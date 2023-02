BRZRKR, el sangriento cómic de Keanu Reeves que haría temblar a John Wick

Keanu Reeves. Cómics. Violencia. Tiros. Sangre. Un personaje capaz de arrancar cabezas. ¿Qué puede salir mal? Efectivamente, nada. Eso es lo que os traemos hoy a nuestra sección de cómics de Libertad Digital: BRZRKR. ¿Qué es BRZRKR? Pues podríamos definirlo como una auténtica salvajada de historia en la que juntaríamos a un protagonista que mezclaría en un solo ser a John Wick, Lobezno y Hulk, por ejemplo. Uno te mata a base de disparos, el otro te despedaza y encima tiene factor curativo y el último te puede arrancar la cabeza con un dedo de su mano. Pues todo eso lo tenemos en BRZRKR.

Antes de profundizar más en esta maravillosa salvajada de cómic, vamos con el apartado técnico: guion de Keanu Reeves y Matt Kindt, dibujo de Ron Garney, cartoné, editorial Planeta Cómics, 152 páginas y un precio de 17,95 euros.

Vamos con la reseña

John Wick en plan dios inmortal

Antes de nada hemos de decir que si alguien es sensible a la sangre y a la violencia explícita, no, este no es su cómic. Y si es al contrario, siempre hablando por supuesto de la ficción, te lo vas a pasar estupendamente con esta historia capitaneada por uno de los actores que posiblemente haya matado a más gente en la historia del cine. No tengo datos, pero si no es el que más, tampoco estará muy lejos. Hablo de Keanu Reeves con John Wick, ese asesino que desde cualquier posición y contexto es capaz de meterte una bala en la cabeza. De hecho, según los datos de un fan que se dedicó a contar todas las muertes de sus películas, el bueno de John mató a un total de 287 en sus tres primeras entregas. Ojo, la cuarta se estrena en pocas semanas y es la más larga de todas, es decir, habrá muchas más muertes que en las tres anteriores.

Pues bien, en BRZRKR tenemos a un personaje que no solo es capaz de asesinar con armas a lo Wick sino que te puede arrancar la cabeza y la columna con una mano y que encima se regenera cual Lobezno siendo, en principio, inmortal. Por lo tanto pueden imaginar de qué va esta historia y no, nada tiene que ver por ejemplo con un drama familiar o una bonita historia de amor en un barco que se acaba hundiendo. La persona que se siente a leer BRZRKR tendrá todo lo que he dicho anteriormente. Eso sí, hay más matices que ver a una especie de dios destrozando rivales.

En este primer tomo, guionizado como el resto de la historia por Keanu y por Matt Kindt, descubriremos a este personaje que entre misión y misión nos va a ir dando detalles de un pasado que él mismo tiene fragmentado. Un pasado que nos llevará miles de años atrás. Una doctora le irá haciendo recordar sus vivencias en sesiones terapéuticas que tienen como principal objetivo averiguar cuál es su origen y sobre todo cómo clonar sus poderes para crear supersoldados. Mientras él sufre por no saber el porqué de su existencia, sus propietarios le consideran un arma que usar y duplicar. Por eso he mencionado antes a Lobezno, porque teniendo diferencias con Logan, este personaje tiene muchas similitudes con Arma X.

La historia es interesante, no cabe duda. No estamos hablando solo de un cómic violento y lleno de acción. Su espectacularidad se basa principalmente en eso, pero el lector también quiere saber qué secretos se esconden en nuestro protagonista, en aquellos que le utilizan y también en esa historia de la doctora y él que va más allá de la simple terapia. El guion de Reeves y Kindt se fusiona muy bien con el dibujo de Ron Garney y sabe seleccionar muy bien los tiempos de la historia. Acelera y frena de manera acertada y ni abusa de la acción ni la deja de lado por mucho tiempo. Eso hace que el lector devore este tomo con velocidad y que solo pare para detenerse en el bizarro y explícito dibujo de Garney. Os dejo varios ejemplos del salvajismo del que hablo y del que también es responsable el colorista Bill Crabtree que, como se pueden imaginar, algo de rojo tuvo que meter en el asunto:

Los viajes en el tiempo y los flashbacks le añaden profundidad a la historia y además sirven para ver a este Keanu desatado destrozando mercenarios en la actualidad y a tribus en el pasado. Vamos del presente al futuro constantemente con un guion bien hilado, que no se pierde dentro de esos viajes temporales y que siempre aporta algo a la historia haciendo hincapié en el sufrimiento de nuestro protagonista por no saber ni el motivo de su existencia o si el amor de sus padres es real o interesado. Por eso digo que no estamos ante un cómic de violencia vacía. La historia es buena y aunque no tenga un desarrollo reflexivo que te cambie la vida como en otro tipo de cómics, sí hará que haya más complejidad de la que uno quizá espere en un estilo de historia tan violenta.

Este es el primer tomo de los tres que pretende publicar Planeta y que englobarán todas las grapas de la colección. Aquí encontramos de momento las primeras cuatro grapas de un total de 12 que aún se siguen publicando a día de hoy. De hecho, la décima se publicará dentro de pocos días, una vez comenzado el mes de marzo.

Conclusión: Wick, Lobezno y Hulk, a lo bestia y en un solo personaje con la apariencia de Keanu Reeves. Así de claro. Guion, que sin ser El Padrino, es más complejo de lo que parece al estar tan rodeado de acción y sangre. Buen dibujo y muy entretenido. Da lo que promete y en cantidades industriales. Si gustan, disfruten de la lectura.