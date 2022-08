El fenómeno Sandman, el cómic del rey de los sueños que revienta Netflix

Señoras y señores, estamos hablando de palabras mayores aquí. Esto es serio. Estamos hablando de Sandman, uno de los cómics más importantes y más aclamados de los últimos años en el mundo de las viñetas y, por lo tanto, me dispongo a hablar con mucho respeto de este relato que, ahora en Netflix, sigue haciendo las delicias de propios y extraños.

Desde Libertad Digital os traemos la reseña de Sandman: Preludios y Nocturnos, el volumen número 1 de la Biblioteca Sandman que nos trae la editorial ECC para meternos de lleno en el mundo de Morfeo, el rey de los sueños de Neil Gaiman.

Antes de iniciar la reseña y el análisis, vamos con el apartado técnico para que tengáis todos los detalles posibles de esta obra que está inmersa en el catálogo de DC Black Label y que por supuesto tenéis ya a vuestra disposición en las librerías: contiene The Sandman 1-8 USA, guion de Neil Gaiman, dibujo de Mike Dringenberg y Sam Kieth, en formato cartoné, tapa dura de 240 páginas y a un precio de 25 euros.

¿Qué es la Biblioteca Sandman y cuál es el argumento de esta historia?

ECC nos trae la Biblioteca Sandman con toda la historia de Morfeo y compañía en diferentes volúmenes que, ojo, se inician con el capítulo 0, Obertura, y sigue con el tomo que nos trae hoy aquí, Preludios y nocturnos. Esta biblioteca recupera toda la historia de los Eternos de Gaiman, tanto en su serie regular como en los diferentes especiales que se hicieron, completando así toda la épica y onírica narración del rey de los sueños, Morfeo.

Ahora bien, ¿cuál es el argumento de esta obra de arte histórica? Sin spoilers: un ocultista llamado Roderick Burgess quiere recuperar a su hijo fallecido y para ello planea secuestrar a a la Muerte, sin embargo, su ritual acaba con Sueño, es decir, Morfeo, atrapado en su casa, hecho que alterará la vida de nuestro poderoso protagonista y también la vida de todos los seres humanos durante las décadas que dura su encierro. Morfeo buscará escapar de su prisión y una vez lo consiga deberá recuperar tres artefactos que necesita para ejercer todo su poder en el mundo de los sueños.

El argumento ya de por sí es atrayente, sobre todo porque tenemos a la Muerte y a Morfeo sobre la mesa, pero ¿qué pasa si añado elementos como Lucifer o el detective de lo paranormal, John Constantine? Así es esta historia. Tiene de todo y para todos. Y lo mejor, al menos en mi opinión, es que no solo el guion es una obra literaria indispensable en tu comicteca sino que el dibujo representa a la perfección la oscuridad y lo onírico que Sandman tiene como ADN principal. Nos adentramos precisamente en eso, en el guion y en el dibujo.

Un guion literario lleno de referencias a la mitología moderna y clásica

Siempre me da mucho respeto hablar de Sandman, sobre todo porque creo que para saber lo que es, debes vivirlo en primera persona. Es una experiencia. Desde su inicio hasta su final. De hecho, la primera vez que me puse delante de esta obra lo hice con mucho respeto y con mucha expectativa tras consultar a las personas que ya conocían la obra. ¿Qué me dijeron? "Déjate llevar". Y tenían razón. Sandman es una obra para meterse dentro de ella y olvidarte de la realidad. Es ciencia ficción y su carácter onírico y de ensoñación, si te atrapa, no te soltará. Mejor dicho, te atrapará. Cero dudas.

El guion de Neil Gaiman empieza arriba del todo. Te quiere dentro de la historia y lo hace desde el minuto 1. Te introduce un ritual que sale mal y a partir de ahí se masca la tensión durante las primeras páginas del cómic, logrando así que no pares de leer. Morfeo está atrapado. Morfeo no habla. Sueño solo quiere su venganza. Y tú, querido lector, estás ahí devorando páginas y páginas metido totalmente en lo que nos propone el bueno de Neil. A partir de ahí, prepárate para todo tipo de referencias a la mitología moderna y clásica. Ojo, sin olvidar la religión. De hecho, en este primer volumen vamos a conocer, por ejemplo, qué papel tienen Caín y Abel al lado de Morfeo. Sí, Caín y Abel, los hermanos más famosos de la historia del cristianismo. Y ellos son solo el principio de una serie de referencias culturales que abarcan todo tipo de aspectos de nuestra historia.

Gaiman despliega toda su creatividad apoyado en un dibujo que abraza y amplifica todo el poder onírico y literario de esta obra. Sin ese dibujo liderado por Mike Dringenberg y Sam Kieth, Morfeo y compañía perderían fuerza. Y no, no lo hacen ni por asomo. Es más, la fuerza que las viñetas dan a esos personajes, sobre todo a nuestro protagonista Morfeo, son vitales para sumergirte en la obra. Y si hay que dar crudeza o violencia para perturbar al lector, lo hacen. Estamos ante un cómic que despliega todo su potencial y no esconde nada. Por ello es un cómic adulto, potente y arrollador en lo que cuenta y en cómo lo cuenta.

En este primer volumen, planteado por supuesto como una presentación inicial, tenemos todo lo necesario para meternos de lleno en Sandman y en todo lo que nos ofrece este cómic. Te enamorarás de Morfeo y con el paso del tiempo, vivirás junto a él las dudas y evolución que toda persona debe afrontar en un momento crucial de su vida. Incluso el rey de los sueños se puede plantear qué esta haciendo con su existencia y para ello deberá visitar todo tipo de lugares, incluyendo el infierno. Consejo: disfruten con una lectura tranquila y lenta de la la visita de Morfeo a dicho territorio, porque es una auténtica e infernal maravilla.

Bienvenidos a Sandman, señoras y señores. Aventuras, sueños, miedo, terror, vida, muerte, pesadillas, historia, mitos, leyendas, ficción, realidad... Disfruten, si gustan, de este volumen 1 que les abrirá las puertas a un universo plagado de referencias literarias, artísticas y mitológicas. Sueñen despiertos.