Wonder Woman recupera su grandeza gracias a Tom King y al español Daniel Sampere

Cuando empezaron a llegar reseñas desde Estados Unidos de la Wonder Woman de Tom King ya se podía intuir que se estaba cociendo algo grande en torno a una de las estrellas del universo DC. Sí, Wonder Woman es una estrella de los cómics. No en vano, junto a Superman y Batman, Diana es considerada la tercera dentro de esa santa trinidad de los tebeos de dicha editorial. El problema es que no estaban llegando grandes historias de la amazona y el efecto de la primera película de Wonder Woman, que protagonizó Gal Gadot, ya había pasado hace mucho tiempo.

Ahora bien, si alguien podía reflotar a Wonder Woman con una cabecera a la altura del personaje ese era Tom King, el cual por cierto también firma otra gran cabecera, aunque en ese caso hablamos de un villano y no de alguien del lado luminoso. Me refiero al Pingüino, que también hemos reseñado en esta sección. Regresando a Wonder Woman, las primeras reseñas americanas eran esperanzadoras y ahora que he podido leer este primer tomo en tapa blanda que trae ECC a España puedo confirmar que sí, que tenemos cabecera más que interesante de la guerrera amazona. Y encima con el dibujo del español Daniel Sampere.

Antes de seguir, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Tom King, dibujo de Daniel Sampere, rústica tapa blanda, editorial ECC, contiene Wonder Woman núm. 800 y 1-6 USA, 208 páginas y un precio de 25 euros.

Vamos con la reseña

Una poderosa Diana y una monarquía que rige el mundo en secreto

Un primer punto a destacar más allá de argumento y dibujo: la grapa en ECC ha cambiado. Para bien o para mal, cada uno tendrá su opinión, pero la realidad es que ahora, salvo excepciones como el siempre demandado Batman, la mayoría de grapas de ECC vienen recopiladas en rústicas de tapa blanda con arcos completos. En el caso de Wonder Woman este primer arco constará del número 800 y de las seis primeras grapas de esta nueva cabecera. También pasaba con el Pingüino.

Dicho lo anterior, vamos con guion y dibujo. El guion es muy Tom King. ¿Qué significa esto? Que tenemos la fórmula que últimamente el bueno de Tom ha llevado a su máxima expresión. King usa un narrador casi omnipresente que va narrando todo lo que ocurre ofreciendo un punto de vista diferente. No estamos ante la narrativa de los 60 de contar que un personaje salta cuando está saltando sino que aporta algo más. Eso sí, lo hace de manera constante. Por eso siempre que reseño algo de Tom King me gusta avisar: hay mucho texto. Pero claro, el texto es una maravilla, así que compensa que no sea una lectura tan descomprimida como en otros cómics actuales.

A nivel argumental, lo primero que nos cuenta King es que una amazona es la principal sospechosa del asesinato de varias personas en un bar. Todos hombres. Esto hace que se ponga en duda si esto se trata de un hecho aislado o de una plan de las amazonas para imponer su jerarquía más allá de la isla Temiscira, lugar en el que nunca se ha permitido la entrada de nadie con no sea una mujer. Además, desde la sombra hay una especie de monarquía oculta que controla todos los gobiernos del mundo, incluyendo el estadounidense, y utilizarán todo lo sucedido para seguir maquinando a espaldas del mundo y acabar con Wonder Woman. En mitad de este lío estará Diana, que ni mucho menos se rendirá ante las amenazas de las autoridades. Plantará cara a todo el mundo y si medio ejercito americano se lanza a por ella, la amazona peleará hasta el final.

El argumento es más que interesante y Tom King logra que muy pronto te metas en el misterio de esa monarquía oculta que mueve los hilos en la sombra. Además, Tom narra los hechos del cómic, no como algo que esta ocurriendo sino como algo que pasó hace tiempo. De ahí el narrador, que irá contando qué pasó en esa guerra entre Wonder Woman y el resto de los poderes que la rodean. Y encima hay flashback para ir a un pasado aún más lejano con el que Tom King nos irá desvelando aspectos importantes de la historia del personaje en los cómics. Como digo, nos iremos moviendo en varios tiempos y en todos ellos King va dejando pistas de cara a la trama principal.

En lo visual, lo que hace aquí Daniel Sampere con el color de Jordie Bellaire acompañando es una auténtica maravilla. La fuerza, el poder y la belleza con la que Daniel dibuja a Diana son abrumadoras. Un movimiento de ella y el lector entiende por qué este personaje es tan grande. No es fácil hacer eso con elegancia y calidad. Daniel lo clava. Tanto en peleas y splash page dobles descomunales como en simples miradas y composiciones de viñetas. Estamos ante una obra artística sobresaliente y eso sumado al guion de Tom King completa un cómic de grandísimo nivel.

Os dejo ejemplos de la parte visual:

Preguntas a responder. ¿Hay mucho guiño político o feminista? Hay algún que otro palo, pero cuando las cosas se argumentan sin forzarlas se pueden hacer y, a mi parecer, sin ningún problema. Al final la rivalidad entre mujeres y hombres ha sido siempre recurrente en Wonder Woman. No nos volvamos locos, de verdad. Temiscira es una isla que solo permite mujeres y esto no es de ahora sino de décadas y décadas de historia de los cómics. Y no pasa nada. Diana defiende el entendimiento entre todas las partes y siempre ha sido el nexo de unión evitando extremismos. Por eso es tan querida, porque dominando el arte de la guerra, nunca la busca. ¿Puede entrar cualquier tipo de lector? Es un buen punto de entrada, incluso si nunca has leído nada, pero sí te vendría bien algún conocimiento básico para no tener que estar buscando demasiadas cosas en Internet.

Conclusión: al menos este primer arco es de una calidad excelente tanto en el guion de Tom King como en el dibujazo de Daniel Sampere. Te deja con ganas de más y eso que aquí no tenemos un simple aperitivo sino un arco entero. Las sensaciones son muy buenas y estamos ante una Wonder Woman imponente con buenas peleas, escenas colosales de lucha y una trama principal repleta de misterio y misticismo. Diana ha vuelto a lo grande. Si gustan, disfruten de la victoria.