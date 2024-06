El sello de Akira: Los 4 Fantásticos, Daredevil y Los Vengadores

Nueva entrega de la sección de Libertad Digital con la librería Akira Cómics en la que, cada mes, elegiremos las tres grapas más destacadas para reseñarlas y analizarlas. En este mes de junio vamos con tres novedades de Panini en las que podemos ver el nuevo arco dentro de la cabecera de Los 4 Fantásticos, la sexta grapa del nuevo Daredevil y un episodio de transición en Los Vengadores de Jed Mackay.

Daredevil sigue entreteniendo

Saladin Ahmed sigue, como mínimo, ofreciendo un gran producto a nivel de entretenimiento. Coger a Daredevil después de la etapa oscura y adulta de Chip Zdarsky y Marco Checchetto no era sencillo y creo, a mi entender, que Ahmed ha optado por ofrecer un producto continuista, sin demasiadas estridencias y con los puntos justos de originalidad como para ofrecer algo diferente. Spoiler: aquí Matt Murdock es cura, algo que no habíamos visto con el diablo de la Cocina del Infierno y Ahmed nos sigue llevando a una mezcla entre calle y mística, algo que de momento no termina de ir a ninguna parte, pero entretiene.

En esta sexta grapa, poco a poco, se avanza en el argumento principal aunque de momento se siguen usando personajes del universo Marvel para sostener la cabecera. Si en la número 5 tuvimos a Hulka, ahora es el turno del Doctor Extraño y en la próxima, la número 7 veremos a Lobezno. Todo ello con una trama en la que los siete pecados capitales han cogido protagonismo.

De momento me está gustando el tono nuevo con claros guiños a la etapa de Zdarsky. Eso sí, necesita terminar de explotar de aquí a la grapa 10, porque no solo vale con entretener sino que hay que aportar algo al personaje. Eso o Saladin Ahmed solo habrá venido para hacer una transición. Po cierto, aquí vuelve el dibujante principal, Aaron Kuder, y eso se nota a nivel de dibujo con un gran despliegue visual.

Precio: 3,30 euros

Los 4 Fantásticos, la mejor cabecera actual de Marvel

Si tuviera que recomendar una cabecera actualmente del universo Marvel no lo dudaría ni un segundo: Los 4 Fantásticos de Ryan North. Aquí no hay fallo. Acabado su primer arco en el número anterior, el 15, el sistema de episodios/grapas a lo series de los 90 sigue triunfando en la familia Richards y eso es digno de celebración. ¿Por qué? Porque aparte de entretener y funcionar, North nos deja episodios maravillosos con pura ciencia ficción tradicional. Sus guiones son tan buenos, divertidos y maravillosamente complejos que tienes la sensación de que se te pasan volando. Poco importan los dibujantes, porque esté el español Iban Coello, Mortarino en este caso, Leandro Fernández o Ivan Fiorelli, lo más importante es que la historia funciona.

En este nuevo arco arrancaremos con una breve historia del retorno de los hijos de Reed y Susan Richards junto a los de la Cosa y Alicia. El guion nos lleva a una aventura juvenil de los cuatro cuando tienen que presentarse en su nueva escuela y encajar en la misma. Quizá sea un argumento demasiado infantil, pero de nuevo North usa la ciencia ficción y la ciencia propiamente dicha para convertir algo que podría ser para niños en algo para todos los públicos. Es una grapa divertida y convierte esta transición en otro nuevo episodio corto repleto de ciencia ficción.

A partir de ahora veremos si North mantiene esta fórmula de historias cortas con pequeños avances en algo más grande o si cambia de tercio y directamente se centra en algo más contundente. A mi entender, si algo funciona, no lo toques.

Precio: 3,30 euros

Los Vengadores: ¿Funciona la cabecera de Jed Mackay?

A la pregunta antes realizada... la respuesta es "tengo dudas". Ya hemos hablado antes de esta etapa de Mackay, el cual me tiene fascinado en el Caballero Luna, pero no sé, no me termina de convencer aquí. El nuevo grupo compuesto por Thor, Iron Man, la Bruja Escarlata, Visión, Pantera Negra y el Capitán América de Sam Wilson, me gusta, al igual que el primer arco que iba de lucha en lucha contra otro grupo de villanos que hacía de contrapunto a nuestros héroes, sin embargo, no sé si solo con esa fórmula la cabecera puede seguir así mucho más tiempo. Es el típico "no ha estado mal" del que esperas que siga mejorando o te acabarás bajando. En ese punto me encuentro.

Quizá Jed esté tejiendo una tela de araña más a largo plazo y eso sería una gran idea tras la incalificable etapa de Jason Aaron con Los Vengadores. Aún así o se da prisa o mucha gente no tendrá tanta paciencia. Hay que tener en cuenta que Aaron acabó con la capacidad de espera de muchos fans y eso es un hándicap con el que Mackay tiene que lidiar por desgracia.

En este grapa de momento encontramos una historia de transición usando al mayordomo Jarvis poniendo orden en el nuevo cuartel general de los Vengadores. Es un episodio sin mayor trascendencia que no pasa de ser algo simplemente divertido mientras añade un final que sí desliza algo de lo que podremos ver en las siguientes grapas. Esto hace que finalizado el primer arco y sin empezar aún el segundo mantenga mis dudas sobre la cabecera. Seguiremos informando... o no.

Precio: 3,30 euros