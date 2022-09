Los Defensores de Bendis, un cómic para los héroes callejeros

Hace unos años, la serie de Daredevil aterrizó en Netflix con pretensiones modestas para acabar siendo posteriormente un auténtico fenómeno de masas. La andanzas del abogado ciego de la Cocina del Infierno de Nueva York se ganó, gracias a un gran guion y un fuerte respeto por el cómic original, el corazón de los televidentes. Por esa razón, dentro de poco, Matt Murdock tendrá un papel vital en la fase 5 del universo Marvel de los cines. Papel más que merecido.

Ese éxito de la serie hizo que alrededor de ella surgieran más satélites y también la posibilidad de unirlas a todas en una temporada única que juntaba a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Puño de Hierro formando el grupo denominado ‘Los Defensores’. La influencia de la serie hizo que a la hora de escribir nuevas historias, Marvel y en este caso Brian Michael Bendis, guionista del tomo que nos trae hoy a estas líneas, mantuviesen el nombre y el grupo de la serie de Netflix y también el tono gamberro y callejero que merecían.

Antes de ir con la reseña de esta obra de Bendis, análisis técnico: edición de Marvel Now Deluxe de Panini, contiene FCBD 2016 All-New Guardians of The Galaxy y The Defenders 1-10, guion de Brian Michael Bendis, dibujo de David Marquez, tapa dura, 288 páginas y un precio de 33 euros.

Vamos con la reseña

Cómic callejero con toques de humor para bajar al barro de los superhéroes

En ‘Los Defensores Los diamantes son para siempre’ nos vamos a encontrar argumentalmente con una trama principal que gira en torno al villano llamado la Iguana, el cual no tiene otra cosa que hacer que intentar asesinar de golpe y porrazo y el mismo día a Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Puño de Hierro. Así, como el que va a comprar el pan y a lo loco se pide un caprichito de chocolate. Pues así comienza este cómic, con el intento de asesinato de nuestros cuatro héroes y con la posterior unión de fuerzas de los mismos para hacer frente a la amenaza de un villano que quiere gobernar el crimen de la ciudad basando su reinado en una nueva droga y en el miedo. Eso sí, alguien estará detrás de Iguana y no será el único que quiere el poder.

Comentado el argumento base, estamos ante un cómic de puro entretenimiento grupal con estos cuatro héroes callejeros que viven más de noche que de día. Si te gustan los personajes, has leído sobre ellos y te apetece algo ligero para seguir alimentando tu fanatismo por ellos, compra. Si las series te gustaron, compra. Y si el trabajo de Bendis, como nos pasa a muchos, te gusta, compra. Eso sí, si quieres algo más concreto o complejo de alguno de estos personajes quizá te vendría mejor tomos individuales que los hay y muy buenos en el catálogo de Panini.

A mí este cómic me ha entretenido, sinceramente. Siempre os comento lo mismo en este tipo de análisis. Con un apartado tan amplio de grapas y tomos como tenemos a día de hoy a nuestra disposición, lo mínimo que le pido a un cómic es que me dé lo que espero encontrar. Aquí tenemos a héroes de calle y calle tenemos. El estilo del cómic es callejero, igual que su dibujo y su entintado con escenas de callejones, tugurios, bares, hospitales secretos y discotecas con luces estridentes. Eso lo tiene. Eso te lo da el dibujo liderado por David Márquez. También tenemos un guion eficaz y alejado de experimentos. Va a lo que va. Da lo que se le exige. Por lo tanto, estos Defensores defienden, nunca mejor dicho, el producto que llegará a tus manos si te decides a añadirlo a tu comicteca.

Por otro lado está el sentido del humor gamberro que se ve en el cómic. La aparición de Deadpool como secundario, por ejemplo, es muy bien recibida a mitad de lectura y no es algo aislado ya que los protagonistas principales, tanto en el bando de los buenos como en el de los malos, tiene continuamente toques de humor negro y dardos envenenados llenos de ironía que te harán sacar una sonrisa durante la lectura. Hablando de Deadpool, las apariciones de extras como la del propio Masacre, Kingpin, Blade o Elektra le dan un punto aún más positivo al cómic. Y como un servidor es periodista y barre para casa con su profesión, detalles como la entrevista del reportero del Daily Bugle, Ben Urich, a Luke Cage o entradillas personalizadas en cada número a modo de resumen son añadidos que a uno le hacen sentirse cómodo en la lectura.

En definitiva, me han sorprendido gratamente estos Defensores. Entré con curiosidad y sin demasiadas expectativas y me lo he pasado bien tanto con el guion como con el dibujo nocturno de Márquez. Un buen complemento para lecturas de estos personajes y quizá, si no tienes conocimiento previo de los mismos, una puerta de entrada que te picará al curiosidad para buscar más lecturas de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y Puño de Hierro.