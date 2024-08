El regreso a los cómics españoles del mejor Capitán América de la historia

Puedo debatir este tema con cualquiera, pero es difícil que cambie de opinión. ¿Cuál es la mejor etapa del Capitán América en los cómics? Para mí, sin duda, la que firma Ed Brubaker. Sin duda. Al menos para mí no la hay, aunque entendería que haya mucha gente que la considere demasiado oscura o que directamente no terminen de empatizar con un género como el noir, que no le gusta a todo el mundo. Aún así, respetando cualquier opinión, la mía es la que es.

Vuelve a España tras varios años interrumpida la recopilación en integrales de la etapa de Ed Brubaker en el Capitán América. Llega el quinto tomo, llamado El Juicio del Capitán América que, de momento, es el tomo más grande de los cinco que han salido. 648 páginas que siguen centrando el tiro argumental en los dos capitanes América. Por un lado, el de siempre, Steve Rogers. Y por otro, el sucesor tras la muerte, que no fue definitiva, de Rogers, es decir, su amigo y ya ex Soldado de Invierno, Bucky Barnes.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Ed Brubaker, dibujo con Mitch Breitweiser, Dale Eaglesham, Daniel Acuña, Butch Guice o Luke Ross, contiene Captain America 602-619, Who Will Wield The Shield?, Steve Rogers: Supersoldier 1-4 y Fear Itself 7.1: Captain America, integral tapa dura, editorial Panini, 648 páginas y un precio de 66 euros.

Vamos con la reseña

Dos capitanes para un escudo que pesa demasiado

Aviso de spoilers. Si no habéis leído nada de esta etapa y queréis empezar de cero esta reseña, al menos de momento, no os conviene seguir leyendo. Vamos con varios detalles de la trama. Venimos en primer lugar de la mítica historia del Soldado de Invierno donde nos contaban que Bucky había sido utilizado como asesino secreto a las órdenes de los rusos que controlaban su mente. Después llegó la Civil War, la detención del Capitán América y el asesinato del mismo en las escaleras del juzgado. Después, Bucky asumió el lugar del Capitán y cogió el escudo que Steve Rogers había dejado huérfano, pero resulta que el Capi original no estaba en el otro barrio y al final del último tomo volvía a la vida. Por lo tanto, al final de ese cuarto tomo recuperamos a Rogers y teníamos dos capitanes para un único escudo.

En este quinto tomo, que ya les anticipo que mantiene el mismo nivel o más que los anteriores, vamos a tener diferentes arcos que acabarán desembocando en el título de este integral, es decir, el juicio del Capitán América. ¿De quién? Ya lo verán si lo leen. Lo que sí les puedo contar es que aquí veremos, entre otras cosas, la decisión de quién se queda con el escudo y mantiene su condición de primer y único Capitán, asistiremos a duelos en los que Steve y Bucky, por separado, tendrán que hacer frente a amenazas que llegan desde el pasado y, como no, una trama principal siempre latente en la secundarias que acabará desembocando en el culmen del tomo. Ed Brubaker hace eso de maravilla dentro del género noir. Desliza pequeñas detalles de la trama principal en las secundarias y cuando el puzzle está completo ves toda la imagen a la perfección. Por eso y más cosas mantengo que esta etapa es la mejor del Capitán América.

Como es lógico, el rollito de espías es impepinable en toda esta saga de Ed Brubaker y es lo mejor de toda esta saga porque además se une a un desarrollo de personajes espectacular. El tratamiento psicológico que Brubaker le ha dado a Rogers y Barnes durante toda esta etapa es espectacular. Desde el Soldado de Invierno hasta este juicio en el que veremos a ambos personajes buscar dentro de sus propias inseguridades para tener, nunca mejor dicho, la seguridad de portar el escudo del Capitán América. Todo ello rodeados de secundarios como Viuda Negra, Peggy Carter, Cráneo Rojo, el Barón Zemo o Sam Wilson que complementan a la perfección el camino positivo y negativo de nuestros héroes. Ojo, aquí la hija de Cráneo Rojo liará una importante y dejará una escena de combate maravillosamente dibujada en un escenario tan mítico con la isla donde está situada la estatua de la libertad.

En el apartado artístico hay números colosales. Para mi gusto destaca mucho el trabajo de Luke Ross, pero no me puedo olvidar de artistas como Dale Eaglesham o Daniel Acuña. Un auténtico lujo de equipo creativo liderados por el guion de Brubaker.

No hace falta decir que este tomo es para aquellos que ya hayan leído los anteriores. No es apto para iniciados, los cuales sí deberían empezar por el Soldado de Invierno e ir poco a poco haciéndose con toda la colección. Por cierto, si te da miedo que el paso de los años haya hecho que no te acuerdes de lo que ha ido pasando en los cuatro tomos anteriores, al inicio de esta quinta entrega hay un resumen perfecto para retomar toda la historia sin lagunas por el camino. Las dudas son lógicas ya que el primer integral se publicó en 2014, el segundo y tercero en 2016 y el cuarto en 2021.

Conclusión: es la mejor etapa del Capitán América con un Brubaker dando rienda suelta a su talento dentro del género que más le define, el noir. Una historia de espías que como pasó con el Caballero Oscuro de Nolan en los cines se podría hacer con o sin superhéroes. Este quinto tomo mantiene el nivel de los anteriores y sí, la espera, aunque demasiado larga, ha valido la pena. Si gustan, disfruten de la lectura.