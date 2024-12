Psicología vs. Sicología: ¿cuál es la forma correcta según la RAE?

La psicología es una de las ramas con más presencia en la actualidad debido al auge y la preocupación por la salud mental. Sin embargo, la propia palabra genera confusión por la letra "p", que, en este caso, parece tener poca utilidad.

El español cuenta con la influencia de otras lenguas, como el árabe y el griego, de las cuales proceden muchas palabras actuales, como "asma", "dilema", "mecánica", "poético" y "psicología", así como los nombres de marcas comerciales como Nike, Kappa o Amazon.

¿Psicología o sicología?

Ante la oleada de dudas por parte de los usuarios en torno a la palabra "psicología", la Real Academia Española (RAE) ha dado una respuesta simple y clara: "Las dos grafías ‘psicología’ y ‘sicología’ son válidas". Aunque la forma más extendida es la primera, la RAE ha afirmado que "en todos los casos se admite en la escritura la reducción del grupo ps- a s-, grafía que refleja mejor la pronunciación normal de las palabras que contienen este grupo inicial, en las que la p- no suele articularse: sicología, sicosis, siquiatra, etc. No obstante, el uso culto sigue prefiriendo las grafías con ps-: psicología, psicosis, psiquiatra, etc.", ya que esta forma es más correcta para las normas gráficas y el léxico español.

Consultas de la semana | ¿Es correcto escribir «sicólogo»? Sí. Las grafías «psicólogo» y «sicólogo» son ambas válidas, aunque en el uso culto predomina la primera. La grafía sin «p-» es la que mejor refleja la pronunciación de esta voz. Más información: https://t.co/qy77AxEGwB. pic.twitter.com/sWrEUTMxm8 — RAE (@RAEinforma) November 7, 2019

Esta confusión deriva de la transcripción del fonema griego ps-, que siempre aparece al principio de las palabras y ha generado dudas a lo largo de los años. Este fonema es característico de la terminología empleada para referirse a conceptos relacionados con la mente y los procesos mentales, como "psicología", "psiquiatría" o "psicosis". Sin embargo, cabe destacar que la escritura de dos consonantes seguidas no es propia del español, sino de otras lenguas, como el griego, con palabras como "gnóstico", "tsunami", "pneuma" o "psicología", casi todas ellas pertenecientes al ámbito científico.

Definición y excepciones

Según el Diccionario de la RAE, la psicología se define como la "parte de la filosofía que trata del alma, sus facultades y operaciones" o "la ciencia o estudio de la mente y de la conducta en personas o animales", entre algunas de sus acepciones. Por lo tanto, abarca todo el ámbito de la personalidad, los procesos mentales o las relaciones interpersonales, y cuenta con varias ramas dentro de la misma, como la psicología clínica, la psicología educativa, la psicología cognitiva, etc.

La excepción a esta norma es el prefijo seudo- (falso), en el que no se escribe "p", como demuestran palabras como "seudónimo" o "seudología".

Otras palabras de la misma familia fonética que se pueden escribir de ambas formas son "psicotecnia" y "sicotecnia", "psicópata" y "sicópata", "psicoanálisis" y "sicoanálisis", "psiquismo" y "siquismo", etc.