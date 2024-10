Larga vida al sello Vértigo: ¿Cómo leer sus mejores cómics en 2024?

Estoy feliz. Contento. Entusiasmado. Y todo eso me pasa porque voy a hablar del sello Vértigo y eso, para mí, es repartir información y felicidad para los lectores. Ya hemos hablado de Vértigo en otras ocasiones en nuestra sección de cómics. Tenemos por ejemplo el reportaje que hicimos hace meses sobre cómo leer a John Constantine en Hellblazer. Pero empecemos por el principio: ¿Qué es el sello Vértigo? Este sello, cuya propiedad intelectual se llama Karen y se apellida Berger, fue un sello que nos trajo varias series de carácter adulto y oscuro con autores que tenían mucha más libertad para explorar aspectos como la violencia, el sexo, un lenguaje más contundente y una crítica de carácter político y social de la manera más abierta y profunda. Fue una forma quitarse las cadenas de lo superheroico con una parte de DC y enfocar el mundo del cómic a un público que demandaba temas más adultos. Mejor dicho, enfoques más adultos. Se acabó eso de "los cómics son para niños". Vamos a hacer historias adultas. Y lo hicieron. Bien se sabe que lo hicieron.

De 1993 a 2020, Vértigo plagó la estanterías de todo el mundo de cómics de grandísima calidad. Tanto en guion como en dibujo. También se produjo una invasión británica, aparte de otras nacionalidades, con autores que se subieron a esta vertiginosa y maravillosa ola para darles la grandeza que tienen ahora. Hablo de Garth Ennis, Jamie Delano, Ed Brubaker, Mike Carey, J. M. DeMatteis, Warren Ellis, Neil Gaiman, James O'Barr, Alan Moore, Rachel Pollack o Paul Dini. Hay muchos más, se lo aseguro. Igual que obras. Tenemos Hellblazer, Predicador, La Cosa del Pantano, Transmetropolitan, 100 balas, Sandman, V de Vendetta, El Cuervo... Todos geniales y todos con trabajos de alto nivel.

Dentro de la dilatada gama de cómics que se pueden leer en Vértigo vamos a seleccionar varios de ellos y os vamos a comentar cómo poder leerlos a día de hoy a través de la editorial que tiene los derechos en España, ECC. O con Norma Editorial, que publica El Cuervo. Vamos con ello, pero antes una recomendación fundamental. ¿Quieres conocer la historia del sello Vértigo más allá de las pinceladas que te he dado aquí? Los expertos te ofrecen respuestas con el libro ilustrado que ECC sacó hace un tiempo sobre Vértigo. Hablo de ‘Sueños y Fábulas: historia del Sello Vértigo", donde a través de 304 páginas nos adentramos en los detalles y curiosidades del sello además de una detallado paseo por sus publicaciones.

Os muestro imágenes de este material:

Ahora sí, vamos con algunos trabajos concretos del sello con las imágenes y análisis que hemos hecho también en nuestra sección. ¿Las que no menciono son malas? No, ni mucho menos, pero os mostramos mucho material y no podemos meter todo en el saco. Ruego me disculpen. Mucho Vértigo para estar a la altura del mito.

Hellblazer (John Constantine)

John Constantine. El maldito inglesito de John Constantine. ¡Qué bien me cae el condenado! O lo que es lo mismo, Hellblazer. Estamos ante un personaje de un calado tremendo en la historia de los cómics y que, en su debido momento junto a otras obras, encabezó la revolución de este denominado "cómic adulto" de DC.

John nació en la Cosa del Pantano de Alan Moore y después, un buen amigo y socio de Moore, Jamie Delano sería el encargado de dar la forma definitiva al mito. Nos encontramos entre los años 80 y principios de los 90 y en el inicio de lo que sería un carrusel de guionistas que cogieron las riendas del personaje. La mayoría británicos, como no puede ser de otra manera, ya que John es inglés y todo lo que rodeó a Hellblazer está muy unido a ciudades como Liverpool, Newcastle o Londres. Además, Constantine nació porque Alan Moore aceptó incluir un personaje parecido al cantante Sting en la Cosa del Pantano.

Su lista de guionistas durante los 300 números que tuvo su cabecera es extensa: Jamie Delano, Garth Ennis, Paul Jenkins, Warren Ellis, Grant Morrison, Neil Gaiman, Mike Carey, Brian Azzarello, Denise Mina, Andy Diggle, o Peter Milligan. Casi nada, ¿verdad?

John es un mago inglés embaucador y timador atormentado por un pasado lleno de tragedias y por una vida en la que la magia le llevará a lugares oscuros e insospechados. Si estás cerca de John... te lo puedes imaginar y no es nada bueno. El gran atractivo del personaje es sin duda su forma de ser, que se muestra detrás de esta estética de pelo rubio, gabardina, corbata y camisa blanca. Es el típico malote chulo y despreocupado, con un corazón escondido en algún sitio y que tiene una gran magnetismo por su ironía, sarcasmo y desfachatez. Un tío que sería capaz de engañar al mismísimo diablo y esto es literal en su obra.

