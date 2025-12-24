Los Sony ULT Wear no son unos auriculares inalámbricos más. Representan una nueva categoría dentro del catálogo de Sony: sonido extremo en graves, cancelación de ruido avanzada y tecnología heredada de la gama más alta, todo a un precio que los convierte en una de las mejores oportunidades del mercado actual.

Con una puntuación de 4,5 sobre 5 estrellas, más de 2.750 valoraciones reales y 500+ unidades vendidas solo el último mes, los Sony ULT Wear se posicionan como uno de los auriculares Bluetooth con Noise Cancelling más atractivos en relación calidad-precio.

Auriculares inalámbricos con Noise Cancelling Sony ULT Wear

Auriculares inalámbricos con Noise Cancelling Sony ULT Wear

ULT POWER SOUND: cuando el grave es protagonista

Sony ha diseñado los ULT Wear para quienes quieren sentir la música, no solo escucharla.

Tecnología de sonido

Drivers dinámicos de 40 mm

Ajuste acústico enfocado en bajas frecuencias

Graves profundos sin distorsión

Medios claros y agudos bien definidos

Todo esto impulsado por el mismo procesador integrado en los Sony WH-1000XM5, considerados referencia absoluta en auriculares premium.

👉 El resultado: sonido potente, envolvente y preciso, incluso a volúmenes altos.

Botón ULT exclusivo: dos perfiles de graves en un clic

Una de las grandes innovaciones de los Sony ULT Wear es su botón físico ULT, que permite activar al instante dos modos exclusivos:

ULT Deep Bass

Refuerza las frecuencias más bajas

Ideal para hip-hop, electrónica, trap o pop moderno

Sensación de profundidad y cuerpo

ULT Attack Bass

Más impacto y pegada

Perfecto para entrenar, motivarte o música energética

Mayor sensación de potencia inmediata

👉 Cambia el sonido según tu estado de ánimo sin tocar la app.

Cancelación activa de ruido: concéntrate solo en lo que importa

Los Sony ULT Wear integran Noise Cancelling activo, diseñado para reducir eficazmente:

Ruido de tráfico

Transporte público

Murmullo de oficinas

Sonidos constantes de fondo

Además, incluyen modo sonido ambiente, que permite escuchar el entorno sin quitarte los auriculares, ideal para caminar por ciudad o mantener conversaciones rápidas.

Llamadas nítidas incluso con ruido alrededor

Sony ha puesto especial énfasis en la calidad de voz:

Micrófonos beamforming

Tecnología Precise Voice Pickup

Reducción de ruido del viento

Esto se traduce en llamadas claras y profesionales, incluso en entornos ruidosos. Perfectos tanto para trabajo remoto como para uso personal.

Conectividad inteligente y sin fricciones

Los Sony ULT Wear están preparados para integrarse perfectamente en tu ecosistema digital:

Bluetooth multipunto → conecta dos dispositivos a la vez

Compatible con iOS, Android y Windows

Fast Pair (Android) y Swift Pair (Windows)

Compatible con Google Assistant y Alexa

Pasa del móvil al portátil sin cortes ni reconexiones.

Autonomía sobresaliente para el día a día (y más)

Uno de los puntos más valorados por los usuarios.

🔋 30 horas con Noise Cancelling activado

🔋 Hasta 50 horas sin cancelación

⚡ Carga rápida: 3 minutos = 1,5 horas de música

👉 Puedes usarlos durante varios días sin preocuparte por el cargador.