El duelo entre el Joker y el comisario Gordon: ¿Cruzará la línea que Batman no puede?

Batman contra Joker. Joker contra Batman. Infinidad de veces se han mostrado duelos entre el murciélago de Gotham y el payaso del crimen más famoso de la historia, pero hay secundarios en esta ciudad que han vivido en primera persona el horror de este monstruo. El comisario James Gordon es el mejor ejemplo. Familiares traumatizados o disparados, crimen organizado y caos, intentos de volverle loco... El Joker ha machacado mucho a este agente de la ley y pocas veces se ha centrado el foco en cómo se siente Gordon ante todo esto. James Tynion IV puso remedio a eso con una cabecera que duró 15 grapas principales y que ahora se integra en una nueva edición.

Enseguida vamos con argumento, guion y dibujo, pero antes, como siempre, análisis técnico del cómic: guionizada por James Tynion IV, dibujo liderado por Guillem March, contiene Batman: The Joker War zone, The Joker vol.2 núms. 1-15, The Joker 2021 Annual núm. 1 USA, cartoné tapa dura, editorial ECC, 432 páginas y un precio de 40 euros.

Vamos con la reseña

Un viaje por el mundo con Gordon persiguiendo al Joker

A nivel de argumento, James Tynion IV nos sitúa justo después de la famosa Guerra del Joker, dibujada por el español Jorge Jiménez y que también hemos reseñado en esta sección. Ha tenido lugar una masacre en Arkham con el fallecimiento de decenas de reclusos y se señala directamente a un desaparecido Joker que habría incluso salido del país, según dicen los rumores. Para localizar al payaso todo el mundo señalaría a Batman como principal encargado de perseguirle, pero esta historia nos va a situar en el punto principal al comisario Gordon. De hecho, en mi opinión, este cómic, aunque se llame Joker en sus grapas y en su recopilación, bien podría llamarse Gordon, porque todo gira en torno a lo que ha sufrido el comisario con el payaso del crimen aterrorizando a su familia.

Hay que recordar que en el mundo de los cómics, entre otras barbaridades, Joker traumatizó al hijo de Gordon y disparó dejando en silla de ruedas a su hija Bárbara. Por lo tanto, no es raro comprobar en este cómic el miedo y el odio del comisario ante este vil personaje. Por ello cuando una misteriosa mujer le pide encontrar y asesinar al Joker, algo que no puede hacer Batman por su código ético, Gordon acepta la empresa para poner fin a las pesadillas de la sociedad de Gotham y a las suyas propias.

A lo largo de toda esta etapa, que personalmente disfruté mucho en grapa, y ahora he recordado el porqué, veremos además de ese duelo entre el Joker y Gordon una conspiración global que no puedo revelar, pero que tiene mucho que ver con los excesos del poder y los privilegios y caprichos de las élites. Les aseguro que si leen este cómic alucinarán con la historia oculta que hay detrás de esta persecución al Joker. Una persecución, por cierto, con secundarias de lujo como Bárbara Gordon y lo que parece ser la hija de Bane. Y estando de fondo Bane, la violencia y la brutalidad están aseguradas.

Personalmente he disfrutado mucho de esta etapa porque es otro punto de vista más sobre lo que provoca el Joker en la gente. Es un cómic que potencia mucho la figura de Gordon y le da un arco muy amplio al sufrimiento vivido por el comisario en situaciones como la que surgió en la mítica Broma Asesina de Alan Moore. Un tebeo que aquí se recuerda con imágenes casi calcadas a las que en su día firmó Brian Bolland al dibujo. Solo por ese recordatorio en dibujo y en guion, esta etapa ya merece un vistazo.

A su vez, el apartado artístico tiene acento español con Guillem March al dibujo, el cual firma la mayor parte de las grapas. Es más, el mallorquín lanza un guiño a su isla situando parte de la acción en España. Aplauso para March por la referencia y sobre todo por un apartado visual maravilloso. También contaremos aquí con algunas grapas dibujadas por Giuseppe Camuncoli o Francesco Francavilla. Este último tiene algunos flashback sobre el comisario Gordon que dan aún más empaque al personaje.

Os dejo varios ejemplos del dibujo:

Me gusta el guion, me encanta el dibujo, me atrapa esa relación de odio entre Gordon y el Joker que se estudia desde los dos puntos de vista, pero, valga la redundancia, tengo un gran pero. La edición no me gusta. El tamaño, mejor dicho. Es incluso más pequeña que una grapa y entendiendo que hay mucho material que integrar, incluyendo las 15 grapas de la cabecera principal, me hubiese gustado un poco más de tamaño. Como mínimo el de las grapas. Sin embargo aquí ECC ha optado por algo más de bolsillo. Ojo, a nivel de comodidad para viajar y leer sin un tocho que te haga hacer pesas, ok. Lo que pasa es que creo que es un material que se podía englobar en una edición mejor. Aún así, no dejaría pasar la oportunidad porque la historia y el dibujo lo merecen.

Conclusión: sorprendente cabecera que en mi modesta opinión no solo entretiene sino que tiene un alto nivel de guion y dibujo. El punto de vista de lo que simboliza el Joker se ha tratado mucho a través de Batman, sin embargo, muchas veces ha faltado ver cómo afecta a otros personajes mediáticos del universo Gotham. Aquí vemos a Gordon. A un gran Gordon. Eso sí, si alguien espera ver mucho a Batman, hay breves apariciones y poco más. Esto es una historia de Gordon y el Joker y ahí está centrado el tiro. Si gustan, disfruten de la lectura.