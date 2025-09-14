El Charlie Kirk real, ni homófobo ni supremacista blanco: "De centro derecha y el más abierto al diálogo"

En la sección No te equiwokes del programa La Trinchera de Llamas analizamos y desmontamos toda la manipulación "batasuna" que ha hecho la izquierda woke española del asesinato del activista Charlie Kirk.

Al igual que pasaba con las víctimas de ETA, tras ejecutarle los zurdos han intentado justificar que está mejor muerto por "fascista", "nazi", "supremacista blanco", "homófobo o tránfobo", de todo hemos escuchado. Algo así como pasaba en el País Vasco con aquel aberrante "algo habrá hecho".

Manuel Llamas, Nuria Richart y Daniel Rodríguez Herrera se acercan a la figura de este debatiente conservador y tradicional, de 31 años, casado y con dos hijos.

Kirk plantó cara al wokismo y al marxismo yendo a las universidades norteamericanas, donde el voto de izquierdas es mayoritario. Se metía en la boca del lobo, por ejemplo en California, con una carpa, unas gorras que lanzaba al público, una silla de tijera y dos micros para escuchar y responder a cuántas preguntas le quisieran plantear los estudiantes. Él pedía que los de derechas se quedaran para el final, que pasaran antes los discrepantes con sus ideas o sus creencias. Poco a poco sus eventos universitarios, denominados 'Demuéstrame que estoy equivocado', se fueron haciendo más multitudinarios y plurales.

Cuando murió llevaba unos 20 minutos de presentación y vestía una camiseta que ponía la palabra libertad. En ese momento estaba contestado a un tema espinoso, sobre los tiroteos masivos a manos de transgénero.

En Utah, donde fue asesinado, más de 6.800 personas firmaron una petición en su contra para impedir su participación. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda y afirmando su "compromiso con la libertad de expresión, la indagación intelectual y el diálogo constructivo".

Este es Charlie Kirk el RADICAL de extrema derecha, racista y misogino.

Una mujer de un grupo de minoria lo agrede para robarle una gorra y el dice "no la toquen" y sonrie. pic.twitter.com/2dyb61gPdI — John P. Acquaviva (@JPAFS) September 13, 2025

Cuenta Rodríguez Herrera que Charlie Kirk fue el más abierto al diálogo de la derecha que te podías encontrar, recuerda la campaña en EEUU de hace unos años que decía "está bien pegar a un nazi", que él descubrió a una podcaster negra, que tenía amigos homosexuales y su cristianismo: "Era muy creyente, para él lo primero era la fe, luego la familia y por último la política". También que "dentro de los parámetros de EEUU se le podía considerar de centro derecha". Kirk "creía en un gobierno limitado y la libertad de mercado" y alabó las campañas que buscaban "la discriminalización de la homosexualidad en todo el mundo".

No fue un gran pensador si no un activista inteligente y listo que escuchaba al del otro lado, que tan poco acostumbrado está a debatir, a replantearse sus ideas o simplemente nunca se ha dado una oportunidad a pensar otra cosa que lo que le dice la secta progre, porque va a misa.

Un "mártir de la libertad de expresión", así lo califica Manuel Llamas.