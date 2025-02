Contienda de Campeones: así fue el germen de los eventos palomiteros de Marvel

Nos metemos de lleno en los años 80 para hablar de un cómic histórico por ser el germen de lo que hoy llamamos eventos Marvel y que tiene mucho que ver con otro tebeo que aquí reseñamos en su día, las originales Secret Wars de Jim Shooter, Michael Zeck y Bob Layton. Hablo de ‘Contienda de Campeones’, que vuelve a reeditarse en España en este caso en el formato Must Have. Hay mucho que contar de este cómic, más por su fondo que por su forma, y siempre es entretenido hablar de clásicos porque nos recuerdan los orígenes de este arte que hoy seguimos disfrutando.

Antes de ir con el resto de la reseña, análisis técnico del cómic: guion con Mark Gruenwald, Steven Grant o Bill Mantlo, dibujo con Steve Englehart, John Romita Jr o Bob Layton, cartoné tapa dura, editorial Panini, contiene Contest of Champions 1-3, The West Coast Avengers Annual 2 y The Avengers Annual 16, 176 páginas y un precio de 20 euros.

Vamos con la reseña

El argumento de este cómic nos lleva al duelo entre dos entidades cósmicas que se han jugado algo muy importante para una de ellas. Todo se decidirá en un combate. Si uno gana, el otro tendrá que concederle un deseo concreto que no se puede desvelar, pero que será clave en el devenir de la historia. Si pierde, bueno, digamos que lo pagaremos los terrícolas. Para ganar ese duelo no lucharán entre ellos sino que escogerán entre todos los personajes Marvel y harán dos equipos, los cuales tendrán que pelear por encontrar varias piezas de un mismo objeto. El equipo que consiga más gana. Así de fácil.

Dentro de estos duelos veremos a Daredevil, Capitán América, Lobezno, La Cosa, Tormenta y varios personajes más que son curiosos si tenemos en cuenta que son muy ochenteros. Es más, el tema de la URSS y Estados Unidos estará muy presente con algún personaje que a día de hoy nos hace más gracia que otra cosa.

La historia en sí no da para mucho más que una pelea entre todos con la duda de ver qué personajes se atizan entre ellos. Poco más. Es coger la coctelera, agitarla durante unas cuantas grapas y sacarse un duelo aseadito y sin estridencias dentro del género de superheroes. Cortito y al pie, por así decirlo. Tres grapas principales y dos más que continúan con parte de la historia. Eso contiene.

Este cómic sería una especie de aperitivo para las Secret Wars, otro evento más grande, que tuvo mucho más éxito y que en su origen tuvo lugar para vender juguetes. Sí, para vender figuritas (os lo cuento aquí). Ahí veíamos de nuevo a todos los personajes de Marvel, buenos y malos, teniendo que luchar unos contra otros en un planeta que hacía las veces de tatami o escenario de la lucha. Pues bien, si cogemos Secret Wars como ejemplo, Contienda de Campeones serían las patatas fritas que te ponen antes del filete. Se agradecen, están ricas, pero tampoco te van a volver loco porque tú lo que quieres es un plato principal.

Ojo, también os digo que el dibujo de estas patatas fritas nos deja momentos tan buenos como estos:

Dicho lo anterior... ¿Podemos decir que siendo algo tan breve y corto no es un Must Have? Bueno, a nivel de contenido no, sin embargo, es indudable que dentro de la historia de los cómics Marvel esta Contienda de Campeones es el germen de lo que posteriormente se conocería como eventos y eso lo convierte en algo importante dentro del universo de la casa de las ideas. ¿Lo recomendaría como toma de entrada a Marvel? No, es café para muy cafeteros. ¿Diría que es un mal cómic o aburrido? No, tampoco podría decir eso. Por eso si tengo que resumir mi opinión diría que es un cómic que no importa tener aunque quizá no sea necesario tenerlo.

A fin de cuentas estamos ante una especie de Mortal Kombat con mucho Kombat y poco Mortal. Tiene algunos duelos curiosos, pero la gente que esté acostumbrada a lo más actual o que no sea fan de los 80 no le encontrará demasiados atractivos. Si por el contrario eres de esa generación o te fascinan los clásicos pasarás un rato divertido con estos combates y este loco argumento ochentero. En mi caso me encuentro en un punto medio porque me gustan los clásicos aunque no soy de esa época. ¿Lo he disfrutado? Sí, sin más. Entretenido es, eso es indudable pero entiendo que quizá no sea para todo el mundo debido a que es hijo de su época.

Conclusión: es un Must Have por su significado histórico más que por su contenido. Si quieres algo más concreto y mejor hecho, Secret Wars (las primeras). Si por el contrario te apetece picar algo ochentero, adelante. No es mal material ni mucho menos aunque mantengo que no para todo el mundo. Ni es necesario ni sobra, por ser más claro aún. Si gustan, disfruten de la lectura.