¿Cómo leer Hellblazer? Pues con esta guía que hicimos en Libertad Digital. Adelante. No te arrepentirás.

Predicador

Vamos con la pregunta del millón para aquellos que no lo han descubierto aún y si lo hacen van a sufrir un cambio para bien en su vida. Porque sí, este cómic, te cambia. Solo les dejo una frase: "Tienes que ser de los buenos, hijo, porque ya hay muchos de los malos". ¿Qué es Predicador? Si no el mejor, sí uno de los mejores cómics de la historia del sello Vértigo. Para mí, posiblemente el Top 1.

Este Predicador nos trae la historia de Jesse Custer, que pasa de encargarse de repartir fe en un pequeño pueblo, a recorrer el país buscando a Dios. A su lado, su exnovia Tulip y el irlandés Cassidy. Un extraño trío que se meterá de lleno en una guerra entre cielo e infierno con el mandamás de todo en paradero desconocido. Además, el padre Custer ha sido poseído por algo con un poder tal que este Predicador puede usar la "palabra de Dios" para dominar a cualquier persona. Alrededor de estos personajes veremos ángeles, demonios, policías, asesinos, gamberradas, violencia, sexo, conversaciones a lo Quentin Tarantino, escenas surrealistas y divertidas, crítica política, social etc etc etc. Un cóctel de toda la inventiva de Ennis con el añadido del dibujo de un Steve Dillon, ya desaparecido, que sacó a relucir aquí todo su talento para dar vida a la excéntrica imaginación de Garth.

Menciono de nuevo a John Constantine, si me lo permiten, porque, nunca mejor dicho, me viene al pelo. Porque el bueno de John es rubio y Jesse Custer, nuestro predicador, es moreno. No son iguales, pero tampoco diferentes. De hecho, para mucha gente Custer es en moreno lo que Constantine en rubio. Ambos comparten ese toque canalla, guaperas, violento, alcohólico, cínico y de mala leche que tanto gusta a Garth Ennis y a los fans del escritor irlandés. Eso sí, en este Predicador, Jesse Custer no es el único personaje canalla que nos vamos a encontrar. ¿Qué pensarían si les digo que a este predicador se le unen por el camino una exnovia con un oscuro secreto y un vampiro? Sí, he dicho un vampiro. ¡Y qué vampiro! El señor Cassidy. Un irlandés chupasangre que junto a Custer y Tulip forman un trío que, se lo aseguro, es historia del cómic americano.

¿Cómo leer Predicador? Pues a día de hoy tienes varias opciones. La más barata: el DC Pocket por 9,95. La tratamos aquí, en esta sección. También tenemos los cartonés que publica ECC. Y como no una edición Deluxe a la que rezar como buen predicador. Os dejo imágenes de la misma:

Cuidado al más mínimo detalle, una portada y contraportada maravillosas, guiones y una cubierta de plástico que aparte de proteger, le dará a tu comicteca el tono que predica esta serie. Además, muchísimos extras.

El Cuervo (The Crow)

En la cultura popular, la leyenda del cómic ‘El Cuervo’ (The Crow) está irremediablemente ligada al fatídico accidente que acabó con la muerte del actor Brandon Lee durante el rodaje de la adaptación cinematográfica de esta historia. Por desgracia eso llegó a eclipsar al verdadero origen de todo esto, la obra del guionista y dibujante James O’Barr, tremendamente influyente en todo el mundo por su estética oscura y gótica. James O’Barr no sacó esta historia de su imaginación sino de su propio ser ya que el gran amor de su vida murió atropellada en un accidente con un camionero borracho del que James se sintió culpable durante mucho tiempo.

O’Barr se preguntó a sí mismo durante meses si podría haber hecho algo para evitar lo que pasó. "Y si hubiera quedado 5 minutos más tarde...". Son cuestiones que atormentaron a este guionista durante mucho tiempo y como una especie de terapia para superar el duelo, O’Barr cogió todo su dolor y lo plasmó en ‘El Cuervo’.

El argumento es historia de los tebeos. Un grupo de malnacidos asesina y viola a la novia del protagonista a la vez que le disparan a él en la cabeza y le dan por muerto. No se sabe muy bien cómo y por qué y con un extraño cuervo de por medio, Eric Draven sobrevive a lo sucedido y buscará venganza dando caza a la banda de criminales que mataron a su novia.

Diferencias con la película, muchas. En el film, estos criminales forman parte de una banda y son enviados a cometer el asesinato. En el cómic, todo sucede de manera arbitraria y ese "pasaban por ahí de casualidad" da aún más miedo.

