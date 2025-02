¿'Transbordo' o 'trasbordo'? La RAE responde a la duda

Una de las palabras más utilizadas, sobre todo por los usuarios del transporte público, y en concreto, del metro, es hacer "transbordo". Sin embargo, ¿es esta la forma correcta de escribirlo o es "trasbordo"? La Real Academia Española (RAE) ha respondido a un usuario en X (antes Twitter).

Transbordo y la grafía correcta

El Diccionario de la lengua española ha definido "transbordo" como la "acción y efecto de transbordar". A su vez, este verbo se refiere a "trasladar personas o efectos de unos vehículos a otros, especialmente de un tren a otro". La RAE ha afirmado que ambas grafías son correctas y pueden utilizarse indistintamente. Sin embargo, el prefijo "trans-" no siempre es válido para todas las palabras, como es el caso de "trasplante".

Por ello, la RAE, a través de su página web, ha argumentado que se puede usar "trans-" y "tras-" cuando "‘trans-’ va seguido de consonante, ya que la reducción del grupo consonántico es normal incluso en la pronunciación culta". Este es el caso de "trasbordo/transbordo", "trascendencia/transcendencia", "trasferir/transferir", etc. Y "cuando el prefijo ‘trans-’ se usa para formar derivados en español, aunque la palabra base a la que se une comience por vocal", como por ejemplo "trasandino/transandino" y "trasatlántico/transatlántico".

#RAEconsultas La reducción de «-ns-» a «-s-» se ha generalizado en la pronunciación y la escritura de voces con el prefijo «trans-». En muchos casos, se usan las dos formas, como en «transbordo» y «trasbordo»; en otros, solo es posible una, como «trasplante». — RAE (@RAEinforma) October 22, 2018

¿"Trans-" o "tras-"?

En cuanto a "trans-", la RAE ha indicado que se utiliza "cuando el prefijo ‘trans-’ se une a palabras que comienzan por s-, de manera que la s del prefijo se funde con la inicial del término base", como por ejemplo en "transiberiano". Asimismo, la RAE ha advertido que "cuando la secuencia ‘trans-’ va seguida de vocal, pero la palabra en que se halla no es el resultado de añadir el prefijo ‘trans-’ a una palabra española, sino que el término se ha tomado directamente del latín o de otras lenguas, en estos casos no existe dificultad articulatoria (cada consonante pertenece a una sílaba), por lo que el grupo no necesita reducirse". Para ello, la RAE ha aportado algunos ejemplos como "transacción", "transeúnte" o "transición".

Por el contrario, solo se usa "tras-" cuando es sinónimo de "detrás de" —"trastienda" o "traspatio"— o en ciertas palabras cuya escritura está establecida de esta forma: "trasfondo", "traspapelar", "trastornar", "traslado", etc.

En conclusión, ambas formas son correctas, pues "trasbordo" es una variante simplificada de la palabra "transbordo" y figuran en el Diccionario académico desde 1869. Así que, la próxima vez que los usuarios cojan el metro, no tendrán dudas sobre qué palabra emplear: "transbordo" o "trasbordo".