Mexicráneos llega a Donostia con sus icónicos cráneos gigantes

Donostia acoge hasta el próximo 2 de noviembre una de las mayores exposiciones de arte urbano del mundo: Mexicráneos. Impulsada por Grupo Albia, empresa del sector funerario, la muestra itinerante llega por primera vez a País Vasco con 12 de sus emblemáticos cráneos gigantes, que estarán ubicados en la Plaza Ramón Labayen.

Inspirada en el Día de Muertos, fiesta tradicional mexicana, Mexicráneos ofrece una visión artística de la cultura funeraria a través de sus icónicas esculturas monumentales. Colores vibrantes y composiciones innovadoras reinterpretan las tradicionales calaveras mexicanas, creando un recorrido visual que transforma el espacio urbano en un homenaje a la vida y a quienes nos precedieron.

Mexicráneos ya ha pasado por otros puntos de la geografía española, como Ávila, Salamanca, León, Cádiz, Zaragoza y varias ubicaciones de la Comunidad de Madrid. En total, tras varios años de itinerancia, la muestra ha llegado a más de 18 millones de personas, consolidándose como un proyecto artístico único por su capacidad de romper tabúes y promover la necesaria conversación sobre el duelo.

Al acto de presentación, que ha tenido lugar en la Plaza Ramón Labayen, han asistido Eneko Goia, alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián; Carlos Gallego, director de Sostenibilidad, Comunicación y Marketing de Grupo Albia; Alberto Blanco, responsable de Operaciones de Grupo Albia; José Antonio Lauroba, director de zona norte de Grupo Albia; y Beatriz Alda, gerente de Albia Tanatorio Crematorio Rekalde Berri.

"Con Mexicráneos buscamos abrir un espacio de diálogo en torno al duelo y acercar a la sociedad una visión distinta de la memoria y la despedida. Es un orgullo que la ciudad de Donostia se sume a este recorrido que ya ha llegado a millones de personas en todo el país", ha señalado Carlos Gallego.

La primera sala inmersiva en un tanatorio

La exposición coincide con la apertura del Tanatorio Crematorio Rekalde Berri de Grupo Albia en San Sebastián, un centro moderno y sostenible que incorpora la primera sala inmersiva en un tanatorio de País Vasco y que refuerza la presencia de la compañía en la región, donde ya cuenta con diez centros funerarios.

Durante más de un mes, vecinos y visitantes de Donostia podrán disfrutar de esta propuesta cultural realizada por artistas de renombre nacional e internacional, que convertirá el centro de la ciudad en un homenaje a la vida, la memoria y el arte.