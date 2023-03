La tecnología cada vez nos trae nuevas herramientas que pueden ayudarnos a cuidar a los más peques de la casa. Unas de estas herramientas son las pulseras de actividad para niños como la CareUALL Unisex , que te permitirá que tu peque pueda tener un registro de su actividad, así como ofrecer una herramienta para la localización y organización del peque.

¿Cuáles son las mejores pulseras de actividad para niños?

Encontrar una pulsera de actividad para niños no siempre es fácil, en especial porque no todas cuentan con las mismas características. Es por este motivo que, hoy hemos seleccionado únicamente las 9 mejores opciones que he encontrado en el mercado para que puedas elegir de una forma más sencilla. Así que, sin dar más rodeos vamos a conocerlas:

1. Pulsera de actividad para niños CareUALL Unisex

Sin duda alguna esta es una de las mejores opciones de pulsera de actividad para niños que permite rastrear por completo la actividad diaria, pasos, distancia y las calorías quemadas. Cuenta con un total de 9 modos de ejercicio que permite monitorear por completo las actividades diarias de los más peques. Incorpora un monitor de frecuencia cardíaca y presión arterial que ofrece un monitoreo las 24 horas los 7 días, y los datos se pueden verificar mediante la aplicación GloryFit.

Cuenta con un rastreador de sueño que muestra más horas de sueño profundo, ligero y despierto. Además, se puede configurar una alarma silenciosa en el reloj para hacer la actividad de los niños. Tiene una protección IP68, para que se pueda usar mientras que se nada y así ayudarlos a rendir al máximo. La duración de la batería es de hasta 5 días con una carga rápida USB, que permitirá que tu dispositivo cargue de una forma muy rápida.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un bonito reloj, se debe quitar la correa para cargarla, y se puede conectar fácilmente en un punto de carga USB". Por otra parte, destacan que "es un reloj brillante, tiene una muy buena duración de la batería, y funciona bastante bien con todas sus funciones". Esta es una gran opción a considerar, y te lo encontrarás disponible en tres colores diferentes.

2. Pulsera de actividad para niños BIGGERFIVE ID115U

Esta es una pulsera de actividad para niños que cuenta con un diseño delgado y ajustable, siendo ideal para niños mayores de 5 años. No contiene sustancias nocivas, y su peso es de tan solo 17g lo que brindará una gran comodidad al momento de utilizarlo. Permite tener un monitoreo completo de los pasos de tus hijos, la distancia y quema de calorías, todo en su práctica pantalla o revisando la aplicación en el móvil.

Se puede realizar el seguimiento del sueño del más peque, y así obtener datos sobre las tendencias de sueño durante la noche en su aplicación. Tiene un despertador silencioso, que permite despertarlo sin molestar a los demás. Además, se puede cargar con cualquier adaptador USB sin necesidad de un cargador extra, y carga por completo en 1 a 2 horas, con una duración de la batería de hasta 7 días. Se puede monitorear con la aplicación gratuita VeryFirPro que es compatible con todos los teléfonos inteligentes.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas al respecto asegurando que "se ajusta a la perfección a la muñeca, tienen un excepcional servicio de atención al cliente, y si se tiene un problema te lo resuelven rápidamente". Además, destacan que "es de un tamaño perfecto para una niña, pero no tiene GPS para el contaje de pasos por lo que el número no es muy real". Este modelo es de buena calidad, está disponible en dos colores y es resistente al agua con protección IP67.

3. Pulsera de actividad para niños HOFIT

Se trata de un modelo que cuenta con función de podómetro, cronómetro, monitor de frecuencia cardíaca, entre otras, por lo que es un modelo muy completo. Además, cuenta con un total de 11 modos deportivos, y cuenta con una protección IP68 con función GPS, que se conecta al GPS del móvil para mostrar la velocidad y distancia en tiempo real. Permite monitorear la frecuencia cardíaca de forma continua y permite rastrear bien el sueño de los niños durante la noche.

