se pueda utilizar la mecánica a nuestro favor, por lo que el esfuerzo será muy poco. Se consigue un molido rápido y suave, además de que quedará siempre un polvo perfecto. Cuenta con una gran cámara superior, lo que permite triturar muchas píldoras de una sola vez, reduciendo el tiempo de uso al mínimo.

Es un modelo que es ligero, fácil de desmontar y que se puede limpiar muy fácilmente, así como viajar con el mismo. El polvo que produce es muy fino, y fácil de consumir, y su manivela de acero inoxidable y las rebabas de cerámica en su interior, hace que se forme un polvo fino. Está fabricado con materiales de la más alta calidad, lo que hace que sea un modelo completamente seguro y muy resistente.

Son muchas las opiniones positivas las que tiene este modelo por parte de quienes lo han comprado, asegurando que "cumple por completo con su cometido, con una buena calidad y las pastillas quedan hechas polvo". Por otra parte, destacan que "funciona bastante bien, cumple con su función, está bien para personas que toman 24 pastillas al día, y es perfecto para pastillas de todo tamaño".

Ver precio

4. Triturador de pastillas Aufew FSC-09-2-IN-1

Triturador de pastillas Aufew FSC-09-2-IN-1

Se trata de un modelo 2 en 1, que tiene un diseño que permite tanto machacar como contener las pastillas para llevarlas a todas partes. Su parte superior es un pastillero, y la parte inferior es el triturador de pastillas, que permite convertirlas en polvo fácilmente. Está fabricado en acero inoxidable 304 de alta calidad, lo que hace que sea muy robusto, duradero y resistente al óxido, protegiendo tus medicamentos de una forma óptima.

Viene con un práctico llavero de metal para llevarlo a cualquier parte y facilitar así su transporte a cualquier parte. Es muy compacto, y tiene un mecanizado de precisión, así como un sello de junta tórica oculto haciendo que sea hermético. Es compatible con pastillas de 0.4cm hasta de 1.2cm debido a su tamaño compacto.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto, asegurando que "es robusto, con una construcción integra en acero, su diseño es muy elegante y tiene bastante capacidad". También afirman que "tritura perfectamente las pastillas, y al ser de metal no se desgasta, y puedes llevarlo a cualquier parte de forma muy cómoda". Este es un modelo de muy buena calidad, y que es muy compacto para llevarlo a todas partes.

Ver precio

5. Triturador de pastillas Annote 534929

Triturador de pastillas Annote 534929

Este es un modelo que tiene múltiples funciones lo que te permite tener una gran practicidad al momento de utilizarlo. Tiene un total de 4 funciones diferentes, y permite machacar las pastillas de una forma sencilla, siendo perfecto para personas con movilidad reducida. Funciona como pastillero, como vaso, triturador y cortador de pastillas.

Es muy cómodo y fácil de limpiar, y es muy compacto, por lo que podrás llevarlo contigo a todas partes de una forma muy cómoda. Su depósito permite mantener sus pastillas en secciones divididas para separar los medicamentos por horas de toma. El sistema de trituración es mediante rosca, lo que permite convertir las tabletas en polvo fácilmente y sin mucho esfuerzo.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy útil, funciona muy bien, y es bastante resistente a pesar de que está fabricado en plástico". También destacan que "cumple con su función perfectamente, es un producto bastante bueno, pero si son pastillas recubiertas se quedan pegadas en los orificios del triturador". Es un modelo de muy buena calidad, y que permite triturar las pastillas de una forma muy sencilla.

Ver precio

6. Triturador de pastillas Ezy Dose 68255AMZ

Triturador de pastillas Ezy Dose 68255AMZ

Se trata de un triturador de pastillas que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Es muy fácil de utilizar, siendo fácil de abrir, por lo que se puede utilizar por parte de personas con problemas de destreza sin ningún inconveniente. Tiene un sistema de planificación diaria, que permite distribuir fácilmente la dosis diaria de la persona.

Su sistema de almacenamiento es bastante grande, lo que te permitirá llevar hasta 60 aspirinas y tiene mucho espacio para la medicación de la semana. Su sistema de trituración es manual, mediante una rosca, que hace que puedas volver las pastillas polvo sin mucho esfuerzo. Estos hacen que se pueda tener una vida saludable de una forma más sencilla.

Son muchas las reseñas positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es bastante grande, por lo que puede triturar todo tipo de pastillas de una forma bastante sencilla, cómoda y práctica". Por otra parte, destacan que "es un producto que es muy práctico, tritura perfectamente las pastillas y es ideal para usarlo todos los días".

