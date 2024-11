La Imposible Patrulla X: la desesperación de los mutantes, una especie en peligro

El mundo de los mutantes, desde su creación en Marvel allá por los años 60, ha sido una forma de pelear, a través de las viñetas, contra el racismo y la xenofobia dentro y fuera de los Estados Unidos. En mayor o menor medida, la Patrulla X ha sido ese elemento que representaba la lucha por la igualdad entre humanos y mutantes. Charles Xavier y sus chicos siempre han buscado esa integración dentro del mundo y la verdad es que los pobres mutantes casi nunca han tenido un final feliz. De hecho, cuando lo han tenido, siempre han tenido un desenlace agridulce y en ocasiones incluso mortal.

Lógicamente en el mundo real eso no ocurre, porque no hay mutantes, pero se puede llevar esta metáfora a otros ejemplos que sí se dan en nuestra sociedad y que también se han visto perseguidos durante la historia de la humanidad. Y dentro de esa persecución ha existido la desesperación. De eso va precisamente este cómic, de desesperación. La de Bestia, uno de los personajes más míticos dentro de la Patrulla X que aquí buscará la manera de recuperar a todos los mutantes que se perdieron tras el famoso evento de Dinastía de M.

Enseguida voy con más detalles, pero antes, análisis técnico del cómic: guion con Mike Carey, Cristopher Yost o Christos N. Gage, dibujo con Scot Eaton, Mark Bagley o Mike Perkins, contiene X-Men Endangered Species One-Shot, X-Men 200-204, Uncanny X-Men 488-491, X-Factor vol. 3, 21-24, New X-Men 40-42 back-ups USA, editorial Panini, 192 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

Una Bestia desesperada

Pongamos las cosas en su sitio. Nos situamos después del evento Dinastía de M, es decir, de ese momento en el que Wanda Maximoff, la Bruja Escarlata, dijo las tres palabras más famosas de la historia de los cómics de superhéroes: "No más mutantes". A partir de ahí, solo unos pocos sobrevivieron a la casi extinción de su especie, hecho que dejó a los supervivientes sumidos en el caos y la desesperación.

A partir de ahí y con el contexto anterior explicado, se sitúa este cómic. Un tebeo que, sabiendo lo que pasa en Dinastía de M, se puede leer perfectamente sin más lecturas alrededor, porque, más que un arco concreto y decisivo dentro de esa época de la Imposible Patrulla X, aquí lo que tenemos es un reflejo de la desesperación que se puede vivir cuando todo parece perdido para una raza.

El protagonista absoluto del cómic es Bestia. Él lidera una carrera contrarreloj y solitaria en la cual buscará un remedio para el hechizo que lanzó la Bruja Escarlata. Todo el cómic son los intentos, uno detrás de otro, de Bestia de poder recuperar el gen mutante y, por lo tanto, iniciar el retorno a un mundo en el que dicha especie pueda volver a reproducirse. Además, veremos por el camino recordatorios de las grandes tragedias vividas por los mutantes, como por ejemplo el genocidio de Genosha.

Si bien es cierto que es un cómic de transición antes del gran momento de Complejo de Mesías, el cual también reseñaremos aquí, me parece una lectura adecuada si eres fan de los mutantes. Si no es el caso, prácticamente descartaría este cómic para ti. Esto es para cafeteros de la Patrulla X. Para gente que sienta realmente el dolor y la desesperación que sufren porque les ha acompañado en ese tortuoso camino. Con esa experiencia previa, creo que es un cómic que se disfruta mucho y que tiene una base sólida a pesar de tener varios guionistas y varios dibujantes. El nivel es bueno, a fin de cuentas y lo más importante es empaparte de esa desesperación latente en cada grapa.

Por otro lado, si eres un fan del personaje de Bestia, esta historia le tiene a él como protagonista absoluto. El bueno de Hank McCoy, no tan bueno en alguna de sus versiones, será el encargado de hacer ver al lector todo lo que ocurrió después de Dinastía de M y antes de Complejo de Mesías y lo hará con alguna que otra sorpresa relacionada con su lado más oscuro. No puedo revelar más, pero habrá un duelo interesante que marcará el devenir de este arco.

En cuanto al dibujo, todo va encaminado a dejar patente esa desesperación, incluyendo el uso del color con una paleta fría que muestra lo lejos que se estaba del calor del éxito. Os dejo varios ejemplos:

Conclusión: un Must Have dentro de los tormentos que han vivido, viven y vivirán los mutantes en Marvel. No es un arco necesario en cuanto a historia, pero sí en cuanto a mostrar sensaciones. Si eres fan de los mutantes lo disfrutarás mientras sufres. Si por el contrario quieres otro tipo de arco de los X-Men, más llevado a la acción y con personajes como Lobezno, Tormenta o Cíclope en su máxima expresión, espera a los próximos Must Have. Si gustan, disfruten de la lectura.