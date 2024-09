Desde que se supo que Los 4 Fantásticos iban a debutar en el universo cinematográfico de Marvel, todo el mundo ha vuelto a poner los ojos en la gran familia de la casa de las ideas. Ellos fueron los primeros. Los que abrieron en los 60 todo lo que vino después porque sin Reed, Susan, Jonathan y Benjamin, quizá no tendríamos a día de hoy a Spiderman, Capitán América, Daredevil, Lobezno, Tormenta, Viuda Negra etc etc etc.

Con el reparto formado por Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, los amantes de los cómics babean con el posible resultado de este nuevo equipo para Los 4 Fantásticos y la propia Marvel sabe que ha llegado el momento de volver a enganchar a todos aquellos fans que lo mismo no han leído cómics, pero sí han visto todas las películas. De ahí que no solo a nivel visual sino también a nivel editorial, las publicaciones sobre Los 4 Fantásticos se multipliquen. Ojo, igual que pasa con Doctor Doom (Muerte) que interpretará el repescado icono del UCM, Robert Downey Jr.

Ahora bien, centremos el tiro. Los 4 Fantásticos 1 2 3 4: ¿Así será la nueva película de Marvel? Ahora respondo a esta pregunta. Antes, análisis técnico del cómic: guion de Grant Morrison, dibujo de Jae Lee, contiene Fantastic Four 1 2 3 4 1-4, editorial Panini, cartoné tapa dura, 112 páginas y un precio de 16 euros.

Un cómic complejo de la gran familia

No creo que vayan por aquí los tiros del UCM, sinceramente. Aunque sí creo que si alguien quiere hacer una buena película de este grupo y meter en la misma todo el ADN de Reed y compañía, no les vendría nada mal hablar con Grant Morrison, un autor complejo, con ideas del mismo tono que retrató en esta obra corta un arco en el que se puede apreciar el ADN de lo que han sido siempre y serán Los 4 Fantásticos.

Estamos ante un cómic que además otorga un papel importantísimo al Doctor Doom y eso hace que Víctor Von Doom (Muerte) también sea perfectamente representado aquí con todas y cada una de sus facetas, las cuales le otorgan con razón el trono de ser el malo malísimo de este grupo. Él y otros enemigos míticos de la familia, como Namor y sus famosos tonteos con la mujer invisible, o el Hombre Topo, terminan de redondear una historia de gran nivel, siempre y cuando te guste lo que suele hacer Morrison.

La historia nos lleva a un momento en el que, aparentemente, Reed Richards está conectado a una máquina, la cual le permite aislarse completamente del exterior y sacar todo el potencial de los pensamientos del hombre más inteligente del planeta. Pero claro, esto llevará a los que le rodean a sentirse excluidos del propio Reed. Sobre todo Susan, que en muchas ocasiones siente que su marido está en todos los sitios posibles menos a su lado y pendiente de ella. A su vez, la Cosa sigue echando de menos una vida en la que su cuerpo no sea el que es, lleno de piedra, y Jonny Storm, bueno, siempre ha sido un espíritu libre difícil de domar. Claro está, en medio de todo esto, tendremos a Doom buscando destruir a la familia desde dentro y ponerles en contra de Reed, algo que pondrá a prueba la fidelidad, los valores y el amor que sienten los 4 miembros del grupo.

El cómic es complejo, como he dicho antes. No es una historia simple. De hecho, no me termina de convencer como punto de entrada para Los 4 Fantásticos ya que creo que debes tener un conocimiento previo de sus andanzas y que no es una lectura descomprimida que se adapte bien a lectores novatos. Tienes que tener experiencia en los cómics para leer este sin estancarte en la lectura.

Dicho lo anterior, el cómic es maravilloso. Con un apartado gráfico brutal llevado a las mil maravillas por Jae Lee y con un guion que mantiene la intriga hasta el final con una tela de araña de reflexiones que sacarán los temores y miedos más profundos de Susan, Ben y Johnny. Morrison sabe muy bien lo que hace a la hora de describir personajes de manera profunda y aquí no es una excepción.

Os dejo ejemplos del dibujo:

En solo 4 grapas y poco más de 100 páginas, Grant es capaz de hacer una disección de la familia con mucho material de por medio, villanos y aliados míticos de la misma, y con una serie de reflexiones que te darán que pensar después de la lectura. A nivel narrativo, no es una lectura ligera aunque tampoco pesada, sin embargo, como he dicho anteriormente, no lo vería para una primera lectura de los personajes. Si quieres algo más tranquilo, recomiendo encarecidamente la actual cabecera de Los 4 con un espectacular guion de Ryan North y dibujantes españoles de por medio como Iban Coello o Carlos Gómez

Conclusión: no es para entrar directamente, pero con experiencia previa sí que estamos ante un Must Have de Los 4 Fantásticos. Morrison marca su estilo desde el primero momento y lo hace de manera notable. El dibujo de Jae Lee redondea la jugada. Si gustan, disfruten de la lectura.