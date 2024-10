El Hulk de Peter David, el cómic que hizo grande al personaje en los 80

Hace poco más de un año, en septiembre de 2023, reseñamos en esta misma sección el tomo en Must Have de Hulk Futuro Imperfecto. En su momento dije que estábamos ante un futuro distópico con un dictador monstruoso y salvaje, el cual se llamaba el Maestro. Pues bien, esa historia, que en realidad se engloba dentro de la larguísima y maravillosa etapa de Peter David a los guiones de Hulk, es solo una de las que se pueden encontrar en este tomo que hoy reseñamos: el Increíble Hulk de Peter David 5 – La caída del Panteón.

Antes de entrar en materia, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Peter David, dibujo con George Pérez, John Estes o Gary Frank, cartoné tapa dura, editorial Panini (Marvel Héroes), contiene The Incredible Hulk 407-426 y Annual 20, The Incredible Hulk Vs. Venom One-Shot, Hulk: Future Imperfect 1 y 2 y Tales to Astonish Feat. Hulk, Wasp, Hank Pym y material de Marvel Holiday Special 1994, 792 páginas y un precio de 62 euros.

Vamos con la reseña

La mejor etapa de Hulk y no hay discusión posible

Lo primero que hay que mencionar aquí es al creador de toda esta etapa. El director de orquesta. El culpable de que a su etapa la consideren la mejor del personaje. Bruce Banner es Hulk y Peter David es uno de sus padres. Peter dio vida allá por los años 80 una larguísima y prolífica etapa de Hulk. Hay que decir para aquellos que no le conozcan, que Peter David es para mucha gente, la mayoría de hecho, el mejor guionista posible de Hulk hasta la fecha. De su cabeza han salido las mejores etapas del personaje y también historias alternativas como ese Futuro Imperfecto en la que va un paso más allá y coloca a Hulk en un contexto totalmente diferente al que se suele conocer de él. David creó una lucha de titanes entre Hulk y su versión futura, la cual, corrompida hasta la saciedad, hace de dictador cruel y violento al que se debe derrotar sí o sí. Hulk deberá retar a su versión más desatada y por el camino no caer en la trampa de unirse a él.

Este arco con el Maestro es oro puro. Solo por esta historia ya vale la pena el tomo que reseñamos hoy, pero es que encima tenemos al dibujo al genial George Pérez. Fue tanto el cariño y amor que puso Pérez a esta historia que incluso se puede llegar a buscar a Wally en una de las Splash Page iniciales en las que hay decenas de ciudadanos y personajes. Y por supuesto incorpora esa mítica e histórica escena con una habitación que recuerda a todos los superhéroes del ‘pasado’ en la cual George Pérez dejó con la boca abierta a todo el mundo, incluyendo al propio Peter David. Esta es:

Aparte del duelo ante el Maestro, este tomo incorpora otros arcos como el de la boda de Rick Jones y ojo, su despedida de soltero. Espectacular historia cómica que nos trajo Peter David y que pega mucho con ese tono distendido que tenía el guionista de Maryland en el cual mezclaba acción, comedia y relaciones personales.

Hablando del dibujo, en este quinto tomo tenemos a George Pérez, Gary Frank, John Estes, Salvador Larroca, Stuart Immonen o Darick Robertson. Elenco de lujo, con más artistas incluidos, que hacen que, aparte de buenos guiones, tengamos un apartado visual a la altura de la gran etapa en la que nos situamos aquí. Porque... ¿Cuántos años duró Peter David al frente de Hulk? Pues 12 señores años uno detrás del otro. Ahora sería casi impensable ver algo así con un autor y un personaje, sobre todo en Marvel o DC. Peter lo logró con Hulk y hoy en día se sigue reconociendo su gran e imperecedero trabajo.

Otra cosa a tener en cuenta aquí es que estamos ante un Hulk inteligente. ¿Qué significa esto y cómo se llegó ahí? Pues bien, en esta etapa Peter David llegó a mezclar las diferentes versiones del personaje hasta dotarle de un semblante y un estilo más parecido al de un doctor/profesor que al de una máquina descontrolada y llena de ira. Por eso desde el principio del tomo veremos a nuestro monstruo verde preferido calmado, dialogando con otros personajes y sin estar poseído continuamente por la rabia y la violencia. ¿Es la versión que más me gusta del personaje? No, yo le prefiero desatado, pero cuando una cosa está bien escrita, y ese es el caso de Peter David, el producto final es una auténtica maravilla.

Además, este Hulk no está exento de violencia. Hay muchas luchas, escenas de acción y combates con Hulk armado hasta los dientes. Ojito a los momentos en los que el personaje entra como un elefante en una cacharrería a base de golpes y con armas del tamaño de un coche en sus manos. ¡Canela en rama! Y con sentido del humor, made in Peter David. Les dejo una muestra de ello con el actual Rey de Inglaterra y anteriormente príncipe de Gales, Carlos, siendo atacado por un rival de Hulk. Atacado, lanzado desde el Big Ben y encima con un recadito a lo mal que se portó con Lady Di. ¡Peter David, genio! Y por supuesto Gary Frank, que fue el que dibujó esta y otras escenas maravillosas. Mención aparte merece también la belleza y exhuberancia de los personajes femeninos.

¿Se puede leer este tomo sin haber leído nada anteriormente? La historia del Maestro sirve de respuesta para esta pregunta. Sí. Si te pica la curiosidad y has oído hablar de esta etapa, adelante. Habrá cosas que no entiendas y que necesiten contexto, pero en el mundo de los cómics no pasa absolutamente nada por leer algo, preguntarte de dónde viene todo y luego hacerte con ese material si te convence lo que has leído. A los que ya están haciendo esta etapa en este formato, no les digo nada. Son compradores fijos porque saben de la calidad de esta etapa. Los cinco tomos que de momento se han publicado siguen disponibles. Hablo de Círculo Vicioso, Perdido en Las Vegas, Dentro del Panteón y Fantasmas del Pasado.

Y si solo te interesa la historia del Maestro, ya reseñamos el Must Have aquí. En solo 168 páginas tendréis dicho arco y una pequeña historia de remate sobre la inmortalidad de Hulk.

Conclusión: cuando todo el mundo dice que es la mejor etapa del personaje, no caigas en la trampa de ser más listo que nadie. Peter David hizo magia durante más de una década con Hulk y ya sea haciéndola completa en estos Marvel Héroes, como cogiendo tomos sueltos, cualquier lector que se acerque a esto lo va a disfrutar. Si gustan, disfruten de la lectura.