La historia de las Amazonas: el cómic que redescubre el origen del mito

Antes de que nos vayamos a debates absurdos, hay que dejar una cosa bien clara para evitar errores. La historia de las amazonas, en casi todas sus versiones, habla del enfrentamiento entre dioses, diosas, hombres y mujeres. Así de claro. Sin esa ‘rivalidad’, adiós al mito, porque la realidad es que el nacimiento de las Amazonas siempre ha estado ligado a una liberación por parte de las mismas respecto al género masculino. ¿Es por ello una historia de extremismos? Para mí no. Al menos no he leído este cómic con esa mentalidad.

Dicho lo anterior, Wonder Woman Historia: Las Amazonas... es un gran cómic. Con algunas cosas exageradas, siempre dentro de lo necesario para ese enfrentamiento con los dioses masculinos, pero siempre dentro de unos mínimos mitológicos que dan sentido a lo que se cuenta.

Antes de continuar, vamos con el análisis técnico del cómic: guion de Kelly Sue DeConnick, dibujo con Nicola Scott, Gene Ha y Phil Jimenez, editorial ECC, cartoné tapa dura, contiene Wonder Woman Historia: The Amazons Books 1-3 USA, 232 páginas y un precio de 32 euros.

Vamos al Olimpo

Tres arcos para redefinir el mito

Aquí la historia se divide en tres arcos o tres libros. Cada uno con un dibujante diferente. En el primero tendremos el germen de las Amazonas, cuando la diosas del Olimpo se revelan y planean su creación. En el segundo veremos cómo se desarrollan como sociedad y aparecerá su mítica reina, Hipólita. Y en el tercero habrá batalla entre Dioses y Amazonas por la libertad u opresión de las mismas. Estas son las 3 historias que veremos aquí. Por lo tanto, aunque ponga Wonder Woman en el título, este cómic no va de la mítica Diana.

Al ser un cómic marcado sobre todo por un aspecto visual abrumador, es necesario ir por partes y hablar de cada dibujante. Destaca, en mi opinión, una imponente primera historia dibujada por Phil Jimenez en la que vemos de manera más clara la parte de los Dioses del Olimpo. Las composiciones, sobre todo con la presencia de Hera o Zeus, son maravillosas, pero es que el nivel no deja de subir en ningún momento con Splash Pages propias del mejor de los museos.

En el segundo arco, más terrenal, encontramos a Gena Ha y en el tercero turno para Nicola Scott, volviendo de nuevo a esa parte de lucha entre Dioses y Amazonas que se asemeja más a la parte de Jimenez. Las tres partes abruman, aunque sí es cierto que el momento Dioses y Olimpo impacta más y eso ocurre en el primer y tercer libro.

Quizá le pueda poner un ‘pero’ al dibujo y es que a veces abruma tanto que la lectura cuesta más y pierde ritmo porque hay tanto que ver y tanto en lo que fijarse, más leer los bocadillos, que un lector más novato puede pagarlo a la hora de afrontar este trabajo. Novato o veterano, porque la forma de abrumar de este trabajo es, para bien y para mal, total.

Por otro lado, no me puedo olvidar del guion. El dibujo es magnífico, pero viene acompañado de un guion inteligente, bien llevado, construido con mimo y que incorpora la capacidad de dar una vuelta de tuerca al mito de las amazonas sin perderse por el camino. De las mejores versiones de su origen que he leído o visto nunca. La historia tiene fuerza, sabe marcar bien los tiempos entre libros y encima cumple a la perfección con la clásica regla de introducción fuerte, buen nudo y adecuado desenlace. Arranca con una gran potencia, te engancha ahí y después de eso se toma su tiempo para desarrollar a las Amazonas y después dar un final adecuado a lo que se ha contado.

Aquí Kelly Sue DeConnick acierta en fondo y forma y creo que es necesario decir que aunque el dibujo se pueda llevar más elogios que el guion, sin éste, dicha maravilla visual se quedaría coja. Kelly evita eso y por ello merece todo lo bueno que se diga de este cómic. Además logra no solo redefinir el mito cogiendo cosas de la cultura popular sino que encima amplía ese mundo con detalles y giros de guion que, acertados, amplían toda esta mitología para ponerla al servicio de la historia y sumergir a los lectores en este universo.

Sinceramente te deja con ganas de más. La historia acaba como se pueden imaginar muchos y tienes la sensación de querer ver un cuarto libro en el que ya sí veamos a Diana dándolo todo. Seguro que Kelly tendrá más ideas y más giros originales dentro de ese origen.

Conclusión: en lo visual te golpea y en guion funciona a la perfección. Gran trabajo en conjunto para un gran cómic. Si te gusta Wonder Woman y la mitología es tu tebeo. Si el personaje no te gusta y vas a ver otras cosas que te van a sacar de la lectura, déjalo pasar. Yo aconsejo probar. Si gustan, disfruten de la lectura.