Doctor Extraño El Juramento: el cómic esencial del hechicero supremo

Parte de la publicidad más reciente sobre este Doctor Extraño El Juramento ha tenido un gran protagonismo del UCM, es decir, del Universo Cinematográfico de Marvel. Esta obra de mediados de los 2000 fue el germen de lo que luego sería en 2016 la primera película del personaje. Un film que tuvo bastante éxito y que llevó al gran público a un Doctor Extraño que, salvo para los amantes de los cómics, era por aquel entonces un miembro de Marvel relegado a un segundo lugar. Repito, fuera de los cómics, no dentro del mundillo, donde siempre ha tenido un papel importante.

Marvel llegó a usar la figura del actor Benedict Cumberbatch, Stephen Extraño en las películas, para vender no solo la propia cinta sino también este cómic que hoy os traemos a la sección. De hecho, Panini también lo hace en España usando el siguiente eslogan: "¡El cómic favorito de Benedict Cumberbatch, la estrella detrás del Doctor Extraño!". Lo dicho, un reclamo con el UCM como luminoso de neón. Ojo, mucho ayudó también a esta publicidad que el propio Cumberbatch apareciese en una tienda de cómics estadounidense para darse una vuelta, hacer algunas compras y ser fotografiado por fans y amantes de los tebeos.

Pues bien, vamos con la reseña de este cómic que tanto gustó al actor y en el que se basa gran parte de la película. Antes, análisis del apartado técnico: guion de Brian K. Vaughn, dibujo de Marcos Martín, contiene Doctor Strange: The Oath 1-5 y la historia "Fahrenheit 666" de Doctor Strange: The Sorcerer Supreme One shot, 128 páginas, editorial Panini, rústica tapa blanca y un precio de 8,95 euros.

Vamos al Sanctum Sanctorum

Todo el universo del Doctor Extraño en este Essential

Intento olvidar eso del cómic que Benedict Cumberbatch, la estrella detrás del Doctor Extraño, ama, porque es un modo de vender el pollino, sin embargo, entiendo que así sea si dicho actor empezó por aquí a descubrir cómo era el personaje que tenía que interpretar. ¿Por qué? Porque esta historia de Brian K. Vaughn es perfecta para aquellos que quieran empezar con el personaje y quieran tener, en un arco de nota media, notable alto, los principales ingredientes del ADN del Doctor Extraño. Estamos, sin duda, ante un Essentials. Desde la ‘E’ hasta la ‘s’. En otros tomos puede haber dudas del significado literal de "esencial". Aquí no. Es literalmente un esencial del personaje en cuestión y quizá la mejor forma de entrar de primeras en este mundo mágico dentro de Marvel.

Este cómic consigue en apenas 128 páginas darnos un entretenido arco en el que Vaughn se va moviendo entre presente y pasado, todo a base de flashbacks perfectamente colocados, para contar una buena historia mientras da pequeñas pinceladas de cómo nació y cómo se desarrolló este Doctor. También veremos quiénes son los secundarios de lujo de esta universo, como su fiel compañero Wong. Enemigos como Dormammu o Mordo. Y, sobre todo, en qué se basa toda la filosofía del hechicero supremo que le ha hecho ganarse el corazón de los fans. Este cómic se llama El Juramento por el juramento hipocrático que todo doctor establece y ‘firma’ a la hora de ejercer su profesión y precisamente para saber cómo pasó Stephen Extraño de ser un cirujano arrogante y ególatra a un superhéroe, Vaughn conforma una elegante y entretenida historia que resume todo el lore del mismo.

La historia en sí nos lleva a un momento crítico del Doctor Extraño. ¡Se está muriendo! Le han disparado en el pecho y le han llevado a un hospital para superhéroes donde le atenderá "la enfermera de noche". Además, Wong, su fiel ayudante, se está muriendo de cáncer y por culpa de buscar un remedio para salvarle la vida, Extraño ha acabado en una mesa de operaciones. ¿Qué ha pasado para que el Doctor haya sido atacado y quién o quiénes han sido? ¿Qué clase de cura ha descubierto que podría cambiar el destino del mundo para siempre? ¿Y quién es esta enfermera que parece tener un interés amoroso con el bueno de Stephen? Todo ello lo descubriremos en algo más de 100 páginas con un Vaughn impecable en fondo y forma ayudado del dibujo de un inspirado Marcos Martín.

Os dejo ejemplos del apartado artístico de Martín que, todo sea dicho, le queda al bueno del Doctor como su famosa capa roja, es decir, impecable:

Si sumamos un guion con todos los elementos del personaje, flashbacks de su origen, entretenimiento, guiños a las historias clásicas del Doctor Extraño y un dibujo adecuado para este mundo mágico, nos queda un cómic redondo para recomendar siempre que alguien te pida algo de este universo en concreto. Esa es la verdad. Ni más ni menos. Este cómic es el punto de entrada perfecto para leer al Doctor Extraño y si encima te quieres ahorrar dinero y llevártelo por 9 euros, adelante. La oportunidad es muy buena y en este caso el tamaño de los Essentials no se resiente tanto como sí es el caso de obras que se disfrutan a lo grande como Daredevil Born Again.

Una vez leas este cómic podrás comprobar que la película cogió el 80% de sus ideas de aquí, incluyendo escenas míticas como la del Doctor Extraño en su forma astral diciéndole a la enfermera cómo tiene que operar su cuerpo. Una maravilla.

Conclusión: los fans del Doctor Extraño, salvo contadas excepciones, ya tienen este cómic en formatos mayores. Por lo tanto este Essentials es una toma de entrada para nuevos lectores. Dicho lo cual es perfecto para ellos. Tanto si vienen del cine como si buscan una simple lectura de entretenimiento y picoteo. De lo mejor del Doctor o lo que es lo mismo, un clásico moderno. Si gustan, disfruten de la lectura.