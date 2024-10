La guerra entre los vampiros y la Patrulla X llega a los Marvel Essentials

No creo en las casualidades y por eso estoy convencido de que este cómic que hoy reseñamos ha aparecido en los Essentials de Panini porque estamos en plena Caza Sangrienta. Me explico. Actualmente, Panini España publica el evento de dicho nombre en dos versiones, Red Band sin censura y con censura. En este evento que constará de cinco grapas principales y varias anexas en otras cabeceras, el universo Marvel ha sido atacado por vampiros y no a pequeña escala sino por todo el mundo y con una organización casi letal para los humanos. Estamos por lo tanto ante uno de esos eventos históricos de la casa de las ideas que tienen impacto a nivel total. Esto no es un evento alrededor de un personaje o de un grupo concreto sino alrededor de todos los cómics de la editorial. Y cuando eso pasa, paren las rotativas y prepárense.

En este contexto de la Caza Sangrienta de 2024 llega a los Marvel Essentials, el formato barato de tapa blanda de Panini, este Patrulla-X: La maldición de los mutantes, el cual recupera un arco de hace unos años de la Patrulla X en la que, adivinen, tienen que hacer frente a una amenaza vampírica.

Antes de seguir con la reseña, vamos con el análisis técnico del cómic: guion de Victor Gischler, dibujo de Paco Medina, rústica tapa blanca, editorial Panini, 152 páginas y un precio de 8,99 euros.

Vamos con la reseña

El hijo de Drácula se pone ‘farruco’

Drácula. El de Bram Stoker, pero en versión Marvel. Porque no solo de Blade vive el lector de la casa de las ideas sino también del propio Vlad el empalador. Drácula, para aquellos que no lo sepan, siempre ha estado muy presente en los cómics. No en vano hemos visto recientemente mucho material de este tema como la Biblioteca Drácula en España con Panini, los cómics de Blade, sus películas y también varios atisbos de lo que hoy se ve en Caza Sangrienta en la cabecera de Jed Mackay de Caballero Luna. La menciono, porque hemos reseñado varios cómics aquí. Os dejo aquí enlaces.

Drácula es parte del universo Marvel y por lo tanto los vampiros. Aquí, en esta maldición de los mutantes, la Patrulla X liderada por Cíclope tendrá que hacer frente a la amenaza de Drácula, aunque no de él en concreto sino de aquel que porta su ‘apellido’, es decir, su hijo Xarus. Este niño de papá iniciará su asalto al poder uniendo a todas las facciones de los vampiros, algo que su padre, fallecido por cierto, nunca logró hacer. Dentro de su plan, intentará someter a la Patrulla X destruyendo al grupo desde dentro y añadiendo a la ecuación conversiones varias y traiciones entre amigos.

Con guion de Victor Gischler y dibujo de Paco Medina, este cómic nos da, ni más ni menos, una historia vampírica mezclada con los X-Men. Sin engaños. Sin pretender nada más que el entretenimiento. Aunque ojo, también dando un arco bastante apañado y con elementos de thriller de acción que le sientan bastante bien a la Patrulla X. Personajes como Pícara, Lobezno o Cíclope tienen un papel estelar y para aquellos amantes del género superheroico y vampírico, el producto termina de redondearse con el sobresaliente dibujo de nuestro Paco Medina.

Os dejo varios ejemplos del apartado artístico:

Por otro lado, el villano de la historia funciona. El hijo de Drácula tendrá un duelo de intelecto y de estrategia con Cíclope, además de provocar que su padre, literalmente, se levante de la tumba o, mejor dicho, le levanten, para dejar clarito que el trono de rey de los vampiros es de papá, no de junior. Por cierto, me convence y mucho aquí el papel de Cíclope. Cuando rayitos oculares asume el liderazgo gusta y aquí estaba en buena forma.

¿Estamos ante un Essential de la Patrulla X? Si nos vamos a la literalidad de la palabra, no, no está dentro de las mejores historias del grupo, pero Panini va dejando claro, como pasó con los muertos vivientes y Deadpool, que esta gama de cómics baratos englobará todo tipo de productos. Desde clásicos inmejorables e imperecederos como Daredevil Born Again a historias de entretenimiento como esta de la Patrulla X. En este caso, siendo de los segundos, el lector al que va destinado puede ser novato o aquel veterano que dejase pasar esto en su día y, por este precio, se quiera acercar ahora. Por 9 euros, el riesgo a asumir es poco y creo que es un cómic que sí merece un vistazo.

Conclusión: funciona. No es un arco de vampiros a la altura de las grandes novelas del género, pero ni molesta ni sobra. Suma, según mi modesta opinión. El dibujo de Paco ayuda a mejorar la experiencia y tiene algunas cosas en el guion de Victor Gischler que me recuerdan a las películas de Blade de Wesley Snipes. ¿He dicho que aquí también sale Blade? Pues sí, un punto más a favor. Sinceramente, por su precio, creo que vale la pena si quieres algo ligerito para leer y pasar un buen rato. Ojo a Lobezno aquí. No tiene desperdicio. Igual que el color de Marte Gracia. Si gustan, disfruten de la lectura.