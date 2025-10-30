Johnny Depp dona 56.000 euros al Centro Musical de Massanassa que lo perdió todo en las inundaciones de la dana

El famoso actor estadounidense Johnny Depp ha donado un total de 65.000 dólares (56.000 euros) al Centre Instructiu i Musical (CIM) de Massanassa, en Valencia, que como consecuencia de la dana del pasado 29 de octubre perdió su sede y sus instrumentos.

El presidente del centro, Jesús Mateo, ha señalado en declaraciones a Europa Press que se sintieron "muy emocionados" cuando se enteraron en verano que el actor estaba interesado en realizar una donación al CIM.

Mateo ha comentado que su banda está ubicada en un sótano, donde perdieron todos los instrumentos y material, y que la escuela donde impartían, el CEIP Lluís Vives, está en ruinas. "Con lo cual, nos hemos quedado sin escuela, sin local social y sin nada", ha explicado el presidente del centro.

De igual manera, Mateo también ha comentado que el actor conoció la historia del centro musical porque un antiguo informático de la escuela se puso en contacto con la Fundación Johnny Depp. Mateo ha señalado que la donación ha sido posible "gracias a la intermediación de su amigo Juan Luis Hortelano" aunque ha especificado que para hacer la petición les fue requerida mucha documentación, que poco a poco fueron entregando.

"Ayer mismo me llama y me dice que le han confirmado que tramitaban ya la transferencia aunque nos han dicho que por lo menos puede tardar unos quince días", ha comentado según las declaraciones a EFE.

No obstante, también ha hecho mención a las otras donaciones que ha recibido el centro con las que han podido comprar un local para su sede. "Necesitamos el dinero para acondicionarla, porque hay que insonorizarla y adaptarla y eso cuesta mucho dinero", ha matizado.

Los 56.000 euros donados por el actor se destinarán para adaptar una planta baja, que ha sido adquirida por el CIM.

El año pasado, durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla, el actor norteamericano mostró su apoyo a las personas afectadas por la dana. "Todo nuestro corazón está con toda la gente de España", señaló el actor, que también mencionó "la resistencia y la fuerza de la gente".