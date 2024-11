El día que Marvel 'censuró' la calavera del Castigador por el asalto al Capitolio

El asalto al Capitolio allá por el año 2021 sigue muy reciente en nuestra memoria y más con el resultado de las elecciones estadounidenses que han dado de nuevo como ganador a Donald Trump en este mes de noviembre de 2024. Han pasado tres años de ese momento y hay algunas historias de sobra conocidas y otras que no han salido a la palestra en los medios generalistas. Una de ellas, relacionada con los tebeos.

Durante dicho asalto hubo un símbolo que los amantes de los cómics reconocieron al instante y ese no era otro que la famosa calavera blanca sobre fondo negro que representa a uno de los personajes de Marvel, el Castigador, y que algunos de los asaltantes portaban. Para aquellos que no conozcan a este castiga criminales, Frank Castle es un personaje de la casa de las ideas que decidió iniciar su cruzada contra el crimen después de que su familia fuese asesinada por la mafia en Central Park. A partir de ahí y con sus habilidades como militar y especialista en armas y combate, el Castigador hizo lo que muchos superhéroes nunca hacen, es decir, tomarse la justicia por su mano y cruzar la línea. ¿Qué línea? La de asesinar a los villanos en vez de encerrarlos.

El Castigador siempre ha sido un personaje mítico de Marvel, pero acompañado de un lore de polémica debido a que su forma de tratar con los criminales siempre se ha considerado impropia de un verdadero héroe. De hecho durante su historia, personajes como Daredevil o Spiderman han tenido que parar los pies a Castle debido a sus prácticas sin piedad.

Dicho todo lo anterior y tras lo que pasó en el Capitolio, Marvel entendió que lo mejor era desmarcarse de cualquier asunto relacionado con la política o con este asalto y ‘censurar’ la famosa calavera del Castigador. ¿Qué hicieron? Cogieron la nueva cabecera del personaje guionizada por Jason Aaron y dibujada por el español Jesús Saiz y transformar la calavera. La cambiaron. Este fue el resultado:

Como se puede ver, lo que hicieron fue añadir un toque más oriental, propio de la historia que escribió Aaron y que situaba a Frank al frente de una secta de asesinos llamada la Mano. El tema es que los fans rápidamente se dieron cuenta de que las casualidades no existen y que Marvel aprovechó para cambiar el logo y, entre comillas, ‘censurar’ al mismo durante una temporada. De hecho aún se espera que regrese la clásica calavera, aunque de momento no hay nada nuevo sobre el personaje . Básicamente está dejando pasar el tiempo para que no se les relacione con la violencia y después volver al personaje con nuevos aires. Veremos dónde lleva Marvel al Castigador y si vuelve su famosa calavera.

¿Exagerado lo que hizo Marvel? Por supuesto, pero ya saben cómo funciona el mundo actualmente y las apariencias que hay que seguir dentro de lo políticamente correcto.