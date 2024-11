El escritor Arturo Pérez-Reverte ha asegurado este lunes que la clase política "está jugando al ajedrez con vidas humanas" y ha cargado contra la "incompetencia criminal" que, a su juicio, está demostrando tanto el Gobierno presidido por Pedro Sánchez como el de la Generalidad, liderado por el popular Carlos Mazón.

"Están jugando al ajedrez con vidas humanas, ha habido una incompetencia criminal por parte de la Generalidad Valenciana y ha habido una incompetencia criminal del Gobierno español", ha espetado el escritor en una entrevista en El Hormiguero presentando su nueva novela, La mujer dormida.

De esta forma, Pérez Reverte ha mostrado su "estupor" e "indignación" por la gestión que las diferentes administraciones han llevado a cabo tras las devastadoras consecuencias de la DANA. Así, preguntado si cree que Mazón debería dimitir, ha afirmado positivamente sentenciando que "sin ninguna duda".

En la misma línea, ha recalcado que, a su juicio, los ciudadanos afectados por el temporal "han sido abandonados" porque España tiene "una clase política que ha hecho de esto –del caos—un negocio". "Nuestra desgracia se llama clase política española y eso va desde la extrema derecha a la extrema izquierda", ha apostillado.

"Si Sánchez se queda, lo matan"

Asimismo, ha analizado la situación vivida por los Reyes junto a Mazón y Sánchez este domingo en Paiporta, uno de los municipios más golpeados por la DANA. Sobre la misma, ha dicho entender la indignación de los ciudadanos porque "un español enfadado es peligroso" y estos "han sido abandonados".

"Si Sánchez se queda lo matan, por eso me gustó tanto la actitud del Rey", ha dicho reconociendo la "valentía" del monarca. Por su parte, respecto al jefe del Ejecutivo, ha indicado con ironía que "Sánchez estuvo Sánchez" después de que este abandonase la comitiva de visita tras recibir abucheos y estar bajo una lluvia de objetos y barro lanzados por los ciudadanos.

Los jóvenes han encontrado la valentía

Después de que se haya comentado en redes sociales una frase, según ha dicho, "sacada de contexto" en la que Pérez-Reverte decía que los jóvenes "no están preparados para cuando venga el iceberg del Titanic", el novelista ha aclarado que la juventud española se ha comportado con valentía ante la DANA. "A los jóvenes los hemos estafado, no los hemos preparado para la realidad cruda y dura, pero han demostrado que no hace falta que los preparen", ha sentenciado.