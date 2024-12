Batman Un mal día: el origen de los grandes villanos del murciélago

Acertijo, Dos Caras, Catwoman, Ra’s al Ghul, Clayface, el Pingüino, Bane y Mr Freeze. Salvo Catwoman, que por momentos ha sido aliada y amante de Batman, el resto son, claramente, enemigos del murciélago. Porque Batman le debe mucho a esta caterva de personajes que son, sin duda, parte del éxito de Bruce Wayne en los cómics. Para mucha gente, lo mejor de Batman, aparte de lo obvio, son sus villanos y aquí tenemos cómo se convirtieron cada uno de ellos en lo que son... tras tener un mal día.

Siempre se ha dicho popularmente que la diferencia entre un héroe y un villano puede ser simplemente un mal día. Esto lo fomentó aún más el Caballero Oscuro llevado al cine por Nolan y que nos dejó a Harvey Dent, dos caras, pasando de fiscal defensor de la justicia a loco asesino por, precisamente, un mal día. Pues bien, en DC pensaron que estaría bien llevar esta idea a cada villano de Batman y por eso sacaron en su momento los Batman - One Bad Day. Uno por cada villano importante del guardián de Gotham. Empezando por el Acertijo y acabando por Ra's Al Ghul.

Aquí pocos enemigos faltan de Batman. Ustedes se preguntarán dónde esta el Joker. Pues bien, el mal día del payaso ya lo conocemos de sobra y está en la famosa Broma Asesina de Alan Moore y Brian Bolland que también hemos reseñado aquí. Si juntas este material y el de la Broma Asesina, algo que se hizo en Estados Unidos con un cofre, ya tienes toda la factoría villanesca de Gotham en la cazuela con ese día que los echó a perder como seres humanos y los catapultó al escenario de los monstruos.

En su momento, este material llegó a España en formato comic book con cada uno de los personajes en cuestión y la verdad es que el éxito fue incontestable. Ventas y más ventas, sobre todo por el gran recibimiento y crítica que tuvo la primera entrega, es decir, la de Acertijo. De ahí se pasó, como no, a esto, al cartoné, pero no en ocho recopilatorios sino en un solo tomo.

¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues básicamente tenemos historia de orígenes. Ni más ni menos. Algunas brillan por encima de otras, tienen mayor o menor calidad, pero tenemos a fin de cuentas una maravillosa forma de tener a la colección de villanos de Batman bien definida en cuanto a sus orígenes. A través del mal día de cada uno de llos, Acertijo, Dos Caras, Catwoman, Ra’s al Ghul, Clayface, el Pingüino, Bane y Mr Freeze nos abrirán las puertas de sus orígenes en un enfoque muy interesante, acertado en fondo y forma y que, seguramente, será un clásico en el futuro.

Este formato tiene cosas buenas y cosas malas. Las ‘grapas’ o el haberlo recopilado en tomos más pequeños permite que si un villano no te interesa, tú mismo lo elimines de tu colección. Si eres más del Acertijo y no te interesa Clayface, no pasa nada. Cogías uno y el otro lo dejabas pasar. Pero claro, esto a los completistas y fans de Batman no les parecerá algo plausible. Cosas de coleccionistas. Lo entiendo. Yo lo soy. Por eso tenerlo todo en un mismo tomo ayuda a paliar esa sensación de ausencia de plenitud. Además, a la hora de tenerlo todo localizado, no hay color. Eso sí, para muchos lo ideal habría sido el cofre que salió en Estados Unidos, pero bueno, no es ni mucho menos una mala decisión tomada por ECC. Tiene lógica y además tiene calidad. A la hora de leerlo, sí que importa poco el formato. Puedes leerlo del tirón o irte dando espacio entre personaje y personaje. Igual pasa con la relectura. Lo que más te gusta lo visitarás más y lo que menos te atrajo lo puedes dejar apartado. Todo con la comodidad de tenerlo todo en el mismo tomo.

A nivel personal, he quedado satisfecho con la mayoría de historias. Lógicamente la cosa va de más a menos. Tontos no fueron a la hora de pescar lectores con el Acertijo en primer lugar ya que es una de las mejores historias, por no decir la mejor. Bueno, sin medias tinta. Es la mejor. Y claro tener a gente en esta y en el resto de historias como Tom King o Tom Taylor de por medio también ayuda lo suyo.

Decepciones: me gusta mucho Bane. Aún me duele el momento en el que le rompe la espalda a Batman. Lo que pasa es que aquí no termina de convencerme mucho el día malo que tiene este personaje lleno de veneno y con pinta de luchador de la WWE. Me gusta el dibujo de Howard Porter y sus multiviñetas, sin embargo, no termino de ver lo que quiere aportar Williamson, que llega incluso a blanquear más de la cuenta a este villano. Algo parecido me pasa con Dos Caras, que tiene el gran dibujo de Javier Fernández y el color de Bellaire, pero algo me falla en el guion de Tamaki. Catwoman me gustó, también el tono de Dos Caras y la relación con su padre y me entretuve bastante con Ra’s al Ghul o Clayface. Por otro lado, la que no me gustó fue la del Pingüino y ese regreso a Gotham, para mí, demasiado facilón y reiterativo. Y como no, la sorpresas positiva, el Acertijo, que sin duda es lo mejor del tomo. Tom King al frente, por supuesto y un espectacular dibujo de Mitch Gerads.

Os dejo ejemplos del dibujo:

Conclusión: vale la pena si te gusta Batman y buscas algo más de sus villanos. Hazte primero con La Broma Asesina, faltaría más, y luego pásate por aquí. Por cierto, Batman sale bastante. No es de esas historias en las que sale poco o nada, como en la reciente serie del Pingüino de HBO MAX. Bruce tiene una gran participación y si te apetece ver al murciélago aparte de a sus enemigos, aquí lo tienes. Si gustan, disfruten de la lectura.

Análisis técnico del cómic: guiones de Tom Taylor, Joshua Williamson, Gerry Duggan, Tom King, Jackson Lanzing, Collin Kelley, G. Willow Wilson, Mariko Tamaki o John Ridley, dibujo con Ivan Reis, Giuseppe Camuncoli, Howard Porter, Xermanico, Cam Smith, Matteo Scalera, Javier Fernández, Mitch Gerads, Jamie McKelvie, contiene Batman - One Bad Day: The Riddler, Batman - One Bad Day: Two-Face, Batman - One Bad Day - Penguin, Batman - One Bad Day: Mr. Freeze, Batman - One Bad Day: Catwoman, Batman - One Bad Day: Bane, Batman - One Bad Day: Clayface, Batman - One Bad Day - Ra's Al Ghul USA, cartoné tapa dura, 544 páginas y un precio de 56,50 euros.