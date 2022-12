Cómic palomitero con la Tierra como tablero de ajedrez: "Vengadores Sin Rendición"

Sin rendición o mejor dicho, sin respiro, porque así es el cómic que hoy os traemos a esta nuestra querida sección de tebeos en Libertad digital. Hablar de un cómic de los Vengadores siempre debe ser sinónimo de acción y entretenimiento porque ya lo hemos comentado muchas veces con este grupo de Marvel o con la Liga de la Justicia de DC: si tienes tanto personaje y tanto poder junto, no puedes ni mucho menos desperdiciar tanto potencial en un cómic lento, soso y sin batallas a la altura de los superhéroes que se nos muestran.

Vengadores Sin Rendición de Mark Waid y Al Ewing, entre otros, es un toma y daca continuado que pasa de 0 a 100 nada más comenzar y que no levante el pie del acelerador en ningún momento. Ahora seguimos acelerando en la reseña propiamente dicha pero antes analizamos en primer lugar el apartado técnico: guion Mark Waid, Al Ewing y Jim Zub, dibujo de Pepe Larraz, Kim Jacinto, Paco Medina, Joe Bennett, Stefano Caselli, Mike Perkins y Sean Izaakse, 424 páginas, contiene Avengers 675-690, cartoné tapa dura, editorial Panini y un precio de 44 euros.

Acción palomitera para los Vengadores

Los Vengadores Sin Rendición no pasará a la historia como uno de los cómics más importante de la historia de este grupo, sin embargo, no es ni mucho menos una mala historia sobre los mismos. El problema, que para muchos no lo es, es que más allá de la acción palomitera, no hay tampoco una gran profundidad en lo que se quiere contar. Me explico de forma más sencilla: te lo vas a pasar bien sin que te cambie la vida. Repito, ni mucho menos es algo malo el ser un producto palomitero para entretener. De hecho es lo que se le pide a un cómic o a una película de este estilo y por eso me parece una buena opción para un tipo de lector que quiere vivir una aventura divertida de los miembros de la V más famosa del mundo de los cómics.

A nivel de argumento, la premisa es interesante. En un segundo, el planeta Tierra desaparece y tanto la luna como nuestro mundo cambian de lugar en el universo. Algo ha pasado. Alguien nos ha hecho esto. Y claro, al mover la Tierra de su lugar, nuestro planeta entra en caos con terremotos, olas gigantes, destrucción y locura. Es ahí donde entran los Vengadores, los cuales tendrá que adivinar qué ha pasado. Por el camino, un elemento extraño. Una tal Viajera que todos dan como un miembro de los Vengadores originales, pero que nadie termina de saber muy bien de dónde ha salido. ¿Será buena o será una villana? Estos elementos son básicamente los que rigen la trama principal de la historia.

Al establecer varios misterios dentro de la trama, este cómic encuentra sus puntos positivos en resolver esos misterios mientras se desata la acción en cada viñeta. Ojo, con turismo mundial incluido. Nos iremos a Roma, por ejemplo, a pelear en el Coliseo. Sudamérica, Norteamérica, Europa... Como hay tantos Vengadores por el mundo, activos o ex, cada uno defenderá el territorio donde se encuentra o, en un momento dado, viajarán para pelear allá donde se les necesite. Entre misterios, batallas. Entre giros de guion, batallas. Y entre batalla y batalla, permitidme un pequeño spoiler: el Vengador más bestia entrará en acción. Destrucción garantizada.

Por cierto, detalle importante y dato de contexto. Este Vengadores Sin Rendición, más centrado en Vengadores secundarios que en los más mediáticos, es una mezcla entre tres cabeceras con tres guionistas diferentes que se unieron para lograr un producto más vendible en todos los sentidos. Hablamos de Mark Waid con Avengers, Al Ewing con US Avengers y Jim Zub con Uncanny Avengers. Por ello, Capitán América, Thor o Iron Man tienen poco o escaso espacio por aquí mientras que sí ganan peso principal Pícara, Bruja Escarlata, Bestia, Avispa, Ojo de Halcón o Mercurio. Jarvis, el mayordomo por excelencia de los Avengers, también será importante en la historia. Y para darles vida en estas viñetas, el talento de dibujantes como los españoles Pepe Larraz y Paco Medina. Os dejo algunas de las viñetas más destacadas:

Conclusión: coge las palomitas y disfruta. No es El Padrino ni lo pretende. Los Vengadores Sin Rendición es una buena historia de este grupo, centrada principalmente en los menos mediáticos y con varios giros interesantes completados con una resurrección estelar. Y todo ello con un toque español al dibujo. Si gustan, disfruten de la lectura.