Ver precio

7. Triturador de pastillas SUPVOX multifunción

Triturador de pastillas SUPVOX multifunción

Este es un modelo de triturador y cortador de pastillas, que cuenta con una cuchilla de acero inoxidable que permite cortar las pastillas de forma higiénica y sin esfuerzo. Viene con un diseño con una ranura en V, que hace que sea adecuada para píldoras de diferentes tamaños sin ningún inconveniente, y con una muesca que permite abrirla fácilmente cuando lo necesites.

También cuenta con un espacio para el almacenamiento de las pastillas, lo que te permitirá llevar las píldoras que necesites a todas partes. En su parte inferior se encuentra el sistema de triturado, con el cual se pueden convertir en polvo las pastillas de una forma rápida y sin ningún tipo de esfuerzo. Su tamaño es bastante compacto, lo que te permitirá llevarlo a todas partes sin ningún tipo de esfuerzos.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "corta y machaca fino, siendo muy práctico para cualquier momento, y cumple con su función con creces". También destacan que "es un modelo que es cómodo, barato, útil y que funciona bastante bien".

Ver precio

8. Triturador de pastillas Mobiclinic QVD-00046

Triturador de pastillas Mobiclinic QVD-00046

Si estás buscando un triturador de pastillas barato, no cabe duda de que este es un modelo que debes considerar. Este es un modelo que cuenta con unas dimensiones que son muy compactas, por lo que podrás llevarlo en tu bolsillo a cualquier parte. Tiene un sistema de trituración de los medicamentos y vitaminas que funciona muy bien, y que está indicado para personas que no puedan digerir las pastillas.

Es un modelo que es fácil de limpiar y de utilizar, por lo que es un modelo que es muy práctico, y que simplemente se tendrá que enroscar para conseguir que las pastillas se conviertan en polvo fino. Además, tiene un compartimento en el que se pueden llevar todas las pastillas que necesites de una forma que es muy cómoda.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "va bastante bien, no hay que hacer mucha fuerza, tritura bien las pastillas, y cumple por completo con su función". Además, destacan que "es muy fácil de usar, deja las pastillas bien molidas, y es muy útil para triturar las pastillas al momento". Este modelo es barato, y permite triturar las pastillas muy bien y de una forma muy fácil.

Ver precio

9. Triturador de pastillas Pill Mill 39781

Triturador de pastillas Pill Mill 39781

Sin duda alguna es uno de los mejores trituradores de pastillas que podremos encontrar en el mercado porque es totalmente automático. Este permite triturar tus píldoras sin ningún tipo de esfuerzo convirtiéndolas en polvo que facilitará su ingestión. Es un modelo eléctrico, que es perfecto para personas que tengan problemas con el agarre y cuenta con cuchillas de acero inoxidable que tritura las píldoras en segundos.

Su funcionamiento es muy sencillo, porque bastará con poner tus pastillas en el triturador, colocar la tapa y presionar hacia abajo para moler fácilmente. Puede triturar cualquier tipo de pastillas sin importar el tamaño, siendo capaz de triturar hasta 100 píldoras a la vez. El vaso interior está fabricado en acero inoxidable liso, y está sellado para evitar que el polvo liso se escape, gracias a lo cual se puede conseguir una dosis óptima de los medicamentos.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "funciona muy bien, tiene una gran potencia y tritura bastante bien las pastillas, aunque su contenedor es un poco grande y no removible". Por otra parte, destacan que "es un buen triturador, con una gran rapidez y potencia, triturando pastillas grandes y duras de forma sencilla".

Ver precio

Consejos para comprar un buen triturador de pastillas: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar un triturador de pastillas, tendremos que fijarnos en algunos aspectos que serán cruciales para tomar una buena decisión de compra. Dentro de los principales a tener en cuenta estarán:

Tipo

Esto dependerá de las necesidades que tengas en tu familia, puesto que en ocasiones simplemente con que cumpla con la función de triturar será suficiente. Sin embargo, algunos modelos también incluyen un cortador o un depósito de pastillas, lo que les aporta más funciones.

Tamaño

En caso de que vaya a ser utilizado por un adulto mayor lo ideal es optar por un modelo que tenga un tamaño no muy compacto, porque así se podrá manipular más fácilmente. Sin embargo, si necesitas transportarlo constantemente, lo ideal será que optes por un modelo de un tamaño compacto que sea fácil de transportar.

Facilidad de uso

Existen diferentes mecanismos mediante los cuales se pueden triturar las pastillas y todo dependerá de tus necesidades. Los modelos más avanzados son eléctricos, y permiten triturar las pastillas de una forma cómoda y rápida.

Sin embargo, también nos encontramos con modelos manuales de manivela que permiten triturar fácilmente las pastillas sin ningún inconveniente. Por otra parte, los modelos más simples normalmente simplemente se enroscarán hasta conseguir triturar la pastilla.