Si se conecta al teléfono se pueden tener notificaciones de llamadas y mensajes, y los padres pueden programar recordatorios amigables o despertador para niños. También cuenta con un despertador para las mañanas, y tiene un diseño que es muy cómodo para el uso diario. Es compatible con iOS 8.0 o superior, y con Android 4.4 o superior. Se puede monitorear fácilmente con la app móvil "H Band" que es gratuita y cuenta con un total de 5 fondos de pantalla diferentes para su personalización.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es un reloj apropiado para los niños, con una buena calidad, siendo muy bonito y se adapta a la perfección a la muñeca". También afirman que "permite tener el mejor servicio postventa, y es genial para que los niños se motiven con las horas y actividades". Esta es una gran opción a considerar, y está disponible en diferentes colores dependiendo de las necesidades de tu peque.

4. Pulsera de actividad para niños Dwfit

Esta es una pulsera de actividad para niños que permite hacer un seguimiento completo de los pasos, calorías quemadas, kilómetros recorridos y minutos activos durante el día. Además, cuenta con modos de deporte, así como un GPS que se utiliza conectado al móvil, para medir la distancia y velocidad en tiempo real. Su cuerpo es muy delgado, con un diseño de pantalla colorido y liviano, haciendo que sea muy cómodo para llevarlo durante todo el día sin ningún tipo de limitaciones.

Este reloj inteligente, permite que se pueda rastrear los ejercicios desde el teléfono y permite tener notificaciones tanto de llamadas como de mensajes. Esto gracias a que vibrará cada vez que se reciba una notificación para conseguir de esta forma recordar de forma precisa la actividad diaria. Permite tener un rastreo continuo de la frecuencia cardíaca automáticamente, y la carga de todos los datos se cargarán a la aplicación gratuita H-Band. Es compatible tanto con dispositivos iOS como Android que permitirá conseguir una gran versatilidad.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es un reloj bastante bueno, es muy resistente, está lleno de golpes y arañazos pero sigue funcionando como el primer día". Por otra parte, destacan que "todo en general bien, no se puede cambiar el estilo de la pantalla principal y la hora se ve muy pequeña, siendo un regalo perfecto para niños". Es un modelo muy resistente, que cuenta con una protección IP68 y está disponible en diferentes colores.

5. Pulsera de actividad para niños BIGGERFIVE Vigor

Se trata de un modelo que permite hacer un seguimiento automático durante todo el día de la actividad de los niños. Cuenta con un total de 14 modos de actividad diferentes, dependiendo del deporte que se vaya a practicar. Su monitor de frecuencia cardíaca permite monitorear al niño todo el tiempo, y hacer un seguimiento del sueño del niño durante la noche gracias a su práctica aplicación.

Incorpora un despertador silencioso, que permite despertar al niño sin molestar a los demás. Cuenta con una tecnología de resistencia al agua con grado IP68, que permite que el niño pueda participar en actividades acuáticas sin que se vaya a romper. Se puede cargar con cualquier cargador USB sin necesidad de un cargador adicional, y su batería puede durar hasta 7 días con una carga de 1 a 2 horas. Es compatible con la aplicación BIGGERFIVE para hacer un seguimiento completo mediante tu smartphone.

Quienes han comprado este modelo tienen unas reseñas muy positivas al respecto, asegurando que "tiene funciones para distintos deportes, la batería dura 48 horas si el niño no para de tocarlo, y su tamaño es ideal". Además, destacan que "es un dispositivo perfecto para los niños, y el servicio de atención al cliente es muy bueno".

6. Pulsera de actividad para niños HOOMOON

Esta es una pulsera de actividad para niños que es multifunción, y que cuenta con un total de 11 modos deportivos. Además, tiene un recordatorio de sedentarismo, así como recordatorio para beber agua, de llamadas, SMS y mensajes. Cuenta con una resistencia al agua IP68 por lo que se puede utilizar en las actividades acuáticas sin ningún inconveniente. Además, está especialmente diseñado con una correa de silicona duradera y un cierre que cuenta con un ajuste seguro.

Cuenta con un total de 8 interfaces temáticas para que se pueda seleccionar que más le guste al niño. Controla de forma automática la frecuencia cardíaca diaria del niño, así como los datos relacionados con las tendencias de sueño. También cuenta con un despertador vibrador, para despertarlo sin molestar a los demás, y se puede cargar fácilmente mediante USB. Incorpora una batería que tiene una duración de 5 a 7 días con una carga completa en tan solo 2 horas. Es compatible con la mayoría de teléfonos inteligentes en el mercado tanto Android como iOS.

