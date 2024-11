La búsqueda de cadáveres en parkings como el de Bonaire descarta por ahora los peores presagios

Continúa la búsqueda de cadáveres en las zonas subterráneas de las localidades arrasadas por la DANA en la Comunidad Valenciana. Se temía que los parkings y garajes fueran uno de los lugares en los que podrían encontrarse más víctimas. Concretamente, el aparcamiento subterráneo del Centro Comercial Bonaire -en Aldaya- ha llegado incluso a apodarse en los últimos días de "cementerio sumergido". Sin embargo, después de cinco días de intensas labores de rescate y búsqueda en estos espacios, comienzan a descartarse los peores presagios.

Bomberos de distintas provincias, incluyendo La Rioja, Salamanca y Huelva, han trabajado codo a codo con efectivos de la UME desde el miércoles en tareas de achique y búsqueda en el aparcamiento de Bonaire. Este lunes, el cuerpo de Bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de La Rioja ha confirmado que, pese a la "gran incertidumbre" inicial, y tras dividir el parking en cuatro sectores y revisar cada vehículo, no se han encontrado víctimas.

Horas más tarde, bomberos de Huelva han actualizado que, después de examinar aproximadamente un centenar de vehículos, "no hay nadie". Pese a esto, han aclarado que la cifra no es definitiva y "no descartamos al 100%" la posibilidad de hallar cuerpos en próximas batidas, dado que aún quedan zonas con "mucha agua, barro y lodo". Las tareas continuarán mañana, con la esperanza de completar la revisión una vez que el nivel del agua baje completamente.

La primera inspección tuvo lugar el sábado y se realizó con una lancha, pero la cantidad de agua acumulada impedía divisar los vehículos. El domingo se realizó una segunda incursión, esta vez con kayaks y varios buzos.

Tampoco encuentran víctimas en el parking MN4

Otro de los escenarios subterráneos más temidos desde el inicio de la DANA ha sido el aparcamiento de dos plantas del centro comercial MN4, ubicado en Alfafar, otra de las localidades más afectadas por las inundaciones.

Este lunes se procedía también a la inspección de la primera planta de este aparcamiento subterráneo con zodiac y barca, hallándose 12 vehículos y ningún cuerpo. En esta inspección, han comenzado a trabajar bomberos de Málaga, Cádiz, Córdoba y Granada, así como otros de Madrid y Bilbao, de nuevo, junto a la UME.

Las dos plantas subterráneas del aparcamiento suman unos 22.000 metros cuadrados y cuentan con una altura de alrededor de 3 metros, donde se habían acumulado más de 80 millones de litros de agua, según ha explicado Francisco Soriano, director técnico del consorcio provincial de bomberos de Málaga. Se espera que con la luz del día los equipos reanuden las tareas de inspección y rescate.