Los Sony ULT Wear no son unos auriculares inalámbricos más. Representan una nueva categoría dentro del catálogo de Sony: sonido extremo en graves, cancelación de ruido avanzada y tecnología heredada de la gama más alta, todo a un precio que los convierte en una de las mejores oportunidades del mercado actual.
Con una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas, más de 2.750 valoraciones reales y 500+ unidades vendidas solo el último mes, los Sony ULT Wear se posicionan como uno de los auriculares Bluetooth con Noise Cancelling más atractivos en relación calidad-precio.
Auriculares inalámbricos con Noise Cancelling Sony ULT Wear
ULT POWER SOUND: cuando el grave es protagonista
Sony ha diseñado los ULT Wear para quienes quieren sentir la música, no solo escucharla.
Tecnología de sonido
-
Drivers dinámicos de 40 mm
-
Ajuste acústico enfocado en bajas frecuencias
-
Graves profundos sin distorsión
-
Medios claros y agudos bien definidos
Todo esto impulsado por el mismo procesador integrado en los Sony WH-1000XM5, considerados referencia absoluta en auriculares premium.
👉 El resultado: sonido potente, envolvente y preciso, incluso a volúmenes altos.
Botón ULT exclusivo: dos perfiles de graves en un clic
Una de las grandes innovaciones de los Sony ULT Wear es su botón físico ULT, que permite activar al instante dos modos exclusivos:
ULT Deep Bass
-
Refuerza las frecuencias más bajas
-
Ideal para hip-hop, electrónica, trap o pop moderno
-
Sensación de profundidad y cuerpo
ULT Attack Bass
-
Más impacto y pegada
-
Perfecto para entrenar, motivarte o música energética
-
Mayor sensación de potencia inmediata
👉 Cambia el sonido según tu estado de ánimo sin tocar la app.
Cancelación activa de ruido: concéntrate solo en lo que importa
Los Sony ULT Wear integran Noise Cancelling activo, diseñado para reducir eficazmente:
-
Ruido de tráfico
-
Transporte público
-
Murmullo de oficinas
-
Sonidos constantes de fondo
Además, incluyen modo sonido ambiente, que permite escuchar el entorno sin quitarte los auriculares, ideal para caminar por ciudad o mantener conversaciones rápidas.
Llamadas nítidas incluso con ruido alrededor
Sony ha puesto especial énfasis en la calidad de voz:
-
Micrófonos beamforming
-
Tecnología Precise Voice Pickup
-
Reducción de ruido del viento
Esto se traduce en llamadas claras y profesionales, incluso en entornos ruidosos. Perfectos tanto para trabajo remoto como para uso personal.
Conectividad inteligente y sin fricciones
Los Sony ULT Wear están preparados para integrarse perfectamente en tu ecosistema digital:
-
Bluetooth multipunto → conecta dos dispositivos a la vez
-
Compatible con iOS, Android y Windows
-
Fast Pair (Android) y Swift Pair (Windows)
-
Compatible con Google Assistant y Alexa
Pasa del móvil al portátil sin cortes ni reconexiones.
Autonomía sobresaliente para el día a día (y más)
Uno de los puntos más valorados por los usuarios.
-
🔋 30 horas con Noise Cancelling activado
-
🔋 Hasta 50 horas sin cancelación
-
⚡ Carga rápida: 3 minutos = 1,5 horas de música
👉 Puedes usarlos durante varios días sin preocuparte por el cargador.
