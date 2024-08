Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de agosto vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el estreno de Ultimate X-Men, a los dos Spiderman juntos en una nueva cabecera y la grapa 8 con el 60 aniversario de Daredevil.

Daredevil, grapa normal y homenaje

En este número 8 de Daredevil tenemos un dos en uno con la continuidad del abogado/cura ciego de la Cocina del Infierno y una serie de historias cortas para homenajear el 60 aniversario del personaje. En la historia principal, nueva grapa de combate más que de desarrollo. Si en la anterior hubo un duelo entre Daredevil y un Lobezno poseído, en este caso veremos a Murdock junto a Elektra contra Bullseye. Divertido, sí, pero salvo el giro final, lo que queda es una grapa llena de acción y poco desarrollo.

Sinceramente sigo dentro de esta nueva aventura con Saladin Ahmed, aunque debe empezar a ofrecer algo más contundente. De momento hay un nuevo rumbo con el personaje, una trama sobrenatural, pero sigue dando vueltas en círculos. Espero que el final de esta grapa suponga un punto de inflexión y que Kuder sea más constante en su presencia como dibujante. Spoiler: no lo será.

En cuanto al aniversario, homenaje con historias cortas y varios guionistas y dibujantes. No ofrece nada del otro mundo. Con este añadido la grapa mensual se convierte en un tomito pequeño, sin embargo, la cabecera de Daredevil volverá a ser una única grapa en septiembre.

Precio: 8,95 euros

Sorprendente Ultimate X-Men

El universo Ultimate está siendo una auténtica revolución liderada por el Spiderman de Hickman y Checchetto o el nuevo Black Panther, pero el nuevo Ultimate X-Men no se parece en nada a lo visto anteriormente en el universo normal y en este segundo Ultimate.

En formato trimestral, vamos a tener el inicio del primer arco con una idea totalmente diferente a lo que uno se podía esperar. Olvidaos de nuevas versiones de Lobezno o Cíclope, al menos de momento, porque aquí tendremos un manga que, leído lo leído, casi tira más al terror que a la acción. El dibujo sin duda es estilo manga y ya les aseguro que no es ni mucho menos lo que se podía esperar tras ver a Spiderman y Pantera Negra en este nuevo Ultimate.

Peach Momoko hace aquí las veces de autora completa con guion, dibujo y color y hace lo que le dijeron que hiciese: algo totalmente diferente a lo que se podía esperar dentro de los cómics de la Patrulla X. No se ha hecho nada igual y eso es interesante. Además, el planteamiento me ha parecido muy atractivo y te deja con ganas de más. Eso sí, si eres un clásico y no quieres revoluciones dentro de tu grupo de mutantes favoritos... La historia, de momento, apunta al misterio que envuelve al suicidio de un joven y el sentimiento de culpa de su mejor amiga.

Precio: 5 euros (precio especial de lanzamiento)

Los dos Spiderman juntos

Greg Weisman al guion y Humberto Ramos al dibujo se atreven por fin a juntar a Peter Parker y Miles Morales en la misma cabecera y la verdad es que no han empezado nada mal. Weisman nos mete en una aventura de ambos personajes en los que los dos hacen un esfuerzo por ser amigos y meterse uno dentro del mundo del otro. Incluyendo la lógica diferencia de edad. La idea es buena, con mucho sentido del humor y el misterio que hay detrás de todo lo que hacen convierte este primer tomo en algo a lo que prestar atención. Alguien está convirtiendo la realidad en un juego peligroso, modo arcade, y los dos espectaculares Spiderman aún no saben que están metidos en un buen lío.

En cuanto al dibujo, Humberto Ramos tiene un talento de sobra conocido y maneja bien el mundo Spiderman. Brilla mucho en las escenas de acción de Miles y Peter y su trabajo sobre todo destaca cuando los dos tienen el disfraz puesto.

Por último, creo que es un acierto, como pasó en la grapa trimestral de Ultimate Black Panther, el meter cada tres meses un mini arco. Quizá si no haces eso, las dos primeras grapas, una en cada mes, se quedaría algo escasas y eso podría hacer perder interés y no llegar a la tercera. Con las tres unidas en este pequeño tomito, la historia consigue atraparte y luego te deja en suspense para que desees que pasen tres meses rápidamente.

Precio: 5 euros (oferta de lanzamiento)