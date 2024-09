Hay dos arqueros míticos en la historia de los cómics. Uno en cada bando. Por Marvel tenemos a Ojo de Halcón, que se ha vuelto aún más conocido por las películas de los Vengadores y por su propia serie en Disney. En DC, Green Arrow, que también ha tenido su paso por la televisión ya sea en Smallville o con su propia serie. Ambos funcionan como un ejercicio de Robin Hood superheroico, pero siendo sinceros jamás han copado los primeros planos.

En DC, casi todo se lo lleva la santa trinidad formada por Batman, Superman y Wonder Woman, sin embargo, hay cosas muy interesantes de Green Arrow que por desconocidas para el gran público, no quiere decir que no tengan una gran calidad. Y esto que hoy os traemos a esta sección no solo es bueno sino que es sobresaliente.

El Green Arrow de Lemire y Sorrentino: ¿Por qué hay que leer a este Robin Hood de DC? Enseguida contesto a esto, pero antes, análisis técnico del cómic: guion de Jeff Lemire, dibujo de Sorrentino, cartoné tapa dura, editorial ECC, contiene Green Arrow núms. 17-34, 23.1, Secret Origins núm. 4, Futures End: Green Arrow núm. 1 USA. 480 páginas y un precio de 52 euros.

Vamos con al reseña

Redefinir a un personaje para darle entidad

Hagamos antes de nada un recordatorio previo como carta de presentación. Un millonario joven, mujeriego y pendenciero que pasa de ser un playboy a un superhéroe tras sufrir un trauma en su vida. Un trauma por estar desaparecido en una isla tras un accidente. Su ciudad no es Gotham sino Star City. Esa es la idea inicial de Green Arrow, es decir, Oliver Queen.

Lemire no fue el que dio este lore al universo del personaje, pero sí aprovechó el reinicio del universo DC de hace unos años para coger lo mejor de su historia y mejorarlo, dando por ejemplo más matices a esa isla, lo que se vivió allí y sobre todo si había sido un accidente o no el paso de Oliver por allí.

Lemire coge en esta etapa a un arquero secundario y, para mí, lo coloca a nivel que roza la matrícula de honor. Como mínimo, debe ser calificado de sobresaliente. Sitúa a Green Arrow en un momento de caída en el que pierde la empresa familiar, todo su dinero y encima debe enfrentarse a sus propios fantasmas y a enemigos que darán un vuelco a todas sus creencia. Lemire en apenas una grapa inicial te marca una especie de Born Again a lo Daredevil, con Green Arrow, y la verdad es que ya en el primer arco, el guion te engancha. La fórmula de hundir al héroe, hacerle dudar de sí mismo y sobre todo colocarle como un "niño inmaduro" que aún no ha demostrado nada por sí solo, le queda que ni pintado al personaje. Aquí Lemire no regala nada a Oliver Queen sino que le plantea la idea de ganárselo y eso funciona muy bien en fondo y forma.

Este Green Arrow pasará de niño a hombre a base de golpes. Una idea mil veces hecha en cómics, pero que nunca deja de ser interesante si se hace bien. Como antes comentaba, Frank Miller y su Daredevil Born Again marcaron un precedente en su momento y bendito precedente. Soy de los que piensan que un buen Born Again de cada personaje es siempre bien recibido y aquí se hace bien. Muy bien. Además, Lemire rodea a Oliver de secundarios que hacen las veces de apoyo y por muchos momentos de alivio cómico en un equilibrio perfecto que hace que ese sentido del humor no reste oscuridad a las partes que la necesitan. También tenemos buenos villanos y bastante sorpresas relacionadas con la isla y con la familia Queen.

En cuento al dibujo, Andrea Sorrentino realiza un trabajo espectacular. Soy fan declarado del artista italiano, aunque a muchos no les haga demasiada ilusión su estilo. A mí me encanta y lo he disfrutado muchísimo en cabeceras como la del Viejo Logan en la que también participaba junto a Jeff Lemire. No hace falta hablar por otro lado de trabajos como Gideon Falls, que hablan por sí solos.

Para aquellos que no conozcan a Sorrentino, os dejo varios ejemplos:

Lo bueno de Sorrentino es que, aparte de grandes escenas de acción con mucha fluidez a la hora de seguir las peleas, tiene composiciones libres y repletas de originalidad que aportan un punto más a un apartado creativo ya de por sí maravilloso. No hay obviar por otro lado el uso del color ya que también ayuda a crear composiciones maravillosas con la calidez o frialdad necesarias en cada momento. Ahí el protagonista es Marcelo Maiolo.

Este integral lo recomiendo para todo tipo de lector y me gustaría que mucha gente que no conoce a Green Arrow le diesen una oportunidad. El arquero de Star City tiene esta etapa y otras como la de Kevin Smith, que ya analizamos en esta sección, que valen mucho la pena, aunque para mí esta de Lemire y Sorrentino está un poco por encima. Si eres un lector que disfruta de aventuras de superhéroes que no necesariamente van arraigadas a tener poderes, aquí tienes un buen material que podría situarse en géneros cercanos al thriller o a las historias de criminales y sectas.

Conclusión: recomendable al cien por cien conozcas o no al personaje. La historia es adictiva y cuenta con el factor entretenimiento asegurado de Lemire. Sorrentino, como no, le da aún más calidad con un apartado visual desbordante. Para mí, igual que pasaba con el Ojo de Halcón de David Ajá y Matt Fraction, estamos ante un material de primera que ensalza la figura de un personaje que, bien tratado, puede dar mucho. Si gustan, disfruten de la lectura.