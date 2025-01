La RAE advierte sobre cómo utilizar cada tipo de comillas según el contexto

En ocasiones, los textos contienen citas textuales, es decir, palabras o declaraciones hechas por un tercero que deben ser subrayadas, por lo que se deben utilizar comillas para enmarcar los discursos dentro del texto.

Tipos y ejemplos

Según la Real Academia Española (RAE), el español tiene tres clases de comillas: angulares (« »), también denominadas españolas o latinas; inglesas (" ") y simples (‘ ’). Su uso depende del contexto, ya que en los impresos deben emplearse las angulares, mientras que las simples e inglesas se utilizan para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado, además de aparecer en manuscritos, como en el caso de las últimas.

Para despejar dudas sobre cuándo utilizar cada tipo de comillas, la RAE aporta el siguiente ejemplo: Yo ya se lo había advertido: «Ten cuidado, que se rompe». Al poco rato, se me acerca con una rueda en la mano y carita compungida: «Se me ha "rompido" sin querer». Y le digo, conteniendo la risa: «¿Cómo que "se me ha ‘rompido’ sin querer"?».

Como demuestra el ejemplo anterior, cabe destacar que los diferentes tipos de comillas pueden entremezclarse entre sí. Asimismo, la RAE ha afirmado que "las comillas simples se utilizan poco", aunque otro uso de estas es para definir palabras y expresiones, como ha indicado la RAE: "La palabra sintoísmo proviene del japonés shinto (‘camino de los dioses’)".

#RAEconsultas Se recomienda usar en primer lugar las comillas españolas (« »), reservando las inglesas (" ") y las simples (' ') para entrecomillar partes de un texto ya entrecomillado. Más información sobre su uso en https://t.co/EkUYwZVtD5. — RAE (@RAEinforma) May 15, 2020

Las comillas españolas, primera opción

Por su parte, la Ortografía de la lengua española ha recomendado "utilizar preferiblemente las comillas angulares o españolas (« ») y reservar las inglesas (" ") o las simples (‘ ’) para cuando deban entrecomillarse partes de un texto que ya está entrecomillado". Además, los signos de puntuación —puntos, comas, etc.— deben situarse detrás de las comillas.

Por otro lado, las comillas angulares, a diferencia de los otros dos tipos, no aparecen en el teclado, por lo que para escribirlas se deben pulsar las teclas Alt+174 para abrir y Alt+175 para cerrar las comillas.

Más usos de las comillas

Otros usos de las comillas, además de los indicados anteriormente, son para indicar que una palabra es vulgar, incorrecta, es un extranjerismo —aunque lo más recomendable, según la RAE, es escribirlo en cursiva— o se utiliza de manera irónica. También se utilizan con fines metalingüísticos para explicar el significado de los términos ("La palabra «barón» es aguda"), aunque en este caso, si el texto va en redonda, debe escribirse en cursivas y viceversa, y para citar títulos de diferentes proyectos, como los capítulos de un libro, artículos, poemas, etc.