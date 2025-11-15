Harley Quinn no nació en los cómics: ¿Cuál es el origen del amor loco del Joker?

Harley Quinn. La eterna novia del Joker. La arlequina desquiciada y asesina que haría todo por su "pastelito", como ella misma le llama. Una psiquiatra que tratando al payaso del crimen de Gotham se enamoró de él. Hasta aquí más o menos todos conocen la historia, pero seguro que muchos no sabían que este personaje no nació en los cómics sino en la televisión.

La señorita Harley Quinn al contrario que Joker y Batman no tuvo su primera aparición en las viñetas sino en la famosa serie de televisión ‘Batman la serie animada’. Sin duda uno de los mayores éxitos en la pequeña pantalla en lo que a cómics se refiere compartiendo ese puesto con la serie de Spiderman o la de los X-Men. Fue tan popular que cualquier cosa que saliese en esta animación hacía que DC estuviera pendiente para su posible explotación en los tebeos. Y así fue. Harley Quinn primero apareció en la serie y después llegó a los cómics.

Enseguida seguimos con más detalles, pero antes vamos con el apartado técnico de este DC Finest Harley Quinn, la premisa de la risa: guiones y dibujo con con Kano, Paul Dini, Karl Kesel, Bruce Timm, Pete Woods o Terry Dodson, rústica con solapas, editorial Panini, contiene Action Comics 765, Batman: Legends of the Dark Knight 126, The Batman Adventures 12, Azrael: Agent of the Bat 60, Batman 570 y 573-574, Batman: Shadow of the Bat 93, Detective Comics 737, 740-741, Catwoman 82-84 y 89, The Batman Adventures: Mad Love, The Batgirl Adventures, Batman: Harley Quinn; Batman: Gotham Knights 14 y Harley Quinn 1-8, 624 páginas y un precio de 49,95 euros.

Vamos a reírnos... o no

La arlequina de la gente

No fue un directivo de DC. Tampoco fueron productores de televisión. Las personas que quisieron que Harley Quinn fuese parte de la historia de los cómics y de la cabecera de Batman fueron los fans. Así de claro. Harley apareció en la serie y tuvo tanto éxito que los directivos de DC vieron la puerta abierta de par en par para introducirla en la continuidad. Por eso apareció en Batman Adventures y tendría su mayor impacto con su historia de origen en ‘Amor loco’ (Mad love).

Precisamente esa historia de locura y amor que establecía los orígenes de Quinn es una de las que está en este nuevo DC Finest de Panini, estos tomos que engloban varias historias a lo largo del tiempo de personajes míticos de DC. En este caso Panini ha sacado un tomo de más de 600 páginas con las aventuras de Harley desde su aparición en 1983 hasta 2001 y sí, Amor loco está aquí.

Para mí es sin duda lo mejor de este DC Finest. Tener la posibilidad de ver gracias al guion de Paul Dini cómo nació Harley Quinn. Con dibujo de Bruce W Timm, Dini nos habló por primera vez de esta psiquiatra que se enamoró perdidamente del Joker al convertirse en su terapeuta en el Asilo Arkham. Perdió la cabeza por él y llegó a tal punto que transformó incluso su físico para ser la arlequina del payaso. La historia es una maravilla. Un clásico del cómic, porque no solo nos presenta a Harley sino que saca a relucir que el Joker en realidad no quiere matar a Batman. Es su razón de ser. Y cuando Harley intenta quitar de en medio al murciélago, Joker enloquece porque le está quitando a su propio "pastelito oscuro". Esa premisa, que no da risa, hace esa historia un clásico a tener siempre en tu comicteca.

Ya solo por tener este Amor loco con el dibujo de la serie animada de por medio valdría la pena este DC Finest, pero si eres fan del personaje o como mínimo de sus idas y venidas con el Joker y Batman, este DC Finest te aporta una serie de lecturas cortas o arcos simples que te pueden ayudar a comprender la evolución del personaje. Además este tipo de formatos permiten darse un paseo por la evolución del dibujo en los cómics pasando de lo clásico en los 80 a lo loco y voluptuoso en los 90 llegando a los 2000, que tampoco tuvieron desperdicio aunque a veces fue para mal.

Os dejo ejemplos del contraste en los dibujos:

Eso sí, este tipo de material es para aquellos que realmente tengan interés en el personaje de Harley Quinn porque aunque haya una presencia muy grande de personajes como Batman o Joker, aquí la que parte el bacalao es Harley. Si no te gusta ese sentido del humor negro e irónico, no te lo recomiendo. Si por el contrario disfrutas de ese humor, adelante sin problemas. En mi caso, me encuentro en un término medio. Sin ser un gran fan del personaje reconozco que funciona de maravilla y que meter un poco de Harley Quinn en tu vida siempre es divertido. Nunca mejor dicho me gusta esta premisa de la risa.

Respecto a la edición, materiales de gran calidad en un formato DC Finest que cada vez tiene más elogios. Papel offset en todo el tomo y un diseño de portada, lomo y contraportada que demuestra mucho cariño por el material que se quiere publicar. En general, una rústica de tapa blanda con solapas en las que tendremos las portadas de los cómics que incluye.

Conclusión: si te da curiosidad el personaje o disfrutabas de la serie animada, este es un material recomendable. Si por el contrario no tienes tanto interés, la inversión te quedará grande. Es un gran recopilatorio con una forma muy acertada de mostrar la evolución del personaje y las formas de dibujarlo durante tres décadas incluyendo el paso de ser la novia de Joker a brillar por sí misma o cambiar de amores viendo de otra manera a personajes como Hiedra Venenosa. No digo más. Si gustan, disfruten de la lectura.