Masacre mata al universo Marvel: un cómic de Deadpool para leer antes de ir al cine

Es el personaje del momento junto a Lobezno. Es indudable. La película de Deadpool y Lobezno que llegará a nuestras salas en julio copa ahora mismo todas las esperanzas de los fans de Marvel que necesitan y quieren, de nuevo, pasárselo bien con una película de superhéroes. El mundo Marvel lleva semanas girando en torno a esta película, la cual está llamada a ser un punto de inflexión en el UCM. Por eso me parecía bien traer a esta sección otro cómic de Deadpool (Masacre en los cómics españoles) y aquí estamos con esta reedición de Masacre mata al universo Marvel en edición Must Have de Panini.

Lo bueno y más destacado de esta historia es que aparte de ser cortita y al pie en todos los sentidos, ofrece un arco al que todo el mundo puede acceder. Como su propio nombre indica esto es Masacre matando al universo Marvel. ¿Es algo literal? Es algo literal. Deadpool coge su espada, su pistola y siembra el caos entre los personajes principales de la Casa de las Ideas. Empieza por Los 4 Fantásticos y acaba por... bueno, acaba por un giro de guion muy original que dio en su día un nuevo valor a romper la cuarta pared, algo que tanto hace Masacre en sus cómics. Lo dicho, cualquiera que tenga un mínimo de conocimiento de los cómics o las películas puede leerse este cómic sin problemas.

La historia la firma en guion Cullen Bunn y la dibuja Dalibor Talajic. El primero ofrece un buen espectáculo sangriento y deja su calidad para girar guiones justo para el final. Ojo, es un cómic entretenido y con el macarreo que necesita un personaje como Masacre, pero no estamos ante una obra tremendamente compleja. Ni lo es ni lo pretende. Eso tiene sus pros y sus contras. Eso sí, no te engaña. Bunn da lo que promete el título y encima le mete algún que otro detalle de originalidad que con otro personaje sería imposible. Además, al ser un arco fuera de continuidad, la libertad es absoluta y no hay trabas a, literalmente, cargarse personajes míticos.

El sistema de narración, simple. Hay que ir matando personajes y en cada grapa, Deadpool irá cumpliendo con su deber dejando la duda al lector de por qué está haciendo lo que está haciendo. De hecho se juega mucho con eso llegando a incluir a los villanos míticos de Marvel en ese caos general de no saber qué está ocurriendo. Los Vengadores tendrán que organizarse para hacer frente a la amenaza. Kingpin y compañía también. Y nos iremos de Nueva York a diferentes escenarios buscando siempre algún resquicio de ese porqué que guía la espada de Masacre. El final, si no han leído esta historia, les sorprenderá.

Lo que sí creo que juega en contra de este cómic es alguna que otra forma de matar a ciertos personajes. He dicho antes que había libertad absoluta y en algún que otro momento quizá haya demasiado brindis al sol. Os daréis cuenta si os hacéis con él porque veréis que ciertos superhéroes, con sus particulares poderes, no deberían morir de la manera en la que mueren. Pero bueno, estamos en el terreno de la ficción y de la locura. Si vienes aquí es porque eres capaz de comprar pulpo como animal de compañía y Cullen juega con eso también para su particular carnicería marvelita.

Respecto al dibujo, buen trabajo de Dalibor Talajic, al que también se le nota que gozó de libertad para masacrar el universo Marvel sin demasiada piedad. Os dejo varios ejemplos:

¿Esto es un Must Have? Del personaje diría que sí. Si lo interpretamos como una lectura histórica de Masacre, sobre todo por la carnicería que monta, sí. Si lo vemos como lo mejor del personaje, no. Creo que hay cosas mejores, sin embargo, pocas cosas son tan accesibles para todo el mundo que este tomo y cumple con creces el ofrecer un buen entretenimiento. Por lo tanto, sí diría que es un Must Have de Deadpool aunque quizá no lo sea de todo el universo Marvel.

Antes de la conclusión, rematamos con el apartado técnico del cómic: guion de Cullen Bunn, dibujo de Dalibor Talajic, editorial Panini, 104 páginas, contiene Deadpool Kills The Marvel Universe 1-4 y tiene un precio de 16 euros.

Conclusión: el ADN del universo Masacre está aquí. Libertad absoluta para matar y dejar momentos sangrientos que le pegan muchísimo al personaje. Si quieres leer algo suelto de Deadpool antes de la película o por curiosidad, es un buen producto. Si por el contrario buscas algo más de complejidad hay mucho material sobre Masacre, como por ejemplo, La Guerra de Wade Wilson o la etapa de Daniel Way. Si gustan, disfruten de la lectura.