Las opiniones que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "es muy fácil de usar y de cargar, y es un modelo perfecto para los niños pequeños que permite hacer seguimiento de sus actividades". También afirman que "es un reloj de una muy buena calidad, pero la correa se desvanece rápidamente".

7. Pulsera de actividad para niños DIGEEHOT Y99C

Se trata de una pulsera de actividad para niños que se destaca por tener una excelente relación calidad-precio. Viene con un total de 2 bandas de colores, por lo que será bastante resistente, y están fabricadas de un material flexible, duradero y de seguridad. Permite realizar el seguimiento completo de la actividad física diaria que se realiza, así como de las calorías quemadas, la frecuencia cardíaca y el tiempo de ejercicio. Incorpora un total de 11 modos deportivos diferentes para utilizarlo de forma muy sencilla.

Es resistente al agua con un grado IP68, por lo que es ideal para todo tipo de deportes acuáticos sin ningún tipo de inconvenientes. Permite tener un control total de la frecuencia cardíaca de los niños en tiempo real, y se puede configurar una alerta de frecuencia cardíaca cuando exceda el límite superior. Es compatible con dispositivos iOS y Android, y lo puedes monitorear fácilmente con la App H Band.

Son muchas las opiniones positivas las que tienen quienes han comprado este modelo, asegurando que "es sencillo, bonito y sumergible, aunque la forma de cargarlo puede llegar a ser un poco complicada para los niños". Por otra parte, destacan que "es un reloj que está muy bien, se ajusta a la perfección, cumpliendo por completo con lo anunciado".

8. Pulsera de actividad para niños CatShin ZL15

Esta es una gran opción a considerar, en especial porque permite controlar la frecuencia cardíaca, presión arterial y el oxígeno en sangre de tu hijo. Se puede utilizar también para comprender los ciclos de sueño de los más pequeños y así hacer que tenga una vida más saludable. Cuenta con un total de 4 modos de ejercicio, y permite registrar los pasos del niño. Tiene una protección IP67 que lo hace a prueba de agua, lo que hace que sea ideal para el uso en el día a día.

Se conecta fácilmente con el móvil, para recibir notificaciones de llamadas, mensajes de texto y todo tipo de alertas. Cuenta con un cuerpo delgado y liviano, con una pantalla que es colorida y liviana. Este reloj inteligente es compatible con iOS 9.0 y Android 5.0, y se puede cargar fácilmente mediante USB.

Quienes han comprado este modelo tienen opiniones muy positivas, asegurando que "es un reloj bonito, para cargar es un USB por lo que no necesitarás cables, y es un poco grande". Además, afirman que "carga en poco tiempo, es perfecto para usarlo a diario, muy fácil de utilizar y permite hacer un seguimiento completo de la actividad del peque".

9. Pulsera de actividad para niños DIGEEHOT C

Si estás buscando una pulsera de actividad para niños barata, esta será una gran opción a tener en consideración. Permite monitorear por completo la actividad de los niños, y se puede conectar al móvil fácilmente mediante bluetooth. Se puede utilizar la aplicación H Band Lite, y cuenta con una resistencia al agua IP68. Cuenta con un total de 19 modos de deporte, y es resistente a las salpicaduras, lluvia y sudor.

Permite monitorear el sueño, y ofrece recordatorios de llamadas y mensajes, y se puede personalizar fácilmente. Incorpora una batería de 170mAh que es segura y eficiente, y que permite que pueda funcionar durante 6 días después de tan solo 2 horas de carga. Es compatible tanto con iOS como con Android, y es recomendable para niños de 6 a 16 años.

Las reseñas que tienen quienes han comprado este modelo son muy positivas, asegurando que "está genial, la batería dura bastante, aunque la unión con las correas es algo frágil". También afirman que "es una muy buena compra, es bonito y queda perfecto en la muñeca".

Consejos para comprar una pulsera de actividad para niños: ¿Qué tener en cuenta?

