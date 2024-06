Más allá de Flashpoint: ¿Qué pasaría si Batman fuese... su padre, Thomas Wayne?

ECC se está empeñando, por suerte, en recordarnos las grandes obras que han triunfado en los últimos años. Haters aparte, ciertos materiales deben estar siempre disponibles, no solo para el lector veterano sino también para el novato. No se nos olvide que todos, absolutamente todos, fuimos neófitos en los cómics alguna vez. ECC, dentro de su apartado, Grandes Novelas Gráficas, publicó en marzo la secuela del famoso evento Flashpoint, el cual también pasó por esta sección. Como no, reeditada su secuela, nosotros os la servimos en bandeja aquí.

Antes de entrar en la secuela tenemos que hacer recordatorio del propio evento Flashpoint, el cual hace unos meses llegó en su formato Deluxe coincidiendo con el estreno de su versión cinematográfica. El estreno en cines de la película The Flash sirvió para traer una nueva edición que reseñamos aquí. El director argentino Andy Muschietti cogió la idea principal de esta obra y la reformuló para llevarla a la gran pantalla. El problema es que no tuvo una buena acogida y además la película tenía bastante carencias técnicas y narrativas. Eso sí, que nadie se eche para atrás por la película y que prueben el cómic, que fue y es, sin duda, un éxito rotundo y contrastado.

Flashpoint fue uno de los mejores eventos de DC en las últimas décadas. La historia en la que Flash, Barry Allen, vuelve atrás en el tiempo para salvar a su madre y acaba cambiando toda su realidad suponiendo un antes y un después en el universo DC. Spoilers de Flashpoint a continuación. El éxito fue tal porque los ingredientes principales de esta historia de Flash con viajes temporales nos dejaron a un Barry Allen perdido en una realidad alternativa en la que, entre otras muchas cosas, no existe la Liga de la Justicia, Superman estuvo encerrado durante años sin poder ver el sol y Batman, en vez de ser Bruce Wayne, era su padre Thomas. De hecho, este Batman surge porque al que asesinan en esta realidad es al joven Wayne, no a sus padres. Al final, Barry lograba volver a casa con un gran sacrificio de por medio y todo debía volver a la normalidad, sin embargo, este universo paralelo siguió existiendo y es lo que vemos en este Más Allá de Flashpoint.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Geoff Johns, dibujo con Eduardo Risso, Mikel Janín y Xermanico, contiene Flashpoint Beyond núms. 0-6 USA, cartoné tapa dura, 232 páginas y un precio de 30 euros.

Vamos con la reseña

Thomas Wayne, un asesino en serie y un misterio demoledor sobre su familia

Como he comentado anteriormente, con aviso de spoilers, el primer Flashpoint nos dejaba entre otras muchas cosas ese cambio de Batman en esta nueva realidad que se nos abría camino, gracias a las ideas de Geoff Johns. En este caso, el asesinato del joven Bruce Wayne desembocaba en la transformación de Thomas Wayne, su padre, en el caballero oscuro. En Flashpoint, este punto del guion era algo importante y ya desde ese momento se sentía la vibración de que en caso de ampliar este nuevo universo, el camino de Geoff acabaría llegando a definir y ampliar aún más lo visto con este Papa Batman. Dicho y hecho... tras una década. Johns se puso las ‘pilas’ y este Más Allá de Flashpoint es básicamente una historia sobre Thomas como Batman aparte de alguna que otra trama secundaria, bastante apañada, en la que podremos ver, por ejemplo, la guerra entre amazonas y atlantes o el Batman de nuestra realidad investigando por su lado qué está ocurriendo con el tiempo.

Es indudable que la secuela no llega al nivel de la historia original. Primero porque el factor sorpresa desaparece y segundo porque el lector, más o menos, ya ha cogido lo bueno y lo malo de la primera historia y se ha montado muchas películas épicas en la cabeza durante muchos años. Contentar o cumplir con esos sueños de los fans nunca es fácil, aunque he de decir que si te gustó Flashpoint creo que esta secuela es, como mínimo, recomendable.

Creo que Johns sabe perfectamente como entretener al lector usando la fórmula de servir en bandeja un misterio, en este caso quién asesinó al Barry Allen de esta realidad, pero sin levantar la tapa para desvelar el secreto hasta el frenético final del tomo. Tiene investigación, giros, tramas temporales separadas hasta el desenlace final y un duelo Batman-Joker muy diferente al que todos conocemos.

En cuanto al dibujo, dos razones nacionales para leer este cómic: Xermánico y Miken Janín. El primero con mucho peso en la historia principal y el segundo con un papel más secundario aunque repleto de talento como siempre ocurre con el bueno de Janín. Además, Eduardo Risso, del que ya hablamos en su momento con la reseña de Batman Ciudad Rota.

Os dejo ejemplos de los dibujantes:

No hace falta decir, aunque lo digo, que este cómic es solo recomendable si te has leído antes Flashpoint. No entres aquí de manera directa ni siquiera con la promesa de "si me gusta luego investigo los inicios", porque vas a estar muy perdido. Es más, hay ciertas partes de la trama que están tan metidas en el contexto DC de esa época, incluyendo eventos paralelos, que si no tienes un conocimiento mínimo de este universo vas a quedarte con muy mal sabor de boca. Si por el contrario dominas el tema y te leíste Flashpoint, adelante.

Conclusión: no es Flashpoint, pero es una digna secuela. Solo apta para lectores del evento principal. El dibujo tiene a Risso y mucho acento español, lo que ya vale la pena. Entretenido y con un misterio que deja grandes sorpresas. El Batman de Thomas Wayne es aún más despiadado que el habitual y eso siempre llama la atención. Si gustan, disfruten de la lectura.