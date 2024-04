Regresa el Daredevil de Frank Miller: la mejor etapa del diablo de la Cocina del Infierno

Entramos en territorio Daredevil y por tanto estamos ante uno de los personajes que más quiero y que, sin duda, podría ser incluso al que más estimo de todos. El Top 1. Soy muy de Matt Murdock. Es un hecho. Me encantan las aventuras, sobre todo cuando son oscuras y callejeras, del abogado de la Cocina del Infierno. Y todo eso se lo debo a una etapa, la cual definió para siempre el destino y el ADN del personaje. Hablo por supuesto del Daredevil de Frank Miller y Klaus Janson.

Cuando nació esta sección hace dos años, de las primeras cosas que hice fue una entrevista con Julián Clemente, editor de Marvel en Panini Cómics España, para hablar del integral del Daredevil de Frank Miller. Recuerdo parte de lo que me dijo: "Es una edición que en su momento ya hicimos, que es integral y que funcionó muy bien. Es una encuadernación muy europea que no se solía ver en los cómics, pero encontramos la fórmula y la verdad es que lleva mucho tiempo agotada. Ahora volvemos con ella y entendemos que es un buen momento ya que Daredevil está de moda. Se relanzó su colección, vive un evento actual muy interesante en los cómics, también está el motivo audiovisual de la serie y lo más importante, que es algo que la gente lleva pidiendo mucho tiempo".

Julián añadía además el porqué de la importancia de este Daredevil de Miller: "Aquí vas a tener al Frank Miller primerizo. Un autor muy joven, de veintitantos años, que llega a Marvel porque creen que tiene una gran futuro. Hace tres o cuatro cosas y ya le dan un Daredevil que estaba de capa caída. Le da un toque muy adulto, con reminiscencias de cine negro y el lector va a poder ir viendo la evolución de Frank en sus guiones. La primera historia que hace es el origen de Elektra, por ejemplo. Es un guion muy potente. Le vamos a ver desde ahí hasta ‘Ruleta’, una de las mejores historias escritas sobre Daredevil. Al final de todo eso vas a tener un autor completo".

Pues bien, ahora, aparte de este integral que aún sigue disponible, Panini relanza esta etapa publicando la misma en cuatro tomos con un formato idéntico al que sacó hace unos meses de Iron Man y que también reseñamos aquí. Eso sí, hay una novedad. El primero tomo, que hoy traemos a la sección, tiene, aparte de la primera aparición de Frank Miller con Daredevil, las historias previas a la etapa concreta de la que hablamos. Traducción: lo que estaba en el otro integral corresponde a los tomos 2, 3 y 4 de esta nueva colección, pero en este primero tendremos la previa con el contexto necesario para entender el inicio de la cabecera de Miller.

Tras lo dicho, ustedes me preguntarán: "David, ¿entonces la etapa de Miller y Janson empieza en el tomo 2, no en este que me traes?". Sí, es cierto. Así lo dejan claro también en Panini. Este primer tomo es justo lo que hay previo a los comienzos en guion de Miller y pese a que tiene historias en las que ya se introduce al bueno de Frank, el 95% de este cómic sirve como aperitivo y contexto de lo que vendrá después. ¿Por qué ha hecho esto Panini? Porque entiende que la previa es importante para tener una experiencia total de lo que ocurre posteriormente con el resto de tomos. Ahora bien, si alguien me pregunta si puedes entrar directamente de cabeza en la cabecera de Miller sin esa previa, tengo que decir que sí. No es necesario. Aunque lógicamente es un plus más para la experiencia total. Y estéticamente con el formato que ofrece Panini aquí, tener los cuatro tomos luce más que tener los tres últimos. Para gustos, los colores, por supuesto.

Antes de ahondar en más detalles, vamos con el apartado técnico de este tomo: guiones de Gil Kane, Jim Shooter, Bill Mantlo o Roger McKenzie, dibujo con Gene Colan, Carmine Infantino o Klaus Janson, contiene Daredevil 144-158, Marvel Premiere 43 y Peter Parker, The Spectacular Spider-Man 27 y 28, cartoné tapa dura con encuadernación holandesa, numerado, 360 páginas y un precio de 42 euros.

Vamos con la reseña

La era pre-Frank Miller

Las comparaciones son odiosas y más en este caso. La etapa de Frank Miller es infinitamente mejor que las que vinieron antes de él. Las cifras dan veracidad a lo que digo. Antes de Miller, Daredevil era un personaje secundario, que vendía poco y que estaba en claro riesgo de quedarse en algo residual. Tenía aventuras interesantes, pero le faltaba ADN, carisma, un pasado convincente y sobre todo enemigos a la altura de un gran superhéroe. Por eso llegó Frank Miller, para darle todo ese lore que después se ha mantenido y explotado.

Con Miller llegaron los primeros duelos con Kingpin, el amor y desamor con Elektra y los mejores combates y enfrentamientos con Bullseye. Además, Daredevil cogió ese toque oscuro y callejero que se ganó el corazón de los fans e hizo que pasase de ser una cabecera secundaria a una de las más demandadas. Del dibujo, ni hablamos. Obra maestra. Miller logró todo eso y salvó a Matt Murdock de la indiferencia del público. Su cabecera es, por tanto, incomparable e inconmensurable junto a Klaus Janson.

Ahora bien, esta etapa previa a Miller, sinceramente, es entretenida. Ojo, es prisionera de su época, repleta de grandes cajas de texto y argumentos a veces simples e infantiles, pero no es ni mucho menos algo despreciable. De hecho entiendo que Panini quiera jugar con esa fórmula de darte a conocer la previa antes de la era Miller. El cambio es sustancial a nivel de guiones, aunque en esta previa no hay que despreciar el trabajo de guionistas como Gil Kane, Jim Shooter, Bill Mantlo o Roger McKenzie o el dibujo con Gene Colan. Son trabajos bastante notables. El problema es que son superficiales si los comparamos con lo que vino después.

En este tomo Daredevil irá bailando entre sus ganas de ser un héroe y su eterno miedo a perder a todos los que le rodean. Todo ello con duelos ante enemigos que, bueno, son apañadetes y poco más. Lo bueno es que aquí tendremos apariciones como las de Viuda Negra, Spiderman o Bullseye que animan bastante la fiesta. Mucha cabriola, acción, peleas, argumentos de típica serie de televisión de los 70 u 80 y poco más. Apañado, sería el adjetivo que utilizaría. Ni mal ni bien. Correcto. Y si tengo que mojarme más diría que infravalorado, porque al final es entretenido si no te pones a compararlo con la Biblia que fue el Daredevil de Frank Miller.

Conclusión: no es la era Frank Miller aún aunque salga su debut como colaborador. Tenlo claro. Es la previa. Como tal, es disfrutable. Lo bueno llega a partir del tomo 2. Es un buen contexto previo. Apañado. Si quieres ir al grano directamente y no te da TOC tener un 2, 3 y 4 en la estantería sin el 1, adelante. Si gustan, disfruten de la lectura.