Territorio Omnibus: las historias originales de Predator en los cómics

Alien y Predator. Incluso Alien versus Predator. Para los que somos amantes del cine de ciencia ficción hablar de estos dos seres es hablar de puro entretenimiento y de dos de las mejores películas de la industria. Benditos años 80 (1979 Alien – 1987 Depredador). Estos dos fenómenos de masas en su día y con el paso de las décadas han tenido muchas continuaciones y han aparecido en todo tipo de formatos. Como no, los cómics han sido un claro terreno a explotar dentro del universo de ambas franquicias y eso ha llevado a muchos fans de la película a seguir las andanzas de estas dos especies extraterrestres fuera de la gran pantalla.

Hoy, dentro de nuestra nueva sección Territorio Omnibus, os traigo la etapa original de Predator en las viñetas y lo hacemos con un tocho descomunal de Panini, superior a tres kilos de peso (no es broma), que contiene las primeras grapas de este depredador insaciable. Son un total de 1008 páginas que arrancan con lo que sería la continuación de la segunda película de la saga, la protagonizada por Danny Glover en 1990. Incluso haciendo mención al hermano del mítico Dutch Schaefer o lo que es lo mismo, Arnold Schwarzenegger.

Como ya pasase hace unos meses con Alien, Panini ha traído en este formato monumental el inicio de Predator en los cómics, hecho que tuvo lugar en 1989 de la mano de Dark Horse Comics. A partir de ese año se fueron publicando decenas de historias que pasaron del siglo XX al XXI dando aún más color e ingredientes al universo de este monstruo cazador.

Como es lógico viendo que hay decenas de historias de Predator en los cómics dentro de esta era que se denomina como "etapa original", este no será el único tomo que Panini editará en este formato, pero sí es el primero y por eso vamos a meterle la lupa a lo que nos pueden ofrecer estas 1008 páginas de puro entretenimiento ochentero y noventero.

Antes de continuar, detalles técnicos y fotos de la edición: guion de Mark Verheiden, dibujo de John Arcudi, contiene Predator 1-4, Predator 2 1 y 2, Predator: Big Game 1-4, Predator: Cold War 1-4, Predator: The Bloody Sands of Time 1 y 2, Predator: Bad Blood 1-4, Predator: Invaders from the Fourth Dimension, Predator: Dark River 1-4, Predator: Strange Roux, Predator: Kindred 1-4 y material de Dark Horse Presents 46, 67-69 y 119, Dark Horse Comics 1 y 2, 4-7, 16-18 y 20 y 21 y A Decade of Dark Horse, formato omnibus tapa dura con cubierta, 1008 páginas, editorial Panini y un precio de 70 euros.

Vamos a por la reseña

La continuación de Depredador 2 y un nuevo universo extendido

Más allá de la primera y segunda película, el resto de productos que el cine nos ha mostrado de Predator o Depredador han sido realmente insuficientes. No diría decepcionante, porque algo de entretenimiento nos han mostrado, sin embargo, no se han alcanzado cotas de universo extendido que sí se han visto en el mundo de las viñetas.

En primer lugar cualquier persona que se acerque a este Omnibus tendrá una historia que perfectamente podría haberse visto en cines bajo el título de Depredador 3. En dicha miniserie nos situamos a media camino entre la primera y segunda película con el hermano mayor de Dutch Schaefer (Arnold Schwarzenegger). John junto a otro policía serán los encargados de descubrir qué está pasando en la ciudad cuando una serie de asesinatos macabros empiezan a tener lugar.

Es quizá la historia más elaborada que encontraremos en este omnibus, la primera, ya que el resto nos narran varias cacerías de los Predators alrededor de todo el mundo y las consiguientes luchas de los seres humanos que quieren sobrevivir a toda costa. Son relatos más cortos, más independientes de la idea cinéfila original, aunque siempre respetando la base de este universo, es decir, llega el Predator, asesinatos y cacería, aparece un héroe que aguanta y la lucha final está servida. De hecho tenemos también dentro de este tomo la segunda película casi fotograma por fotograma. Eso sí, poco a poco se irán desvelando pequeños detalles de los Predators que harán las delicias de los más fans.

En cuanto al dibujo yo sin dudarlo me quedo con la primera parte del Omnibus con un aspecto visual maravilloso obra de de John Arcudi. Captó desde el primer momento, tanto en la ciudad como en la jungla, el tono de las películas y además logra que cada aparición de los Predators sea fastuosa y contundente. El color ayuda y mucho con un entintado de colores vivos que, en mi caso, me ha fascinado.

Os dejo varios ejemplos:

Ojo, son más de 1000 páginas con una temática muy marcada. Esto es para fans de las películas o para aquellos que incluso en su momento se hicieran con estos cómics en formato grapa. Si no eres un fan declarado quizá un tocho de esta magnitud se te haga demasiado pesado en la digestión, por usar una metáfora gastronómica. Bien es cierto que se puede leer cuando gustes e incluso saltando algunas historias para buscar la que más te guste, sin embargo, estaría mal por mi parte decir que a todo el mundo que se acerque le va a parecer una maravilla. Si te gusta Predator, adelante. No defraudará a los fans. Si ni te va ni te viene, los argumentos se acaban haciendo repetitivos. ¿Eso es malo? No, si te gusta la temática. Esa es la cuestión.

Conclusión: es una joya para los amantes de Predator y de este género de ciencia ficción. Se adapta a una lectura continuada o a rachas, pero puede saturar a los menos ‘especialistas’ en el tema porque repite la misma fórmula argumental. Sus más de tres kilos de peso hacen que sea una lectura casera, pero la convierte a la vez en una forma perfecta de tener la etapa original recopilada. Si gustan, disfruten de la lectura.