Materiales

Es importante considerar que estos dispositivos están en contacto directo con los medicamentos, por lo que deben estar fabricados en materiales libres de tóxicos. Si están fabricados en plástico, tendrás que asegurarte de que estén completamente libres de BPA o de cualquier tóxico peligroso.

Por otra parte, si son metálicos, lo ideal es que estén fabricados en acero inoxidable 304, que es el de grado alimenticio. De esta forma, se evitará que los medicamentos se contaminen con cualquier tipo de elementos tóxicos, y que así puedas conseguir siempre la máxima seguridad posible.

¿Qué es un triturador de pastillas?

Básicamente al hablar de un triturador de pastillas estamos hablando de un artículo auxiliar en la administración de medicamentos. Estos son elementos que se utilizan para personas que tienen problemas para deglutir las pastillas o tabletas completas.

Cuentan con un sistema que permite realizar el pulverizado del medicamento, para posteriormente diluirlo en un vaso de agua para beberlo fácilmente. Suelen ser dispositivos que son sencillos, y que no constan de muchas partes para cumplir con sus objetivos.

¿Para qué sirve un triturador de pastillas?

Todo dependerá del tipo de triturador de pastillas que escojamos, puesto que todos pueden ser muy útiles y se adaptarán a las necesidades de los adultos mayores. Existen básicamente tres tipos de trituradores de pastillas entre los cuales escoger:

Simples: únicamente cumplen con la función de pulverizar la tableta o pastilla. Estos son una buena opción si únicamente requieres el proceso de triturado.

únicamente cumplen con la función de pulverizar la tableta o pastilla. Estos son una buena opción si únicamente requieres el proceso de triturado. Con pastillero: estos cuentan adicionalmente con un compartimento que permite guardar las pastillas, siendo ideal para quienes necesitan guardar las pastillas dentro del pastillero y triturar únicamente las que va necesitando.

estos cuentan adicionalmente con un compartimento que permite guardar las pastillas, siendo ideal para quienes necesitan guardar las pastillas dentro del pastillero y triturar únicamente las que va necesitando. Con cortador: este tipo de triturador es muy práctico, en especial porque tiene un compartimento extra con una pequeña cuchilla para cortar la pastilla o tableta en dos o cuatro partes iguales. El otro compartimento actuará como una prensa para pulverizar fácilmente la pastilla.

Como puedes ver, existen múltiples tipos de trituradores de pastillas, cada uno con una función específica que puedes considerar. Por este motivo, siempre será importante fijarse en el tipo de pastillero a escoger, y así podrás sacar el máximo partido a los mismos.

Ventajas que tienen los trituradores de pastillas

Los adultos mayores generalmente son los que se enfrentan a la dificultad de tomar medicamentos, por diferentes tipos de problemas. Con la edad la deglución se puede dificultar, y es allí donde podremos ver las ventajas que tienen los trituradores de pastillas, dentro de las que están:

Facilitará en gran medida la toma del medicamento.

Permite un mayor apego y control de los tratamientos farmacológicos.

Son muy fáciles de utilizar, por lo que podrán ser usados por cualquier adulto mayor.

Sin embargo, debemos tener en consideración que no todas las pastillas pueden ser trituradas. Por este motivo, lo mejor será consultar con el médico tratante sobre las pastillas que sí se pueden convertir en polvo y las que no, para que no se vaya a perder en absoluto la eficacia de las mismas, y el tratamiento médico funcione como debe.

¿Cómo se utiliza un triturador de pastillas?

El uso de este tipo de elementos es bastante sencillo, puesto que normalmente bastará con poner la pastilla dentro y utilizar el sistema que tenga el triturador para conseguir que se convierta en polvo. Este polvo se debe sacar del triturador y colocarlo en un vaso de agua o cualquier líquido para que sea fácil de deglutir.

Se recomienda siempre que se utilice el triturador limpiarlo, porque así se evitará la contaminación cruzada de los medicamentos. Recuerda que, algunos medicamentos no se pueden mezclar, por lo que la limpieza es algo vital para evitar accidentes con este tipo de elemento.

¿Qué medicamentos no se deben triturar?

Algunos medicamentos no se deben triturar, puesto que pierden su eficacia, y dentro de estos estarán:

Pastillas de liberación prolongada.

Tabletas que cuentan con una cubierta entérica.

Comprimidos o pastillas sublinguales.

Pastillas efervescentes.

Cápsulas con microgránulos.

Ten en consideración que si este tipo de medicamentos se llegan a triturar, perderán por completo su función. Esto hará que no causen en el cuerpo el efecto que deberían, por lo que se pueden empeorar los problemas de salud. Por este motivo, siempre es mejor consultar con un médico para evitar cualquier tipo de inconvenientes de este tipo.