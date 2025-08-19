¿Cuándo se escribe "sino" y cuándo "si no"? La RAE aclara las diferencias

En español, es común que existan dudas ortográficas cuando dos expresiones suenan igual, pero tienen usos gramaticales distintos. Es el caso de "sino" junto y "si no" separado.

Es correcto escribir "sino", en una sola palabra, cuando se trata de una conjunción adversativa o un sustantivo. Como conjunción adversativa, sino introduce una idea que contrasta o corrige lo dicho anteriormente. En frases como "No lo hizo él, sino ella", se está negando un elemento para afirmar otro. En estos casos, sino cumple la función de oponer dos elementos, del mismo modo que lo haría "pero sí".

Por otro lado, sino también puede funcionar como un nombre común, con el significado de destino o fatalidad. Este uso, aunque menos frecuente en el lenguaje cotidiano, sigue presente en construcciones literarias o formales: "Este es mi sino", "No se puede escapar del sino que nos ha tocado".

¿Cuándo se escribe "si no"?

En cambio, se debe escribir si no como dos palabras cuando se trata de una combinación de la conjunción condicional "si" y el adverbio de negación "no".

Este caso se da, por ejemplo, en construcciones condicionales como: "Si no lo quiere, puede dejarlo en el plato". Aquí, si introduce una condición y no niega la acción.

También puede encontrarse en frases en las que se omite parte de la oración por economía del lenguaje, pero en las que la lógica condicional se mantiene: "Que lo haga Ana y, si no, María". En esta estructura el significado completo sería algo como: "y, si no lo hace Ana, que lo haga María".

La Real Academia Española ha sido clara sobre la distinción. En su cuenta oficial de X y en su portal de consultas lingüísticas, ha afirmado: "Se escribe sino, en una sola palabra, cuando es conjunción adversativa o sustantivo con el sentido de 'fatalidad, destino'. En cambio, se escribe si no, en dos palabras, cuando se trata de la conjunción condicional si seguida del adverbio de negación no."

Se escribe «sino» como conjunción adversativa con distintos valores: No vio a Ana, sino a su madre.

No solo lo sé, sino que lo viví.

¿Quién sino ella lo iba a saber? Se escribe «si no» la conjunción condicional «si» seguida de «no»: Si no va, avisa.

Vocaliza; si no, me pierdo. pic.twitter.com/KIaPHG6wCF — RAE (@RAEinforma) June 12, 2021

La confusión entre "sino" y "si no" es frecuente incluso entre hablantes nativos, especialmente en la escritura informal. Sin embargo, el mal uso puede alterar el sentido de una frase o generar ambigüedades.