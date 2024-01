Sergio Peris-Mencheta anuncia que tiene cáncer

El actor y director Sergio Peris-Mencheta anunció este lunes en Instagram que padece cáncer y que está recibiendo un tratamiento de quimioterapia desde hace varios meses, a la espera de un trasplante de médula. En estos complicados momentos, reveló que se siente "más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca" y aseguró que está "valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra".

"Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy", escribe en el post el que fuera protagonista de Al salir de clase.

El actor continúa confesando lo afortunado que se siente de haber cumplido sus sueños en el mundo de la interpretación y la creación audiovisual: "He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales* He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada y gritando "¡¡¡Ahhhhh!!!, como soñaba de niño".

Peris-Mencheta trabajó a las órdenes de José Luis Garci en la película Tiovivo c. 1950 o Luz de domingo; y en otras cintas internacionales como Los Borgia, Resident Evil: AfterLife. Megalodón 2: La Fosa. Otra producción española en las que ha participado con éxito es El ministerio del tiempo. En teatro, ha intervenido en obras como Julio César y ha dirigido otras de William Shakespeare como Tempestad.

En su publicación en Instagram, también agradece a su pareja Marta Solaz -a la que conoció en Al salir de clase- los 19 años que llevan juntos, y a sus dos hijos, Río y Olmo. Rápidamente su post se ha llenado de comentarios de ánimo de numerosos rostros conocidos, como Silvia Abril, Michelle Jenner, Christian Gálvez, Sara Sálamo o Miguel Ángel Muñoz, que no han dudado en transmitirle públicamente su cariño.