Gotham City Año uno: ¿Cómo nació la oscuridad en Gotham y en los Wayne antes de Batman?

Gotham es un personaje más del universo de Batman. Es tan importante que sin ella no existiría el murciélago ya que el principal cometido del caballero oscuro es devolver la luz a la ciudad donde sus padres fueron asesinados. Bruce Wayne entiende que la podredumbre que asola Gotham desde hace décadas fue la causante de que sus padres acabasen muertos en un callejón y por eso su misión consiste en limpiar Gotham de esa oscuridad que la asola. Hasta que no lo consiga no parará y la verdad es que, egoístamente hablando, nosotros estamos encantados de que así sea.

Pero... ¿En qué momento Gotham se convirtió en la ciudad del crimen y la corrupción que todos conocemos? ¿En qué momento pasó a dar cabida a una sociedad tan lúgubre en la que posteriormente aparecieron monstruos de tal calado como el Joker, Dos Caras o el Pingüino? Mucho se ha contado de ese origen. Algunas historias incluso lo han relacionado con el mal primigenio y con estar prácticamente en la boca del infierno, pero en este Gotham Uno nos vamos a meter de lleno en una historia de origen noir y muy terrenal en la que incluso los antepasados de Bruce Wayne están metidos en el ajo.

Enseguida entramos en detalles, pero vamos antes con el apartado técnico del cómic: guion de Tom King, dibujo de Phil Hester, co ntiene Gotham City - Year One núms. 1-6 USA, cartoné tapa dura, editorial ECC, 192 páginas y un precio de 26 euros.

Vamos a Gotham

Tom King, el caballero oscuro del noir

Es uno de los reyes de los cómics. Si Batman es el caballero oscuro de Gotham, Tom King en este caso es uno de los caballeros noir de las viñetas. Tom es un genio en lo suyo y lo ha perfeccionado tanto a lo largo de los años que nos ha dejado historias maravillosas con todo tipo de personajes y en todo tipo de géneros. Batman, por supuesto, no podía faltar en el CV de King y aquí tenemos buena muestra de ello.

En este caso, el guionista estadounidense nos lleva dos generaciones antes dentro de la familia Wayne. Slam Bradley, un detective privado que cumple el cliché de expolicía que lo dejó todo ante la corrupción que veía, es contratado por los Wayne para resolver el secuestro de su bebé y heredera. Bradley recibirá este encargo a la vez que una misteriosa mujer le deja mensajes sobre lo que tiene que hacer para recuperar a la niña y así resolver el "secuestro del siglo". Mientras todo esto ocurre veremos la oscuridad que ya en antaño crecía poco a poco en la ciudad de Gotham y, ojo, también dentro de la familia Wayne. Este popurrí de personajes y entresijos nos meterá de lleno en un thriller detectivesco que sin tener a Batman directamente dentro de la historia hace que se respire el universo del murciélago en todo momento.

Voy directamente al grano. El guion es una maravilla. Esto es una genialidad, una más, del bueno de Tom King. Desde el minuto 1 te mete de lleno en la historia con un argumento y unos personajes que casi te obligan a leer este cómic en un rinconcito, a oscuras, con un copazo, un puro y la lluvia de fondo. Te lleva a Gotham aunque estés en Torrelodones y eso es algo que hace muy bien King, conectarte a la historia sumergiéndote en ella. Si King te pilla, no te soltará y aquí no tarda mucho en llevarte al huerto gothamita. Además lo hace con diálogos y conversaciones que siendo intentos y a veces bastante amplios, no llegan a desconectarte nunca de lo que estás leyendo. Por supuesto debes ser un lector que aprecie las historias más reposadas, aunque tampoco creo que en este caso veamos al King más reciente, es decir, al King que a veces llega a pasarse de la raya con tanta conversación y pensamiento reflexivo. En este caso hay un correcto término medio en el tempo de la historia y a velocidad de crucero acabarás llegando a puerto sin problema ninguno.

Gotham Año uno es envolvente, inmersivo y muy visceral, algo que incluye por supuesto el toque maravilloso de Phil Hester al dibujo. Un Hester que ya analizamos en esta sección cuando hablamos del Green Arrow Carcaj de Kevin Smith. Ya en su momento comenté que el dibujo de Hester tiene destellos y matices del cartoon, sin embargo, con el toque y el color adecuados se acopla perfectamente al estilo noir que aquí usa King. Hester logra aquí que la narrativa no pierda velocidad a pesar de los largos diálogos de King y muchas de sus composiciones son auténticas genialidades narrativas.

Os dejo varios ejemplos del apartado gráfico:

Creo sinceramente que es una gran historia de origen de la ciudad. Sin desvelar nada de la trama les puedo decir que hay oscuros y terribles secretos que aún sin Batman en la ecuación hacen que el espíritu de Gotham se vaya pudriendo hasta sus cimientos dos generaciones antes de la llegada del murciélago. Asesinatos, corrupción, poder, ambición, mujeres fatales, tentaciones... Eso era Gotham antes de Batman y sin necesidad de tener monstruos más exagerados como el Joker o KIller Croc, esta ciudad vio el horror más mundano gracias a simples seres humanos que podrían vivir perfectamente en nuestra sociedad actual y que son capaces de cometer actos terribles.

Eso sí, con Tom King siempre digo lo mismo y más que una advertencia es un consejo. Adoro a Tom, pero reconozco que su estilo y cadencia a la hora de contar las cosas, con mucho texto y reflexiones, hacen que los lectores más ‘descomprimidos’ en lo que a cómics de superhéroes se refiere sufran más con él que con otros autores más ligeros. La edad, creo, también influye. Eso sí, siempre recomendaré sus cómics porque si hablamos de lectura adulta, King es un fijo.

Conclusión: un gran año uno de Gotham. Sin Batman notas la razón de ser del murciélago en todo momento. Muy fan del estilo del detective Sam Bradley que paliza a paliza nunca dejará de buscar la verdad aunque la misma esconda horrores difíciles de encajar y entender. El dibujo de Hester encaja muy bien con la historia y si eres fan de Batman alucinarás con la oscuridad que esconde su familia. Si gustan, disfruten de la lectura.