Antes de comprar una pulsera de actividad para niños, debes fijarte en algunos aspectos importantes para elegir una adecuada para ti. Es por esto que debes fijarte en lo siguiente:

Edad del niño

Cuando hablamos de las pulseras de actividad para niños, normalmente estas son herramientas que se utilizarán para niños entre los 6 y los 12 años. No se recomiendan para los niños más pequeños porque quedarán muy grandes, y estas no suelen traer juegos como pueden traer los Smartwatch que los mantengan entretenidos.

GPS

Para hacer un seguimiento de la actividad de una forma mucho más precisa, lo ideal es que el dispositivo cuente con GPS. De esta forma, se podrá conseguir una gran versatilidad y se tendrán unos datos que serán mucho más precisos que en los modelos que no incorporan GPS. Este tipo de GPS normalmente se conecta con el del móvil para mejorar su precisión.

Resistencia al agua

Para los niños lo ideal es comprar un modelo que sea resistente al agua, y que por lo menos resista las salpicaduras de agua. Sin embargo, existen modelos que cuentan con una protección IP68 que pueden ser muy útiles para los niños que practican actividades como la natación.

Sin embargo, debes tener en consideración que, incluso si son resistentes al agua, estos deben ser tratados con cuidado. No pueden exponerse al agua caliente o al agua de mar, porque esto arruinará por completo el reloj.

¿Qué es una pulsera de actividad para niños?

Una pulsera de actividad para niños es un dispositivo que permite monitorizar los pasos, tiempo de actividad, sueño y los hábitos de vida saludables. Estas tienen un diseño muy cómodo por lo que se pueden llevar a todas partes de una forma muy cómoda.

Suelen estar disponibles en diferentes colores para adaptarse a todos los gustos, y por lo general vienen con cierto grado de resistencia al agua. Estas pulseras son especialmente resistentes, por lo que pueden ser utilizadas para practicar deportes sin ningún inconveniente.

¿Para qué sirve una pulsera de actividad para niños?

Básicamente son dispositivos que se utilizan para ver el estado de salud que tienen los más peques, y monitorear sus actividades. Muchos modelos cuentan con múltiples recordatorios para evitar el sedentarismo, y para que se puedan mantener bien hidratados.

Por otra parte, estas pulseras se pueden conectar con el móvil para tener todos los datos de la actividad diaria mediante alguna de las Apps. Estas pulseras también pueden servir como despertador silencioso, por lo que no molestarán a nadie más en el hogar.

Ventajas que tienen las pulseras de actividad para niños

Existen múltiples ventajas de utilizar una pulsera de actividad para niños, dentro de las que nos encontraremos las siguientes:

Permiten monitorear el ritmo cardíaco.

Contarán el número de pasos y distancia recorrida.

Monitorean el sueño y la calidad del mismo.

Cuentan las calorías consumidas.

Envían múltiples notificaciones y recordatorios.

Sin embargo, debemos considerar que este tipo de dispositivos funciona con batería, por lo que debemos tener claro que habrá que estar recargándolos cada cierto tiempo.

¿Qué diferencia tiene una pulsera de actividad y un Smartwatch?

Las pulseras de actividad son dispositivos que registrarán el movimiento haciendo uso de un acelerómetro interno. Los datos que proporcionan son procesados por un algoritmo que clasifica los movimientos que estamos haciendo, y permiten obtener información sobre las actividades diarias.

Por su parte un Smartwatch es un dispositivo que se vincula al smartphone y que cuenta con más funcionalidades. Esto debido a que permiten contestar llamadas, escuchar música, utilizar su GPS, acceder a las redes sociales, entre otros. Sin embargo, estos son dispositivos menos cómodos, por lo que no son aconsejables para la actividad diaria o para practicar deportes.

¿A partir de qué edad pueden utilizar una pulsera de actividad los niños?

Las pulseras de actividad son dispositivos menos complejos que los smartwatches por lo que pueden ser utilizadas por niños desde los 4 años de edad. Sin embargo, es un dispositivo que requiere de cierto manejo por lo que los niños deben estar en la capacidad de controlarlos.

Lo ideal es que los niños menores a 12 años utilicen únicamente las pulseras de actividad, y que no se decanten por los smartwatches. En especial porque así se puede conseguir un mayor control sobre el uso de los dispositivos.