¿Cómo puedes leer ‘El Cuervo’ actualmente? Norma Editorial publica actualmente ‘El Cuervo’

V de Vendetta

¡Qué bonito, pero qué complicado es hablar de V de Vendetta! Es un cómic tan complejo que se necesitarían horas para analizar lo que en su día Alan Moore fue repartiendo en píldoras a través de sus más de 250 páginas. Esta obra de mediados de los 80, que fue finalizada en los 90, se ha reeditado infinidad de veces y es lógico que se haya hecho porque es, sin duda, uno de los cómics más famosos y de mayor calidad de la historia. Ojo, es un cómic que necesita llegar a tu vida en un momento concreto. En un momento en el que su lectura se haga desde una madurez más desarrollada y con tus ideas y valores visiblemente marcados ya.

Simplificar V de Vendetta a la mano diestra o zurda de la política me parece un error, por otro lado, ya que la profundidad de lo que se cuenta debe ser leída y valorada por todo tipo de personas. Ese es otro punto mágico de esta idea de Alan Moore, su capacidad para entrar en tu cabeza y forzarte a sacar tus propias conclusiones.

Esta Vendetta surge para luchar contra un gobierno fascista y extremista que, como pasó en su día con Hitler, tiene a un líder que ha destrozado la libertad individual y global de la sociedad utilizando las mentiras y el miedo. En este caso nos situamos en Inglaterra, la cual se ha visto inmersa en un caos general tras una guerra nuclear que lo cambió todo para siempre. Es por tanto un ‘elseworld’, es decir, una realidad alternativa que tiene visos de realidad en su contexto, pero cambiada a gusto del guionista. Como protagonistas, el amo y señor de la Vendetta, llamado V, y Evey, la protagonista femenina de esta historia que, a mi parecer, llega a ser igual o más importante que el propio vengador. Vengador y terrorista, ojo, porque una cosa no quita la otra. De hecho en este cómic V es aún más puesto en la lupa que en la película y se le muestra como la parte contraria a lo que lucha, parte despreciable, pero desde una forma parecida, es decir, el extremismo.

¿Cómo leer esta maravilla escrita por Alan Moore y dibujada por David Lloyd? Actualmente con ECC y una de sus ediciones. La más nueva, la que corresponde a Black Label.

Sandman

Abran sus mentes para entrar en el mundo de los sueños. Estamos hablando de palabras mayores aquí, señoras y señores. Hablamos de Sandman, uno de los cómics más importantes y más aclamados de los últimos años en el mundo de las viñetas y que Netflix no se ha resistido a explotar. Pero el cómic es mejor, mucho mejor.

En Sandman conoceremos la historia del rey de los sueños Morfeo y del resto de los Eternos de Neil Gaiman.Todo se inicia con un ocultista llamado Roderick Burgess, que quiere recuperar a su hijo fallecido y para ello planea secuestrar a la Muerte, sin embargo, su ritual acaba con Sueño, es decir, Morfeo, atrapado en su casa, hecho que alterará la vida de nuestro poderoso protagonista y también la vida de todos los seres humanos durante las décadas que dura su encierro. Morfeo buscará escapar de su prisión y una vez lo consiga deberá recuperar tres artefactos que necesita para ejercer todo su poder en el mundo de los sueños.

¿Qué pasa si añado a lo contado anteriormente elementos como Lucifer o el detective de lo paranormal, John Constantine? ¿Qué pasa si añado guiños a obras literarias históricas? Así es esta historia. Tiene de todo y para todos. Y lo mejor, al menos en mi opinión, es que no solo el guion es una obra literaria indispensable en tu comicteca sino que el dibujo representa a la perfección la oscuridad y lo onírico que Sandman tiene como ADN principal.

¿Cómo leer actualmente Sandman? En formato DC Pocket de ECC, aún en curso. En cartoné, aún en curso. O directamente en dos tochos maravillosos de más de 1000 páginas cada una con el trabajo integral de Gaiman.

Otras opciones para leer cómics de Vértigo

Os mostramos ahora otras opciones para leer cómics del calado de 100 balas o La Cosa del Pantano. En el caso del segundo hay un integral de gran tamaño con el trabajo que hizo Alan Moore al frente del personaje. Este en concreto:

Con 100 balas, salvo el primer tomo que de momento está agotado, te puedes hacer con los tomos en formato cartoné

Además, Transmetropolitan, la maravillosa historia del periodista Spider Jerusalem, se está recopilando en los DC Pocket, es decir, puedes hacerte por 9,95 cada tomo con las 10 copias de las que constará la colección. Warren Ellis y Darick Robertson firman una obra de un nivel altísimo. Indispensable para comprender lo que significa el sello Vértigo.

Fábulas, de Bill Willingham. Una obra sobre los personajes de las fábulas y cuentos clásicos que deberán huir de sus hogares ante la llegada de un temible ‘adversario’. Caviar para aquellos amantes de la literatura. Actualmente se puede conseguir con cartonés, pero algunos están agotados. Pasa lo mismo con los 4 volúmenes integrales que salieron en 2022. El mercado de segunda mano puede ser una buena opción.

Conclusión: elijan, lean y disfruten. El sello Vértigo ha desaparecido, pero sigue muy vivo y entrar en él es garantía de éxito. Si dudan, no lo hagan y, por favor, si gustan, disfruten de muchas lecturas.