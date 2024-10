¿Qué fue del hombre del mañana?: el Superman de Alan Moore

Decir Alan Moore son palabras más que mayores. Enormes. Gigantescas. Porque el genio locuelo de Northampton (Inglaterra), antes de renegar del mundo de los cómics, fue, sin duda, uno de los mayores genios de este mundo. En esta sección hemos traído algunas de sus genialidades como La Broma Asesina, V de Vendetta, Top 10 o From Hell, pero por si alguien todavía no tenía conocimiento de ello, Moore también llevó las riendas de la vida de Superman.

En esta reseña hablaremos de El hombre del mañana, un cómic con tres arcos diferentes del personaje de Superman, guionizados por Alan Moore y dibujados por Curt Swan.

Antes de entrar en la mente de Moore, si es que eso es posible, vamos con el apartado técnico del cómic: guion de Alan Moore, dibujo de Curt Swan, contiene Superman número 423, Action Comics número 583, Superman Annual número 11 y DC Comics Presents número 85, cartoné tapa dura, editorial ECC, 128 páginas y un precio de 20,50 euros.

Vamos con la reseña

El Superman de Moore no podía ser malo

Nos situamos en la mitad de los años 80. DC decidió darle la oportunidad a Alan Moore de mostrar su punto de vista sobre Superman y el genio británico apareció con este ‘¿Qué fue del hombre del mañana?’ para contarnos, a su manera, tres historias cortas sobre el superhéroe de Metrópolis. Junto a él pusieron a Curt Swan y el resultado fue un cómic made in Moore que, siendo corto, es una gran obra y un tesoro para coleccionistas o completistas. Tanto de Superman como de Moore.

Aquí veremos tres arcos. En el primero todo arranca con Batman, Robin y Wonder Woman yendo a la fortaleza de la soledad para darle sus respectivos regalos de cumpleaños a Superman. Allí encontrarán a Clark paralizado por un extraño ser que se aferra a su pecho. Superman está atrapado en un mundo de sueños donde sus grandes anhelos se harán realidad. Y aquí es donde vemos brillar a Moore, porque nos coloca en un Krypton que nunca llegó a explotar, con Jor El habiéndose equivocado en sus profecía de apocalipsis y con una sociedad en la que la guerra civil es una posibilidad. Este tipo de toques críticos y sociales Moore los somete y domina a su voluntad y aquí tendremos esa historia muy adulta que nos meterá de lleno en la psique de Superman.

En la segunda historia, más floja a mi parecer, veremos a un Superman cerca de morir y que tendrá que ser salvado por la Cosa del Pantano, personaje que tanto dio a Moore en sus inicios. Y en la tercera, un clásico, Lois Lane será entrevistada por un periodista del Daily Planet para hablar de la muerte de Superman, es decir, nos iremos a un mundo alternativo donde Lois tiene otra familia y donde Superman pereció. Esta, la tercera, vuelve a tener un nivel altísimo como la primera, y de nuevo vemos toda la genialidad de Moore al servicio de una original historia. Además, la viñeta de la estatua donde se homenajea a Superman es un clásico, valga la redundancia, de los cómics clásicos de DC.

En resumen, aquí tendremos los habituales ingredientes de Moore en cuanto a crítica social, análisis de la misma y moralejas acerca de los puntos fuertes y débiles de los superhéroes. Incluye la aparición de personajes como Batman, Robin o Wonder Woman, que siempre son un punto a favor para los fans, y como no uno de sus personajes más míticos, la Cosa del Pantano.

A nivel de dibujo Swan nos da el toque clásico de los cómics de esa época. Además retrata muy bien cómo sería ese Krypton que salió de la mente de Moore y que nunca llegó a ser destruido. Os dejo varios ejemplos:

La lectura, a pesar de ser de los 80 y con los consabidos diálogos de Moore, no se hace espesa en ningún momento y no entraría dentro de esos cómics más antiguos que alejarían de un plumazo a lectores novatos. Eso sí, no creo que Moore sea un autor para neófitos del género, aunque sí es un guionista que todo el mundo, tarde o temprano, tiene que leer.

Conclusión: no ha envejecido nada mal y es lógico que ECC lo haya incorporado dentro de sus grandes novelas gráficas. Moore hace un trabajo muy correcto sobre lo que él quería mostrar del universo Superman y Swan refleja con clase lo que se le pasó por la cabeza al bueno de Alan. Si gustan, disfruten de la lectura.