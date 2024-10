El sello de Akira: fin de Krakoa, Spider-Gwen y el Inferbezno, la nueva locura de Marvel

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de octubre vamos con tres novedades de Panini, en esta ocasión en formato comic-book, en las que podemos ver varias grapas recopiladas de Inferbezno, Spider Gwen y la Imposible Patrulla X.

Lobezno desatado: regresa el Inferbezno

Hace unos meses llegó a la cabecera de Lobezno un curioso cruce entre el propio Logan y el Motorista Fantasma. Todo ello gracias a Benjamin Percy, guionista que estaba al frente de ambos personajes y que decidió crear un arco para Lobezno y el motorista en el cual se recordaba un antiguo demonio al que tuvieron que destruir. El problema es que no lo destruyeron y su regreso vendrá acompañado de este Inferbezno. ¿Es más de lo mismo? Les aseguro que no.

Ya dije en su momento que este cruce entre dos personajes tan violentos había quedado bastante apañado. De hecho disfruté mucho leyendo las 4 grapas de las que constaba ese cruce, pero fue de más a menos y dejó una sensación de que quizá se podía haber hecho más. Percy nos hizo caso y aquí tenemos el Inferbezno definitivo, que también consta de 4 grapas, aunque esta vez Panini ha decidido agruparlas todas en el mismo comic-book. En mi opinión, decisión acertada ya que el lector que quiera esta historia macarra la tendrá del tirón y el que se lo quiera saltar no deberá esperar varios meses para su final.

Percy vuelve a usar a ese Lobezno convertido en el motorista fantasma, sin embargo, esta vez sí le da la vuelta de rosca definitiva para crear un personaje que posiblemente se pueda explotar en el futuro. No puedo decir gran cosa para no desvelar lo que ocurre, pero tiene varios giros de guion que pueden convertir a este Inferbezno en algo más que interesante dentro del futuro de Marvel. Ya no será simplemente una anécdota y si la casa de las ideas lo estima oportuno, este final de la etapa de Percy con Lobezno puede dar origen a algo independiente con su propio legado. Eso sí, consejo. No miréis la parte posterior del cómic y esperar a leerlo ya que te puedes comer algún spoiler. Por lo demás, me ha encantado. Incluyendo el regreso de un personaje que dábamos por muerto. Hacía tiempo que una cosa tan macarra no me alegraba tanto la vida con su lectura. Y sin censura. Traducción: si quieres caña, aquí te la dan a raudales gracias al guion de Percy y el dibujo de Julius Ohta. Por cierto, ojo con la historia, porque lejos de ser simple y por cumplir, tiene mucha tela que cortar y está bien trabajada.

Precio: 9,95 euros

Spider-Gwen aterriza en el universo 616

Si has visto las películas de animación de Spiderman, ya conocerás de sobra a Miles Morales y también a Spider-Gwen. Básicamente nos encontramos ante una Gwen Stacy de otro universo que en vez de morir a manos del Duende Verde se convierte en la heroína del historia. El potencial del personaje se explotó en las películas y ahora se quiere explotar aún más con esta nueva cabecera en solitario en los cómics.

En esta aventura, Gwen ha sido trasladada por la Agencia de Variación Temporal, la AVT de la serie Loki, al universo 616. Eso sí, no podrá revelar quién es ni sus poderes si quiere seguir viviendo junto a nosotros. El problema llega cuando Gwen es incapaz de llevar una vida normal y menos con el crimen campando a sus anchas delante de sus propios ojos. Gwen tendrá que dar muchas explicaciones a Peter Parker y Miles Morales cuando descubren que está en su universo y además tendrá que hacer frente a un villano tan mítico como el Camaleón.

La verdad es que este trabajo guionizado por Stephanie Phillips y dibujado por Federica Mancin se deja leer, es entretenido y deja buen poso en estas primeras tres grapas. No obstante, me da que es un trabajo más tirado hacia lo juvenil que hacia un público más habitual. No es ni mucho menos un cómic adulto, como puede ser el Ultimate Spiderman de Hickman que se está publicando ahora, por poner un ejemplo drástico. Tanto en guion como en dibujo, esta Spider-Gwen se antoja un producto joven, por lo que creo que tiene un target de lectores muy definido y más si todo llega en tomitos de tres grapas.

Precio: 5 euros (oferta de lanzamiento)

Fin de Krakoa con un notable homenaje

Se acaba la era de Krakoa en la Patrulla X y dentro de poco tendremos sobre la mesa tres nuevas cabeceras con el futuro de los mutantes en el foco de todas las miradas. Ojo, que en una de ellas tendremos producto nacional con el dibujo de Carmen Carnero. Volviendo al tema principal, la reseña de esta grapa, este tebeo es algo más que una portada histórica y maravillosa de Pepe Larraz. Es más, me consta que mucha gente que no sigue la cabecera principal se ha comprado esta grapa por la portada del dibujante español. No me extraña. Os dejo aquí la imagen:

¿Qué vamos a ver en este grapa final de la era de Krakoa? Primero un breve recordatorio de lo que pasó en su origen, el cual pueden tener en su casa con el Omnibus de Dinastías y Potencias de X que reseñamos hace unos meses. En este recordatorio veremos a Charles Xavier hablando con Magneto y tendremos toda la esencia de lo vivido durante todos estos años krakoanos. Esencia y reproches entre viejos amigos. A partir de ahí, explosión y cierre de tramas para poner fin a esta era. ¿Vale la pena? Vale la pena. Me parece un más que digno final para la epopeya mutante de Hickman y se ha hecho con el respeto necesario para dar carpetazo final a años y años de tramas y arcos.

Lo que es indudable es que este cómic, salvo si quieres la portada de Pepe, es para aquellos que conozcan toda esta era y la estuviesen siguiendo. Si quieres un punto de entrada a los mutantes ya tendrás que esperar a las tres nuevas cabeceras: X-Men, Exceptional X-Men (Carnero) y The Uncanny X-Men.

A nivel de guion y de dibujo contamos en este comic-book con un completo panel de estrellas: Leinil Francis Yu, Mark Brooks, Phil Noto, Jed Mackay, Walter Simonson, Javier Garrón, Luciano Vecchio, Chris Claremont, John Romita Jr, Joshua Cassara, Jerome Opeña, Al Ewing, Gail Simone, Gerry Duggan, Kieron Gillen, Salvador Larroca o Sara Pichelli.

Precio: 9,95 euros