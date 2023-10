5 de octubre de 2021. Aparece en formato grapa el número 1 del Nightwing de Tom Taylor y el español Bruno Redondo. Meses después, la primera grapa está totalmente agotada y muchos lectores se lanzan a la búsqueda de ese primer número para poder así iniciarse en una etapa del personaje que lleva tiempo sonando, no sólo como una de las mejores del propio Nightwing, sino como una de las mejores colecciones que se puede hacer a día de hoy. Tanto en DC como en Marvel. Tampoco es fácil hacerse con ella en el mercado de segunda mano. ¿Qué está pasando? Sencillo: este cómic, etapa mejor dicho, es descomunal y sí, todos los galardones que se ha llevado, son más que merecidos.

Por fin me he podido iniciar en este Nightwing de Taylor y Redondo y lo he hecho con la primera recopilación en formato cartoné que ha publicado este mes de septiembre ECC. Como bien he comentado, no he sido el único que demandaba un nuevo formato o, como mínimo, la reedición de las primeras grapas ya que esa ausencia de las mismas en las librerías evitaba que muchos lectores pudiesen acercarse a esta obra que ganó el Eisner a ‘mejor serie regular’ y ‘mejor portadista’ para Bruno Redondo. Doblete en los ‘Oscars’ del cómic más que merecido. Este nuevo formato recopila las primeras cinco grapas y aunque no haya, de momento, fecha para el segundo tomo, el nivel de ventas del primero ha sido el lógico para una historia cuya buena publicidad no es ni mucho menos regalada.

Antes de seguir hablando de este maravilloso Nightwing con acento español, vamos con el apartado técnico: guion de Tom Taylor, dibujo de Bruno Redondo, cartoné tapa dura, editorial ECC, contiene Nightwing núms. 78-83 USA, 160 páginas y un precio de 23 euros.

Vamos con la reseña

El atardecer del héroe: mezcla perfecta entre guion, dibujo, color y entretenimiento

Lo primero que hay que decir de Nightwing es que Dick Grayson es un personaje al que se podría clasificar en un término medio entre la oscuridad de Batman y, por poner un referente de luz casi absoluta, Superman. Como Bruce Wayne, su padre adoptivo, Dick es una persona cuya parte heroica nace del asesinato de sus progenitores, los cuales eran trapecistas de circo. Con ese odio en el cuerpo y bajo la tutela de Wayne, Dick fue un rebelde Robin que fue forjando su carácter bajo la férrea disciplina del caballero oscuro. Todo ello sin seguir al pie de la letra las leyes de Batman. De hecho, Grayson acaba emancipándose de Batman y dejando de ser Robin para convertirse en Nightwing porque no quiere irse a los extremos del murciélago de Gotham.

Nightwing no es Batman, pero tampoco es un personaje sin oscuridad en su interior. Tiene mucha rabia acumulada y mucho odio que gestionar, sin embargo, posee bastante más luz de la que posee su padre adoptivo. Si Batman es la noche, Nightwing, por mucho que diga su nombre, es más ese atardecer con cierta luz que aparece justo antes de la oscuridad absoluta. Y eso lo refleja a la perfección el estilo del guion de Tom Taylor y el apartado visual de Bruno Redondo. Misma opinión del color, con la talentosa ayuda de la mano de Adriano Lucas.

Siendo Nightwing ese atardecer que precede a la noche, Taylor, Redondo y Lucas saben perfectamente qué puntos deben tocar y con qué colores deben hacerlo para situar al lector en un punto intermedio entre varios géneros. Esta etapa de Nightwing tiene sentido del humor, pero no es una comedia. Tiene oscuridad, pero no es Batman. Tiene acción, pero no es un simple blockbuster de patadas y combates espectaculares. Tiene historia de amor, pero no se centra demasiado en lo romántico. Tiene intrigas mafiosas y conspiraciones políticas, pero no es un cómic noir al uso. Por lo tanto estamos ante una mezcla sobresaliente de géneros que va picando de todo sin abusar de ninguno y con una capacidad altísima de entretenimiento. Es gracioso cuando debe serlo, duro cuando lo necesita y repleto de adrenalina si es menester. Un buffet libre de sabores que, en mi caso, me hace querer devorar cada plato puesto sobre la mesa.

Además, Nightwing estará acompañado de personajes de la Batfamilia como Batgirl o Tim Drake que harán las delicias de los fans del universo del murciélago dándole un toque familiar a cada historia primaria y secundaria. Por otro lado, el guion tiene en la ciudad de Blüdhaven a un personaje más a tener en cuenta. No es Gotham en cuanto a misticismo, pero esta ciudad también tiene mucha tela que cortar y mucho mal en su interior. Mafias, asesinos, un villano oculto que roba corazones, un capo que parece una versión con más pelo del Kingpin de Marvel... Blüdhaven tiene un gran margen de exploración aún para aquellos que no la conozcan y sin competir con Gotham y su leyenda, Taylor y Redondo le dan un toque artístico a este contexto de Nightwing que aumenta aún más la nota media del cómic.

Os dejo varias imágenes:

Respecto al dibujo, un servidor se postra a los pies de la calidad de Bruno Redondo. A todos los niveles. Dibujo, composición, escenas de acción, travellings, diseño de personajes, planos cortos y largos, expresiones, dinamismo, callejones, oscuridad, luz, noche, atardecer... puedo estar así una hora. Es un win win de manual en todos los sentidos y creo gran parte del éxito de este cómic radica en que te quedas, desde el minuto 1, embelesado con el trabajo de Redondo, al que acompaña a su vez el talento de Adriano Lucas.

Un ejemplo más de lo que digo:

"Pero David... ¿De qué va este Nightwing?". Tranquilidad, hay tiempo para todo, pero espero que me permitan haber divagado mucho alrededor de las virtudes de este cómic porque, sinceramente, creo que se merece todos los elogios recibidos. A nivel de argumento, y terminamos con esto, Taylor nos propone una historia de ‘resurrección’ con un Nightwing que ha regresado a Blüdhaven tras haberlas pasado canutas en los últimos tiempos con pérdida de memoria incluida. Además, la muerte de Alfred ha dejado una herida aún más grande en su corazón aparte de la que sufrió en su cabeza.

Con todos esos males atormentándole, Dick tendrá que impartir justicia en Blüdhaven con un panorama político/mafioso desolador, secretos que cambiarán su vida cuando le sean desvelados y un asesino que en este primer arco de esta etapa se dedicará a robar los corazones de forma literal, no figurada. Por resumir, tenemos una nueva etapa para el héroe, una ciudad diferente a la que salvar con nuevos villanos poblándola y un universo con mucho margen de exploración que nos plantean a las mil maravillas Tom Taylor y Bruno Redondo. Pintaba bien y la espera ha valido la pena. ¿Un pero? Que no sabemos, de momento, la fecha de publicación del segundo tomo de este formato de ECC. Ojo, la mayor parte de las grapas, quitando seguro la primera, están a la venta y los lectores que no quieran esperar mucho tienen esa opción a su alcance. De momento se han publicado en España un total de 25 números.

Conclusión: es una de las cabeceras más disfrutables y más condecoradas de los últimos tiempos. Por algo será. Taylor aprovecha a la perfección al personaje y todo lo que le rodea en el universo Batman es reformulado aquí para dar un producto dinámico, original y muy entretenido. Bruno Redondo está colosal. Pocos premios se ha llevado para lo que merece. ¡Benditos atardeceres en Blüdhaven! Si gustan, disfruten de la lectura.