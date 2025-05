Del "random" al "PEC": las palabras que los jóvenes usan y la RAE aún no reconoce

El español está repleto de términos recientemente creados por los jóvenes cuyo significado es desconocido para muchos: "random", "PEC", "POV", "LOL", etc. ¿Qué quieren decir estas palabras? ¿Qué dice la Real Academia Española (RAE) sobre ellas?

"Random" y otras siglas del inglés

"Random" proviene del inglés random y significa "aleatorio", "al azar", por lo que es utilizado para referirse a planes no premeditados, casualidades, locuras o imprevistos (ej.: "Mi madre tiene más seguidores que yo en Instagram, muy random"), e incluso para hablar sobre algún evento o persona rara, algo que no convence, por ejemplo: "Fuimos a comer a ese restaurante, pero fue muy random".

Por otro lado, hay muchas siglas que corresponden con las abreviaturas de distintas palabras, como es el caso de "PEC" ("por el culo") para expresar algo que gusta mucho: "Esta pizza, PEC"; "POV", muy presente en los vídeos de TikTok, que se refiere al "punto de vista" (del inglés point of view), y que pone en contexto una situación y a su protagonista; "LOL" y "LMAO" (laughing out loud y laughing my ass off), que se traducen como "partirse de risa" cuando algo hace mucha gracia; "NPC" (non playable character), para indicar que una persona no tiene personalidad, ya que esta palabra proviene de los videojuegos y se refiere a aquellos personajes que no pueden ser controlados por el jugador; etc.

Expresiones de los millennials

Otro término que también se ha popularizado en los últimos años es "cayetano", para referirse a un determinado grupo de jóvenes con unas características muy concretas: de clase alta, ideas conservadoras (ej.: les gustan los toros), pijos, madrileños (sobre todo, aunque también es transferible a otro lugar), visten con chaleco, mocasines, pantalón de tela y camisa, etc.

Además, también existen expresiones como "ser madre" para señalar la aprobación hacia alguien con un comportamiento o trayectoria ejemplar. De hecho, muchos jóvenes se refieren a celebridades como Taylor Swift o Beyoncé como "madres". Asimismo, "lore" hace referencia a la historia detrás de una persona, por lo que "¿cuál es tu lore?" busca saber más sobre la familia, vida… de alguien.

Cabe mencionar la expresión, muy popular en redes sociales por los millennials y la Generación Z, "y la queso", que significa "te aguantas" y subraya que la opinión de los demás no afecta o importa.

A pesar de la popularidad de estos términos, la RAE todavía no los ha incluido en el Diccionario de la lengua española, donde sí han sido admitidas otras palabras que a simple vista parecen incorrectas, como "almóndiga", "palabro" o "asín".