Batman El Caballero: el origen del murciélago que no es más de lo mismo

Lo llevamos mucho tiempo diciendo con Batman y también con Daredevil. Chip Zdarsky es uno de los guionistas del momento y tras meses manteniendo esta afirmación, no cambio nada de lo dicho anteriormente, porque Chip sigue estando a un nivel altísimo. Hace ya varios meses que Bruce Wayne actúa bajo las órdenes de Zdarsky y las sensaciones, sobre todo con su primer arco (Failsafe) acompañado del español Jorge Jiménez, fueron extraordinarias. El segundo tuvo más bailes de dibujantes y algún que otro altibajo, pero siempre se ha mantenido con una nota media de notable. Y ahora, con el tercer arco de esta nueva cabecera, el nivel empieza a subir de nuevo.

La exigencia con Batman siempre es altísima y por eso había muchos ojos pendientes del aperitivo que el propio Chip nos dio con este Batman ‘El Caballero’ que sirvió de toma de entrada para la nueva cabecera sobre el murciélago de Gotham. Sí, Chip nos llevó, otra vez más, al origen de Batman, sin embargo, la forma de hacerlo fue interesante, original y muy recomendable. En su día reseñamos la primera grapa de las diez publicadas y ahora vamos con el tomo recopilatorio que ha sacado ECC, con bastante rapidez todo sea dicho, tras el final del serial.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico de este cómic: guion de Chip Zdarsky, dibujo de Carmine Di Giandomenico, contiene Batman: The Knight núm. 1-10 USA, 320 páginas, editorial ECC y un precio de 39,50 euros.

Vamos con la reseña

Confirmado: no es más de los mismo con Chip

"El Caballero de Chip Zdarsky no es más de lo mismo, si esa es la primera duda que tienen alrededor de este nuevo origen". Esto comenté en la reseña de la primera grapa, aunque siempre manteniendo la cautela sobre lo que se podía ver en esta serie. Era el análisis de un primer capítulo y eso nunca es definitivo porque la deriva del resto de grapas podría haber bajado de nivel y perder frescura. No fue el caso. A nivel personal me leí las grapas mes a mes y siempre tuve la sensación de que no estaba leyendo lo mismo de siempre. Por supuesto que hay un momento "han asesinado a mis padres" para Bruce Wayne, pero todo lo demás es una aventura a través del mundo en la que el joven Batman logra coger todas las habilidades que luego ostentará como caballero oscuro. Además, cada capítulo tiene guiños al Batman de siempre y protagonistas secundarios, a nivel humano y también con ciudades como París, que irán dando capas y más capas a la personalidad aún verde de Bruce.

Se podría decir que en cada grapa aprende una habilidad y siempre lo hará con un aprendizaje que va más allá de la mera técnica que recibe. En estas 10 grapas veremos un Año Cero de Batman. Eso sí, no nos vamos a encontrar con el momento posterior a la pérdida de sus padres y cómo vivió ese dolor hasta convertirse en un héroe. Aquí la cosa va de viajes, varios maestros, artes marciales, infiltración, robo, sigilo, amor, desamor, pelea con espadas, amistad, traición y valores. Hago hincapié en estas dos últimas cosas porque en un momento dado Bruce será tentado con ser otro tipo de héroe vengador. Uno que decide matar. Uno que no entiende de justicia ni de piedad. Y ese tratamiento de la duda de Bruce por parte de Zdarsky es lo que sube de nivel a este cómic.

No es más de lo mismo, repito. Sí contará con personajes conocidos del universo Batman, pero la composición del cambio de un joven e inexperto Bruce Wayne al inteligente, sofisticado, detective y guerrero murciélago de Gotham es mucho más elaborada de lo que se ha hecho con anterioridad. Aquí Chip intenta, de forma acertada, ofrecer una evolución entre el niño caprichoso y lleno de ira a otro joven que saltará al vacío de viajar solo por el mundo para aprender el oficio de Batman. Y no solo eso, también para merecer ser Batman. "Se le ha dado todo. Demuestre que lo merece", le dicen a Bruce en un momento de la historia. Ahí profundiza Zdarsky y lo hace con mucha calidad.

Por otro lado encontramos el dibujo de Carmine Di Giandomenico que encaja perfectamente con Chip y su estilo narrativo. Eso sí, mantengo lo dicho en la primera reseña. Me parece que conecta mejor con la esencia de Zdarsky cuando le otorga escenas de acción y dinamismo, aunque el dibujante italiano es igual de solvente a la hora de llevarnos por el mundo a través de escenarios llenos de belleza y color. Hablando de color, trabajo sobresaliente de Ivan Plascencia siendo frío en momentos lúgubres como las viñetas bajo la lluvia y más caluroso y pasional en los momentos de acción. Esto se adapta bien a la narrativa y realza el simbolismo de muchas escenas.

Os dejo varios ejemplos:

La conclusión es que estamos ante un viaje. En todos los sentidos. El de Bruce Wayne para ser y merecer ser Batman. Un viaje que Zdarsky maneja a la perfección puliendo las habilidades que Bruce irá aprendiendo por el camino. Habilidades físicas, mentales y también vitales. Por eso esta lectura es para todo tipo de público. Desde el seguidor histórico del murciélago a aquellos que se interesen por él por primera vez. Un año cero en toda regla con un gran dibujo de Di Giandomenico rematado con el color de Plascencia. Si gustan, disfruten de la lectura.