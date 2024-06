Gotham Condenada: la explosión visual del Batman de Lee Bermejo

Otro cómic de Batman, ¿eh? Pues sí, para qué nos vamos a engañar. Si hay algo que sustenta la economía mundial del cómic y sobre todo de DC es uno de los mejores personajes de la historia y ese no es otro que el murciélago de Gotham. Miembro de la santa trinidad de DC, junto a Superman y Wonder Woman, Batman es leyenda en el mundo de las viñetas y de él se han escrito y dibujado miles de cosas. Algunas significativas y otras no. Algunas reconocibles y otras no. Esta es muy reconocible y lo es por la asociación que lidera esta agrupación de historias que ECC ha englobado en esta Gotham Condenada.

Aquí tenemos el trabajo artístico de Lee Bermejo que, de forma innegable, es un dibujante tremendamente reconocido por su estilo. Y dentro de eso, su obra Batman Condenado, lo es aún más. Por otro lado, Brian Azzarello hace las veces de guionista y eso es otro punto más a favor de hacerte con este cómic. Estamos ante una agrupación de historias dibujadas por Bermejo como Batman/Deathblow, Joker, Batman Condenado o la versión del caballero oscuro y el cuento de Navidad de Dickens.

Vamos con el apartado técnico y después nos metemos de lleno en Gotham: guion de Brian Azzarello, dibujo de Lee Bermejo, contiene Batman/Deathblow: After the Fire, Superman/Batman núm. 75, Batman: Noel, Batman: Black & White vol. 4 (Rule Number One), Joker, Batman: Damned, The Joker: 80th Anniversary (One Fell Into the Hornet's Nest), Batman: Dear Detective USA, cartoné tapa dura, 624 páginas y un precio de 64,50 euros.

Vamos a la ciudad condenada

El Batman más realista y oscuro

Como he dicho anteriormente, este tomo tiene varias historias que fueron reflejadas por el arte de Bermejo, pero más allá de que todas en general tengan un buen nivel, si somos sinceros aquí llega todo el mundo por una o dos en concreto. La historia de Joker es magnífica. De lo mejor del personaje y de lo mejor de Bermejo y Azzarello. Un Joker metido de lleno en una historia propia de mafias que te firmarían cineastas reconocidos por películas como Uno de los nuestros, Donnie Brasco o El Precio del Poder.

El payaso, recién salido del Asilo Arkham, tendrá que recuperar el poder que ha perdido a manos de personajes como Dos Caras. Y todo ello lo veremos desde el punto de vista de un delincuente llamado Jonny Frost que ambiciona con formar parte de la élite de los villanos de Gotham y se ofrece a formar parte de su séquito para ir creciendo poco a poco. El problema es que estar al lado del Joker es una ruleta rusa. Puedes caerle bien durante 364 días al año y al 365 tener una pistola en tu cabeza. Azzarello realiza un gran trabajo de guion haciendo que esa tensión sea latente y usando además al Pingüino, Dos Caras o Killer Croc como secundarios. El tono es bastante noir y el dibujo de Bermejo, fotorrealista, como el caso de Batman Condenado.

Os dejo un ejemplo:

Joker es uno de los atractivos de este tomo, porque no solo visualmente tenemos un grandísimo trabajo sino que la exploración del payaso y de su inescrutable psique es muy precisa, contundente y repleta de la locura de un personaje que pasa de 100 a 0 y de 0 a 100 en cuestión de segundos. Ver todo eso desde la visión de Jonny Frost nos ayuda, salvando las distancias, a entender cómo sería trabajar con un asesino perturbado como el Joker.

Y justo después de Joker, tenemos el otro gran trabajo de Bermejo junto a Brian que es Batman Condenado y que es famoso por muchas cosas. Atentos, curiosidad. Este cómic se hizo famoso porque se mostraba el pene de Batman por primera vez en la historia de los cómics. ¿Qué pasó? Que se acabó censurando y se sacó un versión sin y otra con censura. ¿Qué tenemos en esta edición? La censurada. Aparte de esta curiosidad anatómica, Batman Condenado es la continuación de Joker, donde el murciélago tendrá que descubrir, ojo, si fue él el que mató al Joker y si verdaderamente el payaso está muerto o no. Guioniza Azzarello y aquí Bermejo amplía aún más su estilo para meterse en un tremendo fotorrealismo ambiental y oscuro con una historia que mezcla tragedia, misterio, terror y acción.

Por cierto, el tamaño de este tomo, más cuadrado, es justo por este Batman Condenado ya que el trabajo de Bermejo aquí necesita más ancho de lo habitual. Eso hace que el resto del cómic y de sus historias tengan un margen entre el final de la página y las viñetas mientras que en este Condenado, no. Os lo muestro:

Es indudable que el estilo de dibujo de Lee Bermejo es inconfundible. Bermejo es un artista fotorrealista que, como tal y como él mismo ha reconocido, toma el riesgo de reflejar la realidad en todo su esplendor. En una entrevista, Bermejo comentó que todos los estilos tienen su complicación, pero el realismo hace que todo sea analizado desde el punto de vista de un lector que no va a ver imágenes pasadas por el filtro de un cómic sino que espera ver algo que, entrecomillas, podría ver mirando por la ventaja de su casa.

Conclusión: lógicamente recomiendo, por encima del resto de historias, Joker y Batman Condenado que, puedes leerlas en este conjunto o hacerte con ellas por separado. Además, en caso de hacerte con este tomo recopilatorio puedes leer todo del tirón o administrarte cada historia cuando mejor te venga. También es recomendable la versión del Cuento de Navida de Dickens trasladado a Gotham. Los fans de Batman y Bermejo disfrutarán de lo lindo con este recopilatorio. Tomo para coleccionistas y para amantes del apartado gráfico de los cómics. Si gustan, disfruten de la lectura.