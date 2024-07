Top 10: el mejor cómic de superhéroes del genial Alan Moore

Que nadie se me enfade por llamar loco a Alan Moore porque lo digo en el sentido más positivo de la palabra. Para mí es un genio y un loco, con sus muchísimas cosas buenas y con sus muchas cosas malas, pero sobre todo un genio de la literatura y de cómo diseñar historias que cambien tu vida para siempre. Al menos a mí, cada vez que he leído algo de Moore, me suele pasar que tardo varios días en dejar de pensar y reflexionar sobre lo que me ha contado y esa es la mejor sensación posible tras una lectura.

A Moore le conocemos por obras históricas del cómic como V de Vendetta, Watchmen, La Cosa del Pantano, que a su vez fue germen de John Constantine (Hellblazer), From Hell etc etc etc. Obras que han traspasado todos los niveles conocidos para establecerse como parte de la cultura popular por todo lo que han ofrecido a sus lectores. Y si hablamos de cómics y nos vamos al mundo de los superhéroes, la inolvidable Broma Asesina de Batman es una de las mejores lecturas de unos de los personajes más importantes de la historia de las viñetas. Ahora bien, si nos vamos al considerado mejor cómic de superhéroes de Alan nos tenemos que ir a este Top 10 que hoy os traemos a Libertad Digital.

Enseguida vamos con esta maravilla de obra. Antes, análisis técnico del cómic: guion de Alan Moore, dibujo de Gene Ha y Zander Cannon, editorial ECC, contiene Top 10 núms. 1-12 USA, 352 páginas y un precio de 42 euros.

Vamos a la comisaría

Una comisaría superheroica con la profundidad made in Moore

Nos situamos en una ciudad repleta de superhéroes. Mejor dicho, una ciudad que hizo las veces de Gueto tras la Segunda Guerra Mundial para meter ahí a la población con poderes que había ido surgiendo. Y dentro de dicha ciudad nos vamos a la Comisaría 10, donde vamos a encontrar a todos nuestros personajes, los cuales son, como se lo pueden imaginar, aparte de agentes del orden, personas muy diferentes entre ellas y muy pintorescas. Desde una agente que afronta su primer día llena de dudas a uno de los jefes que es un perro parlante, pasando por un contundente trasunto de ‘Superman’ azul que es prácticamente invencible, una mujer que cambia los colores de su piel, una ‘Iron Man’ que siempre va con su armadura e incluso un vaquero con problemas con su madre. Sí, una amalgama de personajes de todo tipo que quizá en otra obra acabasen desperdigados y sin sentido con personalidad que ni fu ni fa. Como aquí manda Alan Moore tenemos todo lo contrario.

Cada una de las 12 grapas es un día dentro de esta comisaría e iremos viendo, aparte de una trama principal con un villano asesinando prostitutas, cómo se desarrolla la rutina de este grupo de policías dentro de una ciudad que en principio sirvió para separar a los supers del resto de la humanidad y que ahora ha tenido un desarrollo propio de cualquier gran urbe. Veremos interacciones entre ellos, sus miedos, su filias y fobias, sus secretos, sus dudas, sus personalidades... y todo ello con un nivel de complejidad y profundidad que te hace encariñarte con ellos desde el primer momento. Porque, sin duda, esta obra es una genialidad por los personajes que diseña Moore. Como se suele decir estamos ante una obra de personajes, no de trama principal.

Además, Alan introduce sus ya conocidas críticas sociales y al sistema a través de sus personajes y vivencias. Moore no da puntada sin hilo y aquí tira de las metáforas más locas para mostrar su lado más incisivo. Eso incluye parodiar el mundo de los superhéroes y con total libertad ya que no tiene a su disposición a un Batman o a un Superman que te frenan a la hora de tener libertad creativa. Aquí coge personajes fuera del foco y los convierte, a su manera, en míticos. Y lo hace con una sutileza tan real que cada conversación y cada suceso se lee como una conversación natural que puedes tener en el día a día de tu propio trabajo. Es una genialidad en toda regla.

A nivel visual, otra matrícula de honor, en este caso para Gene Ha y Zander Cannon al dibujo. Ambos consiguen poner toda la complejidad de la mente de Moore en viñetas repletas de detalles dentro de un mundo tan amplio, tan desmedido y tan original que estamos ante un ejercicio visual de ciencia ficción supremo. Os dejo varios ejemplos:

Por otro lado, Moore y la pareja Gene Ha-Cannon dejan una cantidad de guiños a todo tipo de personajes y superhéroes. Desde unos ratones con poderes creando su propia Crisis Infinita o Secret Wars hasta personajes secundarios que recuerdan a las cabezas más visibles de Marvel o DC. Durante la lectura los irás viendo y luego es una grata experiencia ir buscando todos los ‘easter eggs’ que los autores nos cuelan prácticamente en cada página. Estamos quizá ante la obra más divertida de Moore. Y sin el quizá. Aquí el sentido del humor es parte del argumento y ya les aseguro que, sin perder la esencia adulta de su creador, Top 10 te dará una importante sesión de risas y entretenimiento. Ojo, es más ligera de lo habitual en Moore, sin embargo, no pierde ni un ápice de su incisiva crítica social y su tono adulto.

Conclusión: la obra más divertida de Moore sin perder por el camino ni un ápice de fuerza y complejidad. Obra de desarrollo de personajes con un un mundo perfectamente retratado por Ha y Cannon. Sin duda una gran novela del universo DC como reza esta nueva categoría de la editorial ECC. Con extras que valen mucho la pena. El trabajo de la obra se termina de perfilar con el color de Alex Sinclair y Wildstorm FX. Si gustan, disfruten de la lectura.