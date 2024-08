El Hellblazer de Sean Murphy: una historia sobre la sangre de John Constantine

Sí, lo sé, Hellblazer es conocido más por sus guionistas que por sus dibujantes. Por lo tanto aquí debería ser el Hellblazer de Si Spencer, pero no lo puedo evitar. Estoy obsesionado con el estilo de Sean Murphy y como me ha dado grandísimos momentos con su universo de Batman Caballero Blanco, en este caso voy a hablar de este Hellblazer de Sean Murphy. Eso sí, el trabajo de ambos, Spencer y Murphy, brilla individual y grupalmente.

No me había acercado aún a este arco de Hellblazer y me parecía una buena idea hacerlo con un formato de bolsillo que pudiese leer este verano. La verdad es que me ha gustado. Sin locuras ni estridencias, pero me ha parecido una lectura que suma y ni mucho menos resta al universo Hellblazer. Cumple con los requisitos oscuros y adultos de una historia buena de Constantine y ni mucho menos se acerca a las versiones más superheroicas que no le sientan nada bien al personaje.

Antes de continuar, apartado técnico del cómic: guion de Si Spencer, dibujo de Sean Murphy, contiene Hellblazer: City of Demons núms. 1-5 USA, rústica de tapa blanda, editorial ECC, 128 páginas y un precio de 9,95 euros.

Vamos con la reseña

Un buen complemento al Hellblazer de siempre

Un apunte importante antes de meterse de lleno en esta historia. Dentro de la cabecera regular de Hellblazer, que duró 300 números, hubo un momento al inicio de toda la historia en el que John Constantine recibe sangre de un demonio, la cual ya formaría parte de él para siempre. Traducción simple: en la sangre de Constantine hay una parte demoniaca que a él no le afecta, pero sí a cualquier otro humano que la porte con locas y violentas consecuencias.

Dicho lo anterior ya tenemos la base de este arco de cinco grapas en las que John tiene un accidente y acaba en el hospital. Allí estará varios meses. Durante ese proceso alguien decide usar la sangre de John para experimentar y los resultados serán sangrientos y repletos de asesinatos. John se dará cuenta y tendrá que solucionar el asunto deteniendo a aquellas personas que han recibido su sangre y a los que tuvieron la idea de experimentar con ella.

Es extraño que este arco y esta versión hayan llegado antes en el formato DC Pocket que en otros, pero sinceramente me parece una forma muy atractiva de regresar al mundo Constantine o para leer algo suelto. Lógicamente la mejor idea para leer Hellblazer son sus 300 números de la cabecera original, de la que por cierto hicimos una guía en Libertad Digital, pero si coges este Pocket y te lo lees tendrás una historia con mucho ADN Constantine para disfrutarla las veces que quieras. Es más, teniendo en cuenta que estamos en días de piscina y playa, el DC Pocket es casi la mejor opción para una lectura amena en periodo vacacional. Eso sí, con Constantine, el público es adulto. Nada de niños o gente joven leyendo esto sin ningún tipo de control. Contenido para adulto en todos los sentidos y no porque haya dibujos desagradables, que los hay, sino porque el estilo de Hellblazer, gracias al sello Vértigo, siempre fue por y para adultos.

La historia es interesante y tiene algunos giros que aumentan el nivel de la nota medio del guion. Además veremos al Constantine contestón, sarcástico y chuleta que tan famoso le ha hecho y eso ya vale la pena. Y como no el apartado visual que firma Sean Murphy con esos rayas tan características en él. Le queda muy bien a John como pueden ver a continuación en estos ejemplos:

Eso sí, no esperen ver demasiadas cosas del universo Hellblazer más allá de los guiños ya comentados. Eso hace que por un lado los nostálgicos echen de menos a algunos secundarios, por ejemplo taxistas (y lo sabéis). Aunque eso ofrece por otro lado la oportunidad de leerlo sin tener que conocer mucho del personaje. Pros y contras.

¿Sería un punto de entrada al personaje? Bueno, jamás recomendaré entrar a Constantine si no es por sus primeros números con Delano o Garth Ennis, pero este tomito es un buen picoteo. Los habituales de Hellblazer también se lo pueden tomar como una forma de volver a su personaje favorito y eso nunca esta de más.

Conclusión: para empezar con Hellblazer, etapa de Jamie Delano o Garth Ennis. Ahí no hay duda. Pero esto es un buen picoteo en un formato barato que no contiene mucho riesgo. Guion apañado y un dibujo de Sean Murphy que se debe reivindicar más. Si gustan, disfruten de la lectura.