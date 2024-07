El Lobezno de Daniel Way: ¿Una etapa para entrar en los cómics de Logan?

Lobezno es uno de los personajes con más tiempo de vida en el universo Marvel y algo más importante, con más tiempo siendo uno de los preferidos de los lectores. Su universo propio es amplio y repleto de etapas. Podríamos estar días y días analizando sus mejores momentos, los guionistas que le han llevado en volandas por las viñetas o los dibujantes que le han dado vida y forma, pero siempre hay algún punto interesante o alguna oportunidad de poder entrar en el mundo Logan. Entrar o ampliar tu experiencia previa. Ambas cosas. Este es, con algunos peros, una posibilidad.

Esta etapa de Daniel Way se encuentra literalmente en la mitad de todo el meollo y eso ocurre porque no estamos ante un primer tomo con 15 o 20 grapas consecutivas que marquen arcos concretos sino un recopilatorio que va dando algunos saltos. De hecho en el contenido oficial del tomo tenemos grapas de diferentes volúmenes del personaje como el 3 o el 4, un one shot, una miniserie de Dientes de Sable, su archienemigo, y también una historia de orígenes firmada por Steve Dillon al dibujo. Por lo tanto, no estamos ante una etapa lineal en su primera entrega. Aún así, con un conocimiento básico que tengas de Lobezno puedes entrar.

Antes de continuar, vamos con el apartado técnico del cómic: guiones de Daniel Way, dibujo con Mark Texeira, Ken Knudtsen, Steve Dillon, Javier Saltares, Bart Sears, John McCrea o Staz Johnson, contiene Wolverine 187-189, 33-40, Wolverine Origins 1-5, Sabretooth 1-4 y material de I love Marvel: My Mutant Heart, editorial Panini, 512 páginas y un precio de 49,95 euros.

Vamos con la reseña

Daniel Way al frente de una etapa larga y compleja

Es indudable que el futuro estreno este mes de julio de la película Deadpool y Lobezno está marcando al actualidad de Marvel y por tanto la línea editorial de Panini en España. Por eso estamos viendo etapas de ambos personajes en diferentes recopilatorios. De hecho hace bien poco publicamos la reseña con el análisis de la etapa de Daniel Way con Masacre/Deadpool y tanto en ese tomo con en este encontramos la semejanza de que los dos son recopilatorios con varias historias más que una cabecera y etapa concreta. Allí había cruces con eventos como Invasión Secreta y aquí, por ejemplo, hay un cruce con Dinastía de M.

En este caso, Daniel Way lideró una etapa muy larga de Lobezno, de más de 60 números, y aquí se van rescatando historias propias del personaje, autoconclusivas o directamente pequeños arcos. En uno de ellos veremos lo que ocurrió cuando en Dinastía de M, Logan recuperó todos sus recuerdos y empezó a buscar venganza a partir de ahí. Eso es básicamente el argumento principal de este tomo ya que las historias más importantes son justo después del evento de Marvel que acabó con los mutantes y le devolvió sus recuerdos. En el primero, Logan iniciará su carrusel de venganza buscando información y posteriormente, con dibujazo de Dillon, le veremos intentar enmendar algunos errores de su pasado enfrentándose incluso a todo un Capitán América.

En esta etapa se nota mucho que Marvel en su día se fijó mucho en la seriedad y el tono oscuro del sello Vértigo para darle más empaque y fuerza a sus historias y personajes. Daniel Way fue uno de los elegidos para este proceso y la verdad es que ofreció momentos bastante notables a nivel de guion y desarrollo. Por supuesto gran parte basado en el maravilloso trabajo firmado por Barry Windsor-Smith en la legendaria Arma X que sirvió posteriormente para elevar el lore de Lobezno convirtiéndole en un sufrido y eternamente machado héroe oscuro.

Aquí veremos interesantes escenas de combate, mucha acción, violencia y sobre todo un tono de oscuridad e incluso de espionaje que le quedan que ni pintado al bueno de Lobezno. Además, no puedo dejar pasar la oportunidad de mencionar que tener un cómic en el que Steve Dillon dibuja a Lobezno es un tesoro. El dibujante de Predicador con Logan. Impresionante. Sus cinco grapas en el arco llamado ‘Nacido en sangre’ son geniales y la combinación entre Dillon y Way está a un nivel altísimo. Ojo, no solo verás el dibujo de Dillon para Lobezno sino también para el Capi. ¡De locos!

Ahora bien... ¿Estamos en una etapa para entrar de primeras en Lobezno? No, sinceramente. ¿Estamos ante un tomo adecuado para lectores del personaje? Por supuesto que sí. Ojo, esta es mi opinión, no tiene por qué ser la mejor, pero sí creo que esta etapa que va más a saltos puede dejar con la sensación de necesitar algo más si eres novato o si solo vienes de las películas o lecturas más generales. Eso sí, si Lobezno es uno de tus personajes preferidos, este tomo te va a gustar mucho. Y sí, soy pesado con lo de Steve Dillon y lo voy a seguir siendo. Es una maravilla.

Os dejo ejemplos de su dibujo:

Y también os dejo otros ejemplos de dibujantes como Javier Saltares o John McCrea:

En cuanto​ al resto, destaco la miniserie de Dientes de Sable que lejos de dar protagonismo a Lobezno es de lo más potable de este enemigo de Logan por separado. ​​​​​​

Conclusión: lectura para un lector intermedio de Lobezno. No es un punto de entrada, pero sí un punto de refuerzo. Los dos arcos de venganza de Logan son lo mejor. Sí, lo de Dillon. Lo del "puñetero" Steve Dillon. Es el primero tomo, por lo tanto, habrá más. Si gustan, disfruten de la lectura.