Vuelve el Batman de Sean Murphy con 'Más Allá del Caballero Blanco'

En Libertad Digital no es la primera vez que hablamos de Sean Murphy y su exitosa versión del universo Batman que comprende, hasta la fecha, tres tomos diferentes. Dos de ellos, ya reseñados aquí en LD, como son El Caballero Blanco y La Maldición del Caballero Blanco. Digo tres porque también incluyo una tercera entrega, especial, que habla de Harley Quinn y que contó con Katana Collins al guion y Matteo Scalera como dibujante.

Este universo, el cual partió de la base de un Joker cuerdo que entro en el mundo de la política para destruir a Batman, ha tenido un gran éxito por sus novedosas ideas, guiños a toda la historia del personaje y por revisionar al mito de una manera fresca y muy original. El guion gustó desde el primer momento y el dibujo también lleva acumulando elogios desde que Sean puso a Batman en su punto de mira. No es para menos, ya lo comenté en la reseña anterior, ya que es sin duda una de las mejores historias de Batman, puede que la mejor, de los últimos años.

Ahora, Sean vuelve a la carga, primero lógicamente en formato grapa, con Más Allá del Caballero Blanco, la tercera (cuarta) parte de su universo sobre el cruzado de la capa. Antes de entrar en argumento y detalles, apartado técnico de esta grapa número 1 que nos trae ECC: contiene Batman: Beyond The White Knight - Book One USA, guion y dibujo de Sean Murphy, 32 páginas, editorial ECC y precio de 3,20 euros.

Vamos con la reseña

Un premisa interesante con un nuevo Batman y el original encarcelado

Estamos hablando de una primera grapa, por lo tanto no se pueden sacar demasiadas conclusiones porque sería arriesgado. El tema con Sean Murphy es que de momento ese riesgo siempre ha tenido recompensa y viendo cómo comienza este Más Allá del Caballero Blanco es muy normal que las expectativas sigan creciendo días tras día.

Este nuevo comienzo nos sitúa diez años después de lo que se vivió anteriormente en la primera y segunda entrega. Ojo, si aún no has leído ninguna de las dos y quieres hacerlo, aviso de spoilers. Nos encontramos con un Bruce Wayne en la cárcel tras dar a conocer su identidad y después de conocer que en realidad no es un Wayne. Su pasado estalló ante sus ojos. Su presente, también. Además, por el camino Joker murió y Azrael, el enemigo del segundo tomo, asesinó a todos los grandes villanos de Gotham además de al mítico comisario Gordon.

Con este panorama, Bruce quería acabar sus últimos días en la cárcel, pero la situación se complica con la aparición de un nuevo villano que gobierna la ciudad con el dinero que dejó Bruce y con un personaje que coge un traje mejorado de Batman para convertirse en el nuevo y letal Hombre Murciélago. ¿Creen que Bruce lo permitirá? Saben que no.

El argumento que se ve en estas 32 páginas es escueto, pero rápidamente Sean Murphy engloba todas las tramas primarias y secundarias que necesita para atraer al público. Tenemos al nuevo Batman, un villano con gran poder político y económico, al viejo Robin, a Dick Grayson y también a Harley Quinn, la cual por cierto es madre de dos hijos que tuvo con... el Joker. Casi nada en 32 páginas, ¿verdad? Además, el final es un anzuelo que incluso un Megalodón se comería para saber qué ocurre en la segunda grapa.

Todos estos ingredientes afilan los colmillos de los lectores que quieren más y más de este Caballero Blanco. Y no es para menos. Me encuentro entre ellos. Mi valoración, como ya habrán podido adivinar, es más que buena. Me parece un sobresaliente inicio para esta entrega y constata que estamos ante un Sean Murphy inspirado en su relación con Batman. Si sigue con este nivel volveremos a estar ante otra aventura esencial para todos aquellos amantes del héroe de Gotham. Yo, de momento, espero ansioso la segunda grapa que llegará el 23 de agosto.