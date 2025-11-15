La genialidad de Grant Morrison: cómo convirtió al infravalorado Animal Man en un héroe de culto

Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, Aquaman, Green Arrow, Cyborg... También Catwoman, Harley Quinn, Joker, Luthor, el comisario Gordon, Hiedra Venenosa, Mr. Freeze... Como no, personajes como John Constantine, la Cosa del Pantano, Predicador... Todos estos nombres de la factoría DC son muy conocidos a nivel popular, pero ¿qué ocurre si les pregunto por Animal Man? Seguramente, si me voy a hacer una encuesta por la calle, habrá quienes me digan que me lo estoy inventando y tiene cierto sentido que dijeran algo así, porque este personaje de poderes incalculables es uno de los más infravalorados de DC.

Hoy os traemos a la sección el gran Animal Man de Grant Morrison o, lo que es lo mismo, el manual de cómo reformular un personaje secundario para hacerlo eterno y querido por los fans.

Antes de entrar en materia, vamos con el apartado técnico del cómic: guiones de Grant Morrison, dibujo con Tom Grummett y Chas Truog, contiene Animal Man 1-13 y material de Secret Origins 39, editorial Panini, cartoné tapa dura, 376 páginas y un precio de 44 euros.

Les presento a Bernhard "Buddy" Baker, Animal Man

Bernhard "Buddy" Baker: marido, padre de dos hijos, superhéroe de segunda. Sus poderes: absorber para su propio uso las habilidades de cualquier animal que esté a su alrededor. Les pongo un ejemplo: si Buddy tiene cerca un elefante, puede coger su fuerza y usarla para impactar contra sus enemigos. O si quiere volar, solo debe tener un ave cerca. Pero la cosa va más allá, porque si bajo tierra hay una lombriz que puede regenerar su cuerpo tras perder parte de él, Animal Man también puede regenerar sus brazos y piernas. Así de poderoso es Animal Man, por eso siempre digo que es un superhéroe infravalorado.

¿Qué hizo Grant Morrison con Animal Man? Lo primero, darle importancia. Coger todo su potencial y exprimirlo. Después, esta etapa sirvió para combinar superhéroes con una especie de slice of life en el que brilla mucho el día a día familiar de nuestro héroe. Todo ello con diálogos y conversaciones que irán conformando la imagen que tendremos de Buddy y de su familia, incluso de sus vecinos. Y encima, a todo esto, Morrison suma las apariciones a cuentagotas de personajes de la Liga de la Justicia como Superman o el Detective Marciano.

Esta obra enmarcada bajo el Sello Vértigo es una auténtica genialidad, sobre todo por la capacidad de reinvención de Morrison con Animal Man. No solo establece nuevas ideas sobre su origen, sino que encima usa la metaficción para variar los detalles que necesitaba cambiar. Por cierto, que no se me olvide comentar que Animal Man es uno de los pocos superhéroes o personajes de cómics que sabe que está en un cómic. Eso lo explota Morrison y esa metaficción es parte del encanto de este personaje.

Centrándonos en este tomo, que será el 1 de 2 de esta era, Morrison nos deja varios arcos en los que Animal Man luchará contra un dios africano que altera el ADN de los seres vivos, tendrá que superar una misteriosa pérdida de sus poderes mientras ingresa en la Liga de la Justicia y, además, en el último arco, Animal Man será reescrito dentro del propio cómic con una historia que te deja sin palabras por lo curioso y bizarro que es. Tendremos acción, rutina familiar, sentido del humor, grandes conversaciones, defensa de los derechos de los animales y, como digo, una gran cantidad de metaficción por parte de Morrison. No se pueden perder, entre otras cosas, el número en el que el coyote de las míticas aventuras con el correcaminos publica su testamento. Obra de arte.

Creo sinceramente que este cómic es para todo el mundo. Al final, no deja de ser un tío normal, padre de familia que solo quiere ayudar al mundo con sus poderes. Podrías ser tú si te dan poderes y eso es lo que más llama la atención de esta idea. Además, Morrison, que suele ser bastante "intensito" a nivel de texto y de filosofía, aquí está en su salsa, pero más contenido. Traducción: no es tan espeso como en otras ocasiones y eso hace que la lectura sea interesante y orgánica sin necesidad de pasarse de la raya.

Ahora bien, sí creo que este material es para "cafeteros". Para gente que ya tiene un bagaje en los cómics y que le gusta salir de vez en cuando de la rutina de los Batman, Superman y compañía. En eso consistía el sello Vértigo, en otorgar al público material adulto con algo más de profundidad. Ojo, no digo que los cómics de superhéroes no la tengan, ni mucho menos; sin embargo, Vértigo buscaba algo más en sus historias. Animal Man, a su manera, da ese "algo más" que menciono.

Además, el apartado artístico del cómic es una barbaridad con el dibujo y tintas de Chas Truog y Doug Hazlewood. Os dejo varios ejemplos:

Ojo al traje, que parece ridículo al principio para luego acabar cogiéndole el mismo cariño que al personaje. Ochentero puro.

Respecto a la edición, papel poroso, un buen tamaño y una gran cantidad de extras para disfrutar de todo el lore generado alrededor de este personaje. Además, las portadas las firma el maravilloso Brian Bolland.

Conclusión: si conoces el Sello Vértigo y te gusta, esto es un indispensable. Morrison es Morrison, aunque bastante contenido, y eso ayudará a aquellos que no necesitan tanta intensidad creativa. Animal Man se hace querer y es aquí donde el público del cómic empezó a amarle de verdad. El dibujo, sobresaliente, y serán solo dos tomos para tener toda la etapa. Si gustan, disfruten